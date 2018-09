L’IVG, un homicide ?

Avant d’interpréter outrageusement et de jouer hypocritement à la vierge effarouchée, voici les mots de commentaire du Dr De Rochambeau au « Quotidien du Médecin »

« Dr BERTRAND DE ROCHAMBEAU : Ma position personnelle a été mise en avant et assimilée à celle du syndicat. Or ma position personnelle de médecin ne regarde que moi. En revanche, elle s’inscrit dans la défense de la clause de conscience des médecins, que le syndicat fait sienne. Cette clause de conscience est remise en cause ouvertement. Plusieurs amendements lors de la loi santé de Marisol Touraine allaient déjà dans ce sens. Or il n’y a pas de raison de supprimer la clause de conscience spécifique. On parle de l’IVG, là !

Si l’on supprime la clause de conscience, les médecins ne pourront plus dire non. Or l’IVG n’est pas une opération comme une autre. La loi Veil l’a simplement dépénalisée. C’est un compromis : on veut aider une femme en grande détresse* et interrompre sa grossesse. Certes ce n’est pas un homicide - je n’ai pas été assez vigilant au terme employé par la journaliste, que je n’ai pas repris, et je n’ai pas dit que c’était un crime - mais c’est l’arrêt d’une vie. Il faut donc concevoir que pour un certain nombre de médecins, ce soit difficile. Le SYNGOF ne remet pas en cause la loi, nous ne sommes pas contre l’IVG, mais sa défense ne peut aller contre les médecins. »





Donc hurler sans savoir et reprendre bêtement les couinements de militant(e)s plus ou moins radicalisés...ce n’est pas du journalisme