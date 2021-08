L’islam des talibans, islam authentique ?

C’est particulièrement indigent comme travail.

L’auteur nous ressort un bon gros concept d’« islam authentique » et de charia, non moins authentique, ignorant que la théologie islamique est extrêmement ramifiée, et s’est construite sur fond de controverses, débats et rivalités entre écoles juridiques, influencés par la culture locale, les intérêts des pouvoirs politiques locaux etc.

Il n’y a pas et il ne peut pas y avoir uniformité dans le droit islamique.

Les juristes musulmans ne reconnaissent pas les mêmes hadiths, principale source du droit, et ne sont pas d’accord sur leurs chaines de transmission, qui fondent leur degré de légitimité. Ni même sur leur interprétation. En outre, le droit inclut la coutume et la jurisprudence locale. etc.

Le reste est du même tonneau, expliquer la géopolitique mondiale par la religion, c’est vouloir déboucher une bouteille de rouge avec un marteau. Comme il semble que notre auteur n’a que cet outil à disposition, selon l’adage, pour lui tous les problèmes ressemblent à un clou.

Puisque qu’il nous conseille ses propres œuvres (en deux tomes de 40 pages ?) afin « d’ouvrir les yeux », je me permets de lui conseiller les miennes.