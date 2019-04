L’offensive islamique de Pâques contre la chrétienté

Aujourd'hui, presque tous les événements sont interconnectés. Pour comprendre ce qui se passe chez nous, il faut bien souvent décrypter les faits à l'échelle mondiale. C'est le cas avec les attentats contre les églises.

La revanche sur la perte du territoire de l'état islamique

"Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point ; car c'est une famille de rebelles." (Ezéchiel 12)

Le samedi 23 mars, les forces syriennes annoncent la chute du dernier bastion de l’organisation Etat islamique, à Baghouz dans le Nord syrien. Le territoire du califat islamique est réduit à néant mais celui-ci n'est pas annihilé pour autant, de l'avis général, et poursuit son but, disséminé à travers différentes populations.

La colère ressentie dans les camps où sont rassemblés les islamistes vaincus, ajoutées à l'humiliation des femmes de djihadistes demandant leur rapatriement dans les nations européennes qu'elles ont trahies sans vergogne forment un cocktail explosif extrêmement dangereux. Comme de nombreux pays ont eu la faiblesse de laisser entrer ce type de personnes, il était dès lors inévitable qu'ils cherchent à se venger par tous les moyens.

Les nombreux attentats et incendies qui ont eu lieu durant la semaine de Pâques démontrent qu'un mot d'ordre de destruction de lieux de dulte a probablement circulé dans les cellules de radicalisés en Europe et ailleurs. S'ils n'ont pas réussi à semer autant le chaos qu'ils auraient voulu, c'est grâce à l'action discrète et efficace des services de renseinement.

Pour ceux qui ont des yeux pour voir et ne voient point, voici un échantillon des "exploits" réalisés durant cette période :



- Attentat dans une église de Munich



- Nigéria : 20 morts 30 blessés le dimanche de Pâques près d'une église.



- Attentats en Egypte contre des églises coptes



- Eglise à Nice évacuée à la suite de menaces de mort



- 290 personnes tuées au Sri-Lanka dans des églises et des hôtels.



Dans ce contexte, cela n'étonnera personne si je considère comme hautement probable que l'incendie de Notre Dame de Paris soit l'oeuvre d'une cellule terroriste non détectée par nos services de renseignement. La cathédrale n'était visiblement pas surveillée et différents clips montrent qu'il était possible de s'y introduire.

Les chrétiens sont la cible privilégiée des djihadistes. Ils les appellent des croisés, parce que dans leur logique, les croisades ne sont pas terminées et ne le seront jamais.

L'islam, religion totalitaire

Notre société a évolué dans le sens d'une diminution de la religiosité, et dans la plupart des régions du monde, chaque personne est libre de croire ou de ne pas croire, de pratiquer un culte ou non.

En France, la notion de laïcité, ou de respect des religions à condition qu'elles se cantonnent dans la sphère privée et qu'elles ne fassent pas preuve de prosélytisme, s'est imposée. Dans les pays anglo-saxons, le compromis s'est fait en laissant les gens vivre en différentes communautés se tolérant mutuellement.

On aurait tort de croire qu'il en est de même dans les pays musulmans. A l'exception d'une minorité d'entre eux, il n'y a pas de réelle séparation de l'état et de la religion. Le roi ou le chef d'état est généralement ou implicitement le "commandeur des croyants". Il n'y a pratiquement pas d'agnostiques ou d'athées, ils seraient constamment en butte à la vindicte populaire, et encore davantage si ce sont des femmes. Au Pakistan, pour un regard ou pour un mot anodin, les chrétiennes risquent la lapidation ou un procès pour blasphème. le public manifeste presque toujours pour exiger la peine capitale.

Quelques états musulmans maintiennent une paix fragile entre les différentes communautés religieuses au prix d'un gouvernement fort et inflexible où l'armée est omniprésente, comme en Syrie ou en Egypte. Les dirigeants occidentaux qui n'y comprennent rien parlent de dictatures opprimant leurs peuples. Et quand ils se réjouissent qu'un de ces chef d'état tombe, ou qu'ils aident à le descendre et saluent les "printemps arabes", c'est comme si une bonde avait sauté par laquelle l'islamisme jaillit à flots.

Pour un musulman, la religion est inséparable de la vie sociale et de la politique, il ne peut donc pas comprendre la notion de laïcité, ce concept lui est totalement étranger. Pour lui, s'affirmer laïque est une feinte, une duplicité, il ne peut pas l'accepter, il vit toujours dans le monde des croisades dans lequel les chrétiens s'opposent aux arabes à Jérusalem ou à Saint-Jean D'acre.

L'inertie et l'indifférence des gouvernants

« Et qui est mon prochain ? » (Parabole du bon Samaritain (Luc 10.25-37))

Quelle différence y a-t-il entre les sourires à peine voilés des membres de la "diversité" devant le spectacle de la cathédrale en flammes et les rires sous cape de Macron et Philippe devant le parvis de Notre Dame ?

Aucune, leurs attitudes marquent au mieux l'indifférence, au pire l'hostilité envers la communauté catholique. Ce qui est confirmé par le fait que dans son discours, le terme catholique qui est à l'origine de cette construction, ne soit jamais mentionné.



Le président ne fera donc pas la moindre démarche pour protéger les lieux de culte des catholiques. Si ceux-ci ne font pas pression, ils doivent donc s'attendre à d'autres destructions, incendies et profanations.

Par malheur pour eux, le chef de leur église ne les défend pas davantage. Tous les indices montrent que le Vatican est profondément corrompu, pas seulement à causes des scandales sexuels, mais probablement par l'argent. A mon avis, il n'y a aucune autre explication possible, quand un berger ne défend plus son troupeau, qu'il laisse son prochain sans défense, c'est qu'il s'est laissé acheter. La liste de ceux qui y trouvent leur intérêt est longue et nous ne saurons jamais la vérité à ce sujet.

Les actes contre les chrétiens ne s'arrêteront pas, parce que les émirats qui les financent en sous-main, mais qui les désavouent officiellement comme le pouvoir macronien avec les antifas, ont des ressources considérables qui ne seront épuisées que lorsque le pétrole ne coulera plus.

Ceux qui pensent qu'ils ne risquent rien parce qu'ils ne sont pas croyants se trompent lourdement, si l'islam devient majoritaire en France, ils seront traités exactement de la même manière que les chrétiens, la laïcité sera abolie et les accusations d'islamophobie et de blasphème auront droit de cité dans les prétoires.

Si je pouvais sonner le tocsin, je le ferais et je crierais : "Chrétiens, réveillez-vous, vous êtes en danger !"