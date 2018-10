L’Italie fait un bras d’honneur à Bruxelles et crée le revenu de citoyenneté

@V_Parlier

" ...et si d’autre part ce n’est pas justement une ruse libérale pour acheter la paix sociale durant un temps, histoire de ne pas changer le reste du système..."

Non, non, c’est une promesse du M5S pour emballer les électeurs méridionaux. En gros, mais très en gros, le coalition de centre-droit (Ligue, Forza Italia et Fratellli d’Italia) fait 40 % dans le Nord, devant le M5S, 25 % ; dans le Sud, le M5S fait 45 %, la coalition de droite, 30 %. Je vous épargne les résultats du centre-nord et le centre-sud, ça ne ferait que compliquer inutilement les choses.

Le revenu de citoyenneté n’a jamais envisagé par la coalition de centre-droit. Coalition que la Ligue va quitter pour former un gouvernement avec le M5S. Salvini est, alors, le parent pauvre dans ce mariage de la carpe et du lapin, il n’a recueilli de 17.4 % des voix, contre les 32,15 % du M5S. Il va donc négocier en position de faiblesse, et accepter le revenu de citoyenneté, en échange de « sa » politique migratoire.

Cette répartition des tâches – il est beaucoup plus ficelle et expérimenté que Di Maio, le leader du M5S – va lui permettre de surpasser son allié dans les intentions de vote, avec 32-34 %, contre 28-30 % au M5S.

Alors, je tiens pour possible que Salvini ne croie pas au revenu de citoyenneté – tout simplement par manque de pognon – et il joue le jeu de l’autre en attendant qu’il se casse la gueule, auquel cas, il parachèverait une manoeuvre de grand style (commencée après les législatives de 2013, alors que la Ligue était à 4,1 %), en raflant le Sud et les îles au nez et à la barbe du M5S déconfit.

Si vous voulez des précisions supplémentaires, c’est bien volontiers, je connais tout ça presque par cœur,