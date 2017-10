L’ogre d’Hollywood...

Il ressemble à un ogre : gros, grand, replet, tout en rondeur, une force de la nature... une force qu'il a utilisée pour contraindre des femmes à assouvir ses fantasmes.

Harvey Weinstein, l'influent producteur, ce"Dieu" d'Hollywood a été accusé de viols et d'agressions sexuelles.

Un homme de pouvoir qui abuse de son influence pour traquer des femmes et les violenter : ce n'est pas nouveau.



Dominique Strauss-Kahn, Patrick Balkany, Eric Raoult, tout le monde connaît le nom de ces hommes politiques : hommes de pouvoir, ils n'ont pas hésité pas à en abuser auprès de femmes qu'ils ont côtoyées...

Les preuves contre Harvey Weinstein sont accablantes : de nombreuses femmes ont témoigné contre lui...

Propos obscènes et méprisants, gestes déplacés, viols : la liste de ses méfaits est longue et abjecte.

Le pouvoir dont disposait ce producteur était multiple, un pouvoir non seulement médiatique, mais aussi physique, professionnel, économique et politique... un homme influent qui pouvait faire et défaire des carrières...



Le sexisme perdure dans nos sociétés, et plus particulièrement, chez les hommes de pouvoir, où une sorte de volonté de domination grise les détenteurs de ce pouvoir.



Dans un monde moderne, évolué, on s'étonne encore de ces comportements qui font de la femme un objet, qui la rabaissent et l'avilissent.

Ces femmes n'ont pas osé dénoncer celui qui les a violentées : elles le font enfin, tardivement, parce que les langues commencent à se délier.

Peut-on leur reprocher de ne pas avoir parlé plus tôt ?

Hélas, souvent, quand une femme dépose plainte contre des violences sexuelles, on a tendance à minimiser les faits.

Parfois, même, c'est la femme elle même qui est accusée d'avoir provoqué ces violences, ce qui est un comble !

Ainsi, les femmes victimes de prédateurs sexuels sont jugées coupables de ce qui leur arrive.

La parole des femmes doit être prise en compte, elle doit être encouragée et libérée, loin de toute peur de représailles.



Il est temps de voir la réalité et de combattre ce fléau présent dans toutes nos sociétés.



En France, dans notre pays, une femme meurt tous les trois jours, assassinée : le plus souvent, il s'agit de meurtres prémédités. Des hommes tuent des femmes parce qu'ils considèrent qu'elles sont leur propriété...

Ces archaïsmes d'un autre âge ne sont plus tolérables.





