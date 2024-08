Les récentes émeutes en Angleterre suite à l’assassinat de 3 fillettes à Southport qui se sont traduites par l’attaque de la Mosquée locale prouvent que la montée de l’islam dans les pays anglo-saxons ne se fait pas sans heurts. Qu’en est-il exactement aujourd’hui ?

En grande-Bretagne la population musulmane s’accroît rapidement, passant de 1,524 millions de personnes en 2001 à 3,801 millions de personnes en 2021 (6,7 % de la population contre 2,9 % en 2001). Cet accroissement étant très sensible dans certaines villes : en 2011, 1,012 millions de musulmans vivaient à Londres et représentaient 12,6 % de la population, (Islam in England – Wikipedia), en 2021, ils sont 342 000 à Birmingham et représentent 29,9 % de la population, cette évolution est sensible dans de nombreuses villes.

L’augmentation de la population anglaise de 2011 à 2021 est de 3,5 millions de personnes dont 1,16 million de musulmans qui représentent donc 33 % de l’augmentation. Les 2/3 de ces musulmans sont originaires du Pakistan dont ils ont importé une partie des us et coutumes introduisant notamment la Sharia au sein des tribunaux civils locaux. Les mosquées seraient au nombre de 2018 en 2024.

La population musulmane en Grande-Bretagne connaît donc une augmentation rapide, et sa forte présence dans certaines villes n’est pas sans entraîner une certaine inquiétude dans la population autochtone.

Au Canada, la situation commence à ressembler à la situation britannique : la politique d’ouverture, notamment celle de Justin Trudeau, obtient de grands effets : la population musulmane du Canada a été multipliée par 3 de 2001 à 2021 passant de 579 000 à 1 775 000 personnes, ils représentaient 2 % de la population canadienne en 2001 et en représentent 4,88% en 2021. Là-aussi, ils sont fortement présents dans les grandes agglomérations, Toronto comptait 626 000 musulmans en 2011, soit 10,2 % de sa population et Montréal 365 000 soit 8,7 % de sa population.

Parmi ces musulmans, les 2/3 viennent du Pakistan, de l’Inde et du proche-orient. Là-encore, les revendications communautaires sont croissantes et les 458 mosquées du pays sont là pour les appuyer : les musulmans canadiens sont très satisfaits des « accommodements raisonnables » qui permettent à 73 % des musulmanes de porter le voile y compris au travail.

Aux Etats-Unis, la population musulmane connaît là-aussi une augmentation importante : elle était de 2,6 millions de personnes en 2010 et elle est passé à 4,453 millions en 2020 soit 1,34 % de la population américaine. Cette population est très concentrée dans les villes : la ville de New York compterait environ 750 000 musulmans soit 9 % de sa population et 1,5 million sur l’agglomération (7,5 % de la population)

Les Etats comportant le plus grand nombre de musulmans sont New-York (724 00), la Californie (504 000), l’Illinois (473 000), le New Jersey (321 000) et le Texas (313 000).

Islam in the United States - Wikipedia

On compterait 2796 Mosquées dans le pays.

En conclusion, les pays anglo-saxons connaissent une explosion de la population musulmane tout en laissant à cette dernière une large liberté dans son mode de vie et dans le respect de ses obligations religieuse, ce qui entraîne de plus en plus souvent des conflits avec les populations d’origine européenne de ces pays.