L’oligarchie en guerre contre les Français

Depuis la controverse de l’ex patron du BTP Bouygues père qui fait l’éloge de l’immigration,

et G. Marchais qui demande l’arrêt de l’immigration.

A chaque fois qu’il est question de mettre en cause la politique migratoire un peu sérieusement, le patronat donne de la voix et monte au créneau. Sur Cnews ce matin (3/08) un de leurs émissaires fait état d’un manque de main d’œuvre dans, je cite : « le BTP, l'hôtellerie et l’agriculture » qui justifierait la poursuite de l’immigration. La population qui la rejette depuis des lustres dans tous les sondages à 70 % et l’accuse de lui pourrir l'existence là où elle y est confrontée et de fournir les groupes de casseurs, de vandales et de pillards, dans les émeutes qui saccagent, volent et détruisent des services publics régulièrement et appauvrissent la communauté française.

Cette immigration voulue par le patronat est soutenue par un quarteron politique fait de bric et de broc, composée d’une alliance électoraliste de rogatons de la sociale démocratie issue du PS, d’un imposteur qui se réclame du PCF, des écolos extrémistes et du lumpen prolétariat dont l'égérie trône en galoches pour millionnaires encanaillées. La NUPES qui mobilise au moindre incident touchant un immigré n'en fait pas tant toutes les fois où un Français, notamment blanc, est assassiné par la racaille (le jeune Enzo récemment poignardé par deux criminels issus de l’immigration de la haine anti française).

Personne sur le plateau (pas même le représentant des imposteurs du soi-disant PCF),ne demande les chiffres du chômage pour examiner si les chômeurs, dont des centaines de milliers d’émigrés, ne pourraient pas satisfaire les besoins de l’industrie et des champs, séance tenant ?

Il est vrai que le chômage est nécessaire au patronat pour contenir les revendications salariales. D’autre part il est connu que le salaire actuel n’incite pas des centaines de milliers de diplômés sans emploi à prendre un job très mal payé. Même les immigrés régularisés, répugnent à laver les gamelles pour des salaires misérables, grâce auxquels, soit dit en passant, les bobos des quartiers protégés peuvent se taper la cloche dans ces milliers de petits restos bon marché qui tournent grâce aux travailleurs clandestins.

Le grand patronat se fiche des émeutes comme d’une guigne, il vit dans les beaux quartiers, et sa progéniture est protégée dans le privé, comme celle de l’ex-ministre communautaire, ami des racistes du CRAN, à « l’école alsacienne », école de la discrimination sociale par excellence !

L’émissaire du patronat consent à admettre que l’immigration a tout de même un lien avec les émeutes, mais qu’il faut INTEGRER ces Français « papiers ». Le représentant des imposteurs du PCF, qui a liquidé l’organisation de la lutte de classe des opprimés du capitalisme, penche dans le même sens.

Il ne voit pas dans son ralliement au libéralisme réformiste, que lesdites émeutes ne sont pas l’effet d’un mouvement spontané tombant du ciel. Il ne se pose pas, comme les autres d’ailleurs, la question de savoir A QUI LE CRIME PROFITE ?

Il ne met pas en relation les effets de terreur produits par l'enfermement covid, la soi-disant urgence climatique-LOL, les crimes du quotidien commis par des étrangers ou des « nationaux papiers » qui détestent la France, ses lois, sa religion et ses mœurs, et in fine les émeutes qui éclatent régulièrement au niveau local ou national !

L’UE réclame 50 millions d’immigrés de plus !

Pour le développement économique ? Possible, mais meilleur marché que les travailleurs européens, qui seront en conséquence, évincés par des concurrents prêts à accepter des salaires de misère. Ils iront pointer au chômage et se transformeront petit à petit en lumpen.

Et aussi pour briser le mouvement revendicatif des masses européennes politisées et par là dangereuses soupçonnées de reproduire « mai 68 » à l’échelle de l’UE !

En grande partie (à l’exclusion de l'immigration asiatique issue de cultures millénaires), les immigrés nord-africains et sub-sahéliens, issus de populations tribales, manipulés par leurs pays d’origine, et dont la progéniture élevée dans le ressentiment par des parents incultes et revanchards, cramponnés à des morales d’un autre âge, refusent les lois et les mœurs françaises.

Ils se regroupent en communautés avec la complicité du pouvoir profond (et de l’appareil d’État aux ordres) qui représente les intérêts du patronat. Une partie de la bourgeoisie française kollabo par nature (anti-communiste de toujours) qui confond le « lumpen prolétariat » et la classe ouvrière, s’emploie depuis Mitterrand à rejeter la seconde dans les bras de l’extrême droite au profit de la première moins dangereuse politiquement et plus manipulable.

L’Occident est en crise et son patron américain au bord de la faillite, lesté d’une dette himalayesque dans un pays aux infrastructures délabrées et menacé de perdre la suprématie de sa monnaie, grâce à laquelle il survit sous respiration artificielle, en exploitant le monde occidental et notamment ses satellites européens.

Aux abois et désireux de faire payer la casse générale aux salariés, il conduit une lutte de classe mondiale impitoyable, et son fer de lance dans l’organisation de la division de l’ennemi nommé « concurrents », c’est l’immigration et l’exportation de son idéologie décadente, portée par les populaces d’en haut et d’en bas des sociétés occidentales dégénérées !