L’Iran sur les Traces de la Corée du Nord

Les mesures politiques et de sécurité prises par l'Iran révèlent que le pays suit de près le modèle nord-coréen en traitant avec les États-Unis.

Les dernières preuves de cela sont venues du ministère iranien des Affaires étrangères, qui a déclaré que l'Iran répondrait « fortement » si les États-Unis ajoutaient les gardiens de la révolution aux listes de terroristes. Le ministère a déclaré que la réponse serait "écrasante", sans donner plus de détails.

Ces dernières années, il était habituel de sentir ce ton aigu dans les déclarations des dirigeants et des représentants de la Garde révolutionnaire. Mais cette fois, c'est le ministère iranien des Affaires étrangères qui a fait ce discours de feu.

Les mots sont venus parmi des rapports non confirmés d'une tendance à mettre les gardiens de la révolution sur les listes de terrorisme. Les jours précédents, le président Trump a annoncé sa position sur l'accord nucléaire iranien, suggérant que les mollahs veulent "dissuader" la Maison Blanche d'adopter une position forte sur l'accord et le CGRI.

Bahram Qasimi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré dans son discours que le retrait de la confiance dans l'accord nucléaire serait une "erreur stratégique", appelant le président Trump à l'éviter. « S'ils le font, la réaction de l'Iran serait ferme, décisive et écrasante, et les Etats-Unis devraient en supporter toutes les conséquences ».

L'inclusion du CGRI en tant qu'organisation terroriste sur les listes américaines constituerait une formidable carte de pression sur le régime iranien. Cela signifierait interdire toutes les activités de ces milices en Irak et en Syrie et les qualifier de cibles légitimes des forces de la coalition dirigées par les États-Unis en Syrie. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas ajouté les gardes révolutionnaires à leurs listes de terrorisme et se sont limités à énumérer les individus et les groupes qui leur sont liés en tant qu'entités terroristes étrangères. L'imposition de sanctions américaines contre des « actes malveillants », tels que décrits par l'administration américaine, commis par les gardiens de la révolution au Moyen-Orient affectera le rôle de leurs milices en Irak et en Syrie.

S'ils le font, le CGRI « considérera les forces armées américaines équivalentes à l'Etat islamique, partout dans le monde », a déclaré le commandant des gardiens de la révolution iranienne Mohammad Ali Jafari, soulignant que les Etats-Unis devront transférer leurs bases militaires régionales à savoir les bases d'Al Udeid et d'As Sayliyah au Qatar, loin de la portée des missiles de la Garde révolutionnaire, soit deux mille kilomètres.

Le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis s'est approfondi depuis que le président Trump s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, qualifiant l'Iran de « dictature corrompue » et l'accord nucléaire signé par son prédécesseur Barack Obama comme « embarras »". Distinguer la garde révolutionnaire de cette manière peut être l'une des options de Trump pour répondre aux tests de missiles iraniens. Le timing des essais a été un énorme échec car ils ont coïncidé avec les tests de fusées de la Corée du Nord, incitant beaucoup à relier les deux provocations majeures comme défi flagrant à la communauté internationale.

Outre la rhétorique en escalade entre les mollahs iraniens et les responsables américains, l'indicateur le plus sérieux à ce jour est la volonté de classer le Corps des gardiens de la révolution en tant qu'organisation terroriste.

De nombreux analystes doutent de la possibilité de rompre l'accord nucléaire avec l'Iran. Ils voient que le Congrès ne sera pas d'accord pour ouvrir simultanément deux fronts de conflit avec l'Iran et la Corée du Nord. Cela est déjà sur la table, mais en retour, l'Iran pourrait être « sacrifié » pour intimider la Corée du Nord. La chose la plus dérangeante du côté américain est que les mollahs copient totalement le style nord-coréen dans la gestion de la crise avec les Etats-Unis sur la base d'une politique de corde raide. Ils présument que les États-Unis ne sont pas en mesure de déclencher une guerre contre un pays doté de capacités militaires non conventionnelles.

Les Iraniens risquent beaucoup s'ils adaptent le mode nord-coréen parce que l'environnement politique de la crise est différent dans les deux cas. Les raisons pour lesquelles les États-Unis ne progressent pas militairement avec les Nord-Coréens sont complètement absentes dans le cas de l'Iran. Téhéran compte uniquement sur la pression russe pour empêcher une frappe militaire américaine. C'est un accord non sûr, cependant. Moscou pourrait penser à piéger les Américains dans une confrontation avec l'Iran.