L’obsolescence programmée des modèles de société

Beaucoup à dire sur cette affaire Huawei, dont la CFO (Chief financial Officer) Ms Meng Wanzhou a été arrêtée au Canada, sous le prétexte d’avoir enfreint l’embargo états-unien sur l’Iran.

Sur l’illégalité de cette arrestation, lire ici.

Sur le traitement dont elle a été victime, lire ici.

J’ai déjà écrit plus d’une fois sur l’erreur grave de la Russie et de la Chine en validant les sanctions scandaleuses contre la Corée du Nord sur les armements nucléaires initiées par l’empire et ses laquais : ce qui arrive maintenant contre la Russie, la Chine et l’Iran, n’est que la conséquence du sentiment d’impunité dont jouit l’empire dont l’arrogance est sans limite (le politologue PCR est de cet avis).

Il faut maintenant espérer que les pays de l’axe de a résistance trouvent une solution appropriée à ces actes de voyou.

PS la CFO a été menottée, traitée comme une criminelle ordinaire (cf traitement des prisonniers à Guantanamo).