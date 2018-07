L’oligarchie a déjà perdu, et elle le sait

Le premier sommet bilatéral entre Donald Trump et Vladimir Poutine devrait avoir lieu le 16 juillet à Helsinki en Finlande, pour le plus grand déplaisir des néocons outre-Atlantique et surtout outre-Manche.

D’après ce que nous en savons pour l’instant, les sujets abordés seront :

La paix en Syrie, dans le contexte de l’abandon par les États-Unis de la doctrine de changement de régime ;

L’acceptation par les États-Unis de laisser la main libre aux forces syriennes et russes sur le terrain, sous condition d’une mise à l’écart du Hezbollah et des milices chiites iraniennes ;

Le retrait des soldats américains de Syrie ;

Un plan proposé par l’Égypte pour une trêve religieuse (Houdna) entre le Hamas et Israël, fondée sur le développement d’une zone industrielle à Rafah, avec la construction d’un aéroport et d’un port maritime ;

De son côté, la Russie met sur la table la nécessité de relancer le processus de désarmement nucléaire des deux super-puissances.

Une rencontre préparatoire de ce sommet a eu lieu début juin à Helsinki entre les chefs d’état-major Valéri Guerasimov et Joseph Dunford, consacrée principalement à la dés-escalade du conflit en Syrie. John Bolton, le conseiller américain à la sécurité nationale, était la semaine dernière à Moscou pour finaliser les conditions du sommet. Les Russes n’ont pas manqué de s’amuser de voir dans ce rôle ce nationaliste partisan d’une ligne dure néoconservatrice : « le faucon s’est fait pigeon », a relevé par exemple TV Dojd, une chaîne indépendante russe. Enfin, une délégation de parlementaires américains se trouve actuellement à Moscou, pour y rencontrer leurs homologues russes, ce qui n’était plus arrivé depuis dix ans.

Dans un entretien sur la chaîne britannique Channel 4, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a souligné le fait que ces développements montrent que l’« ordre mondial post-occidental » est déjà en train d’émerger. « On ne peut plus ignorer leur rôle dans le commerce et l’économie mondiale », a déclaré Lavrov. « Il y a des tentatives pour le ralentir, parce qu’il est très douloureux de perdre un demi-millénaire de domination dans les affaires du monde ». Le ministre russe a toutefois précisé que ce n’est pas la Russie en elle-même, ou ces autres pays, qui façonne ce nouvel ordre mondial : « c’est l’histoire, c’est le développement lui-même ».

Le vieux monde se meurt

Comme l’avait souhaité Helga Zepp-LaRouche, la présidente internationale de l’Institut Schiller, lors de ses vœux pour 2018, nous assistons aujourd’hui à la fin de la « géopolitique » telle qu’elle est conçue dans les institutions et dans les consciences occidentales.

L’ignorance de l’immense majorité des Américains et des Européens, qui pensent qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil, constitue le principal danger. Les élites, qui sont davantage renseignées sur les évolutions dans le monde, continuent de voir les choses à travers des lunettes géopolitiques, et projettent leurs propres intentions. « Ils ne peuvent imaginer qu’un seul pays au monde puisse se dévouer au bien commun de l’ensemble de la population », a déclaré Mme Zepp-LaRouche lors de la conférence de l’Institut Schiller à Francfort le 30 juin dernier. « L’establishment géopolitique et la plupart des citoyens en Occident sont complètement incapables de penser dans les termes du concept gagnant-gagnant basé sur la philosophie confucéenne, parce qu’ils ont été habitués à penser en terme de jeu à somme nulle, où il y a forcément un gagnant et un perdant ».

Solidarité & progrès et Jacques Cheminade se trouvent en France à l’avant-garde de ce changement de paradigme, et nous encourageons tous nos lecteurs et sympathisants à rejoindre notre effort visant à sortir les citoyens de ce « clair-obscur » entretenu par l’environnement médiatique et culturel, et leur donner un sens que nous vivons un moment de l’histoire unique où tout peut être bouleversé très rapidement, pour le meilleur ou pour le pire.

Source : Solidarité & Progrès