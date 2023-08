L’Occident peut-il se retirer du Niger, sa dernière plaque tournante au Sahel ?

Après que des tensions soient apparues avec les gouvernements militaires du Mali et du Burkina, la France a récemment transféré ses forces Sahéliennes au Niger

À 57 ans, Afhagad, un chauffeur du nord du Niger, a vécu cinq coups d’État dans sa vie.

« Notre premier coup d’État a été celui de Kountche, le colonel (Seyni) Kountche, le 15 avril 1974 », a déclaré M. Afhagad, qui a demandé à utiliser un pseudonyme dans le contexte de la crise politique actuelle du pays, avant d’énumérer rapidement les noms d’autres hommes forts qui ont pris le pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Ouest :

Ibrahim Bare Mainassara (1996),

(1996), Daouda Malam Wanke (1999),

(1999), Salou Djibo (2010) – et maintenant, peut-être, les membres de l’autoproclamé Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.

Ce dernier ajout à la liste d’Afhagad a eu lieu mercredi et se poursuit après que la garde présidentielle du président Mohamed Bazoum a barricadé le palais présidentiel et exigé sa démission. Plus tard dans la nuit, après des heures de spéculation sur la façon dont l’impasse allait se terminer, les putschistes sont passés à l’action.

« Nous, Forces de Défense et de Sécurité, réunies au sein du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez », a déclaré le Colonel-Major Amadou Abdramane dans un message transmis à la télévision d’État. « Cette décision fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire et à la mauvaise gouvernance économique et sociale. »

Colonel-Major Amadou Abdramane

La tournure choquante des événements a déposé les dirigeants de ce pays allié de l’Occident et a ajouté un autre pays d’Afrique de l’Ouest à la bande de nations dirigées par des militaires qui s’étend de l’Atlantique au Sahara.

Mais on ne sait toujours pas ce qui pourrait changer pour les Nigériens ordinaires ou les alliés occidentaux du pays.

Orangé : région du sahel.

Pays striés : pays où ont eu lieu des coups d’État depuis 2020.

Présences militaires au Sahel.

Les affaires continueront-elles à se dérouler comme d’habitude ?

Les troupes américaines, françaises et européennes ont une large empreinte dans le pays pour leurs opérations régionales de « contre-insurrection ». Une empreinte qu’elles seront réticentes à abandonner, même si cela signifie qu’elles doivent jouer le jeu avec le gouvernement dirigé par l’armée, selon les analystes.

Pendant ce temps, la sécurité et la situation économique des Nigériens ordinaires (la prétendue raison d’être du coup d’État) restent plus que jamais enracinées dans l’un des pays les plus pauvres du monde, lui-même non seulement confronté à un conflit armé à l’intérieur de son pays, mais aussi cerné par des guerres incessantes à ses portes.

« La semaine dernière, rien n’indiquait qu’il y avait eu un coup d’État. Tous les fonctionnaires, diplomates et autres étaient présents, comme si de rien n’était », a déclaré Ulf Laessing, responsable du programme Sahel à la Fondation allemande « Konrad Adenauer ».

Cependant, « plus de gens auraient pu voir venir le coup d’État s’ils avaient réalisé l’ampleur du mécontentement sous-jacent », a fait remarquer Rida Lyammouri, chercheur principal au centre de réflexion « Policy Centre for the New South », basé à Rabat.

« La situation en matière de sécurité dans certaines parties du pays n’est pas aussi bonne que beaucoup de gens le pensaient », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Des partisans des forces de défense et de sécurité nigériennes tiennent une pancarte lors d’une manifestation devant l’assemblée nationale à Niamey, le 27 juillet 2023 [AFP].

Dans le sud du Niger, le long des frontières avec le Nigeria et le Tchad, l’armée est confrontée à des bandits armés et à des combattants de Boko Haram, qui font courir des risques mortels aux Nigériens ainsi qu’aux réfugiés qu’ils font affluer dans le pays.

Et dans l’ouest du pays, des groupes armés liés à l’État Islamique et à Al-Qaïda parcourent la zone meurtrière des trois frontières, partagée avec le Mali et le Burkina Faso, dans le cadre du conflit de longue durée qui sévit dans ces trois pays.

Selon un rapport publié en juin 2022 par la Coalition des peuples pour le Sahel, une large coalition de groupes de la société civile de la région, huit civils sont tués en moyenne chaque jour dans la région.

La semaine dernière, lors de la visite de Mme Laessing dans la capitale, Niamey était envahie de camions 4×4 blancs, de soldats européens et de diplomates.

Les Français ont récemment transféré leurs forces sahéliennes au Niger, nouveau centre régional de la lutte de Paris et d’autres pays européens contre les groupes armés, après que des relations tendues avec les gouvernements militaires du Burkina Faso et du Mali ont conduit à leur retrait de ces pays.

Alors que les mutins nigériens justifiaient leur prise de pouvoir en invoquant une « détérioration de la situation sécuritaire« , les armes que les Européens et les Américains fournissaient aux militaires affluaient, ainsi que des tonnes de matériel, a expliqué M. Laessing à Al Jazeera.

Et cette filière pourrait bien être menacée aujourd’hui.

Les États-Unis, la France et les Nations unies ont déjà condamné haut et fort le coup d’État, et les opérations humanitaires de l’ONU ont été suspendues.

Le département d’État américain a déclaré mercredi, dans un communiqué faisant référence à Bazoum en tant que président, que « le solide partenariat économique et sécuritaire des États-Unis avec le Niger dépend de la poursuite de la gouvernance démocratique et du respect de l’État de droit et des droits de l’Homme. »

Cependant, les pays occidentaux qui ont une présence militaire au Niger pourraient ne pas vouloir rompre complètement leurs relations.

« C’est vraiment difficile pour les États-Unis. Je pense qu’ils feront tout pour trouver un moyen de travailler avec eux », a déclaré M. Laessing, en faisant référence à l’énorme base de drones américaine située dans la ville d’Agadez, dans le nord du pays. « Les États-Unis ont un certain nombre de bases dans des pays qui ne sont pas vraiment démocratiques. »

Un jeu d’attente et d’observation

Si Bazoum était à la tête d’une démocratie, celle-ci était loin d’être idéale.

Les manifestants de l’opposition étaient régulièrement jetés en prison et, en raison de la faiblesse de l’économie, le pays se trouvait constamment au bas de l’échelle de l’indice de développement humain des Nations unies.

À Niamey, bastion de l’opposition politique, des manifestants pro-putsch se sont rassemblés jeudi pour exprimer leur soutien au coup d’État, certains portant des pancartes anti-françaises.

Le siège du parti politique de Bazoum a été incendié, alors que ce dernier restait en contact téléphonique avec des représentants des États-Unis et de l’ONU.

Alors que certains Nigériens ont protesté contre le déploiement des troupes françaises dans le pays, et que les dirigeants de l’opposition ont demandé si les armées étrangères dans le pays ne finissaient pas par attiser les conflits locaux, il n’est pas certain que le gouvernement rompe ses liens avec la France ou les États-Unis, et leurs armées, étant donné la longue histoire du Niger en tant qu’allié de l’Occident.

Les analystes voient plutôt une lutte de pouvoir interne derrière le coup d’État, en particulier au sein des forces de sécurité du Niger.

Le chef de la garde présidentielle, par exemple, a été nommé par le président précédent.

« Si vous regardez de près, il y a beaucoup de divisions au sein des forces de sécurité, et en particulier entre les partisans de Bazoum et ceux de l’ancien président », a déclaré M. Lyammouri. « Ces divisions pourraient donc avoir joué un rôle dans ce qui vient de se passer. »

Les pays occidentaux devraient « attendre de voir ce qui va se passer et qui sera aux commandes », qu’il s’agisse des putschistes ou du rétablissement de Bazoum à la présidence, afin de définir un nouveau partenariat dans « la lutte contre le terrorisme », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Ils pourraient ainsi éviter de tomber dans le piège qui s’est produit au Mali et au Burkina Faso (surtout au Mali) », a-t-il ajouté.

Après avoir provoqué le départ des troupes françaises, Bamako s’est tourné vers la Russie et ses mercenaires du groupe Wagner pour assurer sa sécurité.

Le Niger a mieux réussi que ses voisins à s’attaquer aux groupes armés, car il est disposé à négocier avec eux et à tenter de résoudre les problèmes ethniques, politiques et d’utilisation des terres qui sont souvent à l’origine de la violence.

Mais les frustrations engendrées par le coup d’État montrent qu’il ne suffit pas d’évaluer la réussite du Niger face à ces groupes comme étant relativement meilleure que celle du Mali et du Burkina Faso, a déclaré M. Lyammouri.

D’ores et déjà, les décideurs étrangers craignent qu’un gouvernement militaire au Niger n’aggrave la situation.

Alors que les gouvernements démocratiques du Burkina Faso et du Mali n’ont pas réussi à endiguer la violence des groupes armés, les deux pays ont connu, sous le régime militaire, « une augmentation de la violence contre les civils de la part des forces de l’État et de leurs alliés, ainsi que de la part des groupes djihadistes », peut-on lire dans un récent rapport de l’ONG International Crisis Group.

Au Burkina Faso, « la violence djihadiste atteint une intensité sans précédent », note Crisis Group.

« La politique de guerre totale du gouvernement semble avoir donné lieu à un certain degré de licence militaire et contribué à un pic de violence contre les civils. » – Crisis Group

Quant à Afhagad, le chauffeur, il a autant confiance en cette junte qu’en celles qui l’ont précédée.

« Nous ne pensons pas que le coup d’État puisse accomplir quoi que ce soit », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Nous avons confiance en la démocratie », a-t-il ajouté. « Mais elle non plus n’a rien fait, vous voyez ? Nous ne savons pas… » « Nous n’avons pas confiance en nos dirigeants. Ce sont tous de faux dirigeants, ce sont les mêmes. »

