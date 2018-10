L’IVG, un droit menacé

@oncle archibald



Rendre infréquentables un certain nombre d’auteurs et de thèmes me paraît à l’inverse la définition même d’une démarche progressiste.







Mélenchon n’est pas seul. Autour de lui il y a beaucoup de gens très bien – Daniele Obono ou Sergio Coronado par exemple – et si la configuration formée par eux accède au pouvoir, il est évident pour moi que nous pourrons poser les problèmes dans une atmosphère progressiste susceptible d’aboutir à des transformations importantes.