L’irresponsabilité majeure des « gilets jaunes »

« Gilets jaunes » : 77 % des sondés jugent le mouvement justifié, 66 % estiment qu’il doit se poursuivre selon un sondage.

Près de 8 Français sur 10 estiment que le mouvement est justifié. 82% considèrent qu’Emmanuel Macron doit annuler les hausses des taxes prévues en janvier sur les produits pétroliers.

Deux tiers (66%) des Français estiment que le mouvement doit se poursuivre, révèle un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro. Pourtant, l’efficacité du mouvement est mise en doute par 56% des personnes interrogées.





Un mouvement justifié pour 8 Français sur 10





Près de 8 Français sur 10 (77%) estiment que le mouvement des gilets jaunes est justifié. Cela représente 3 points de plus que lors de notre sondage publié le 17 novembre.





Ce soutien progresse globalement dans toutes les catégories de la population et en particulier chez les indépendants et chefs d’entreprises (82 %, +8 points), les retraités (75%, +6 points) et les Français aux revenus les plus modestes (86%, + 8 points).





Pour 82%, Emmanuel Macron devrait annuler les hausses de taxes





Par ailleurs, 78% des personnes interrogées estiment que les « gilets jaunes » luttent pour l’intérêt général, 77% les trouvent courageux et 62% jugent qu’ils ne sont pas violents.





En conséquence, 82% des Français considèrent qu’Emmanuel Macron doit annuler les hausses des taxes prévues en janvier sur les produits pétroliers.





Un avis partagé par toutes les catégories sociales. Cette demande d’annulation est souhaitée par 66% des personnes ayant des revenus supérieurs (35 000 € et plus) et par 91% des plus modestes (moins de 1 500 €).