L’Occident brise le tabou sur l’Ukraine : c’est l’UE qui doit envoyer ses troupes, pas l’Otan

Il est une possibilité non envisagée encore (tant elle pourrait paraitre inimaginable) .. Mais qui doit se voir posée quand même tant elle a le mérite de répondre à certaines interrogations sur les évènements mondiaux actuels.. Pour cela il faut reprendre la célèbre citation d’Anatole France..

Au début de la Première Guerre mondiale, France écrit des textes guerriers et patriotes, qu’il regrettera par la suite20. Il y dénonce la folie guerrière voulue par le système capitaliste dans le contexte de l’Union sacrée en déclarant : « on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels »

Imaginons que la Ploutocratie Anglo-Saxonne ait gagné la partie.. Qu’elle domine par sa corruption systémique tous les dirigeants importants des Etats mondiaux.. Alors tout ce que nous observons est le développement d’un plan de devant de scène (comme le COVID) visant à éliminer le plus de gueux possible tout en se faisant un maximum de « pognon ». Dans ce scénario, il faut que la guerre soit longue, bien conventionnelle et surtout non nucléaire.. Cette mise en scène nécessite bien entendu la complicité des élites Russes et Chinoises.. On aurait une entrée en guerre progressive des pays Européens (c’est pas gagné tant les peuples sont réfractaires.. mais devant la menace d’être fusillé si on déserte.. C’est déjà arrivé chez nous), ça peut se jouer.. Ils ont bien observé l’obéissance servile des populations face à la menace COVID. Les Anglo-Saxons hébergeant cette Ploutocratie organisatrice resterait en retrait.. Comme d’habitude en fait.. A moins qu’un imprévu comme il en arrive souvent dans ces cas là les pousse eux aussi à condamner une partie de leurs gueux..

J’ai entendu je crois toutes les hypothèses concernant ce qu’il se passe.. Sauf celle-ci qui a au moins maintenant le mérite d’avoir été abordé..