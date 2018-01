L’Iran sans voile islamique obligatoire

Arrêtons toute islamisation !

La plus étonnante nouvelle que je viens d’avoir vient de l’Iran. Depuis quelques jours, les femmes iraniennes qui ne respectent plus le code vestimentaire (ex. porter le hidjab) ne seront plus poursuivies par la police. Il est évident que ce n’est pas demain la veille où nous verrons la majorité des femmes vêtues normalement dans les rues de Téhéran. C’est une évolution dans le bon sens, comme en Arabie saoudite, en Égypte, en Tunisie, où l’on voit des jeunes femmes sortir dans les rues et fêter, des femmes aller voter, conduire une voiture, etc. C’est une avancée extraordinaire dans des pays où il avait une réelle ségrégation envers les femmes.

Cela est l’aboutissement d’un long parcours d’une quarantaine d’années (depuis la révolution de Khomeiny en 1979) où des journalistes (non pas nos journalistes), des intellectuels, des acteurs, des imams, des femmes, sans voile sur les plateaux de télévision, ont dénoncé et fait des pressions pour faire évoluer le régime. Ils l’ont fait au péril de leur vie. Ils ont travaillé fort pour diminuer l’emprise islamiste sur leur société. Bravo !

Je vais vous confesser quelque chose. Je préfère un pays comme l’Iran qui s’émancipe peu à peu, qui se libère, à nos idiots de politiciens qui nous gouvernent au nom du multiculturalisme, du politiquement correct, de l’ouverture aux autres, etc. Ils sont trop bêtes pour mesurer l’ampleur et la menace de l’islam politique qui progresse à travers le monde. Ce sont de grands ignorants qui ont peur d’être jugés islamophobes, racistes ou xénophobes.

Qu’on le dise et le répète, les pays européens comme l’Allemagne, la Belgique, la France et l’Angleterre deviendront des pays islamistes d’ici une cinquantaine d’années, s’ils ne se réveillent pas. Et que dire de nos femmes québécoises converties à l’islam ? Elles nous dérangent, car plus de 60% d’entre elles porte le hidjab supposément par choix et pudeur, alors que 90 % des femmes musulmanes ne le portent pas parce qu’il représente un signe de soumission. Avec ses 300 000 membres, la communauté musulmane au Québec est plus nombreuse que la communauté juive, ce qui fait de l’islam la deuxième grande « religion » québécoise, derrière le christianisme. Vous me direz ce n’est pas à nous de réformer l’islam, c’est aux musulmans eux-mêmes de le faire. Oui, c’est à eux de faire un choix entre l’islam modéré et l’islam radical. Mais ils n’y arriveront pas seuls. Il ne suffit pas de créer des centres de déradicalisation. Trop facile. Il faut que les pays occidentaux y compris le Québec et le Canada se réveillent, se tiennent debout, tendent la main aux agents réformateurs d’ici et dans les pays musulmans. Regardez la Syrie, seule, n’aurait jamais été en mesure de se libérer des terroristes islamistes soutenus par nos lâches et hypocrites dirigeants USA et Otan, sans l’aide de la Russie et de ses alliés. Que nos pays arrêtent de nous mentir et de pavoiser en nous faisant avaler la couleuvre de l’humanitaire et de la démocratie pour sauver de pauvres populations en danger. Ne faisons pas comme l’irrévérencieux Edwy Plenel de Médiapart que se pose en défenseur des pauvres musulmans de France. ! Je ne veux pas vivre dans l’utopie trudeau-iste post nationale, dans un pays déraciné, qui renie sa culture et remet en causes ses droits et libertés. Nous nous dirigeons tout droit dans un mur, vers un clash civilisationnel. Heureusement, un réveil planétaire s’opère, en particulier chez la jeunesse musulmane égyptienne, saoudienne et iranienne. Tout espoir est permis !