L’islamisme c’est bien

@njama

le prosélytisme de l’islam est la conquête, il s’est répandu à peu près uniquement comme ça jusqu’à maintenant . Aujourd’hui il change de style et s’étend par l’argent, la com et la déstabilisation terroriste . Faut s’adapter .

Le catholiscisme a plus utilisé la guerre civile à ses débuts, puis la colonisation et l’évangélisme .

Notez aussi que l’idée du grand remplacement est génétique, pas idéologique . L’idée est que les « français de souche », blanc et plus ou moins chrétiens vont se faire noyer sous l’immigration colorée et plus ou moins musulmane . La religion n’est pas centrale là dedans .