L’oligarchie, la censure et un type qui pense qu’on a intérêt à se grouper !

Est-il convenable de critiquer ses semblables ? J’étais au supermarché, j’y étais sans argent, simplement pour ramener un matériel défectueux. Je connaissais bien sûr le sentiment de ne pas pouvoir acheter tout ce qui était en mesure de compenser notre irrépressible besoin de posséder tout et n’importe quoi jusqu’à claquer payes et pensions pour des futilités sans nom finissant rapidement au fond d’un placard pour ne plus en sortir. Mais ce que j’ai ressentis là était tout à fait autre chose, un sentiment de liberté, oui c’est ça : un sentiment de liberté. Toutes ces boutiques présentant des soldes en veux-tu en voilà ne pouvait pas m’atteindre. Quoi qu’elles fassent aucune de leurs tentations pourtant si parfaitement orchestrées et mises en œuvre n’avait la moindre chance de m’atteindre. Non pas parce que je n’avais pas le sou mais parce que j’avais délibérément décidé de ne pas en avoir sur moi, ainsi j’étais immunisé contre la pression publicitaire, et fier comme jamais j’atteignais le service après-vente avec un sentiment de toute-puissance qui me faisait regarder mes pauvres congénères acheteurs comme les victimes d’un système qui nous enferme dans une illusion de bien-être à base de confort et de divertissement mais nous emmène tout droit vers une catastrophe humanitaire qui pourrait causer plus de ravages que n’importe quelle guerre, fût-elle mondiale.

La pression des multinationales ou plutôt de leurs plus riches propriétaires, est telle que les peuples d’Occident font principalement le choix de vivre avec des œillères préférant rester dans les clous prédisposés pour eux, par carriérisme ou pour se protéger de tout conflit lié à un délit d’opinion. Entre ignorance et lâcheté les élites tiennent le monde par la peur, la terreur, la dette. Certains, bien sûr, font le choix de se battre contre ce système ou font au moins l’effort de le dénoncer mais cette dissidence une fois dépouillée de tous ceux qui pensent que le combat est perdu d’avance, il ne reste qu’un fatras de contestataires en tous genres, construisant chacun leur vérité et n’hésitant pas pour la plupart, à voler dans les plumes de gens avec qui ils devraient pourtant et d’urgence faire alliance.

2018 commence bien mal pour notre peuple, la politique Jupitérienne nous enfonce tous les jours un peu plus vers la privatisation du pouvoir et de la sécurité sociale en alimentant une féroce diabolisation contre toutes les voix contestataires. La censure est le baromètre de la dictature. Alain Soral vient d’être à nouveau condamné à dix mille euros d’amende et trois mois de prison avec sursis avec injonction de payer sous peine de prison et le tout pour…roulement de tambour…un dessin ! Et encore dix mille ce n’est rien une fois tout calculé, ce que cet homme paye à la société chaque année est un racket pur et simple destiné non seulement à le museler mais à effrayer tous ceux qui pourraient avoir l’audace de l’imiter. Alain Soral multiplie les condamnations pour tout et n’importe quoi, une quenelle à droite, un paragraphe à gauche, mais tout cela n’est que parodie de justice. Charlie Hebdo peut insulter les prophètes, dessiner Jésus avec une plume dans le cul mais si tu touches à la Shoah c’est prison ! Les faits sont les faits et l’attitude de la Justice envers Alain Soral, Dieudonné et bien d’autres est absolument insupportable. La justice est utilisée pour faire pression à coups de procès sur les leaders de la contestation, ce n’est pas son rôle ! La diabolisation médiatique à outrance (que subissent ou subissaient d’ailleurs Poutine, Trump, Assad, Chavez et d’autres) ponctuée par la chasse aux comptes sur internet qui s’opèrent en ce moment même sur certains sites Américains mondialement connus viennent littéralement fermer non seulement le débat mais jusqu’à l’idée même d’évoquer une opinion dans un pays censé être démocratique.

J’ai parfois critiqué le business de la dissidence mais c’était idiot. Concrètement la liberté d’expression s’achète aussi désormais et pour résister il faut de l’argent. Certains en sont déjà à des milliers d’euros de frais de justice, des milliers pendant que des types comme Balkany ou Fillon eux n’ont rien, et il semble qu’il ait décidé de lutter contre cette pression financière en préférant la prison au paiement des amendes. La prison était la suite logique de cette guerre menée contre les dissidents de France et elle est très appuyée par certains lobbys financiers puissants, sionistes pour certains mais pas seulement. Il y a un véritable acharnement qui s’opère et cet acharnement est très évocateur de ce qui se passe. Alain Soral a raison quand il dit que celui qui ne s’est pas donné les moyens de résister n’a aucune chance de tenir dans la durée et il n’a pas tort. Quand on voit qu’un simple partage peut conduire à un licenciement qu’en sera-t-il lorsque tout le monde va se retrouver à devoir payer des indemnités aussi colossales que celles qui sont infligées à certains ? La plupart des gens qui militent sur internet ne sont guère riches et ne pourraient pas supporter financièrement un tel acharnement. Il faut se réveiller avant qu’il ne soit trop tard.

La diabolisation des complotistes et autres contestataires prend de l’ampleur et envahit tout les médias même ceux qui au départ semblaient nous être réservé, il n’en était rien. Tout ce qui s’écarte de la bienpensance et immédiatement châtié et pas seulement par les médias mais aussi par tout un tas de Français endoctrinés par la propagande qui n’hésitent plus à ridiculiser en masse les esprits contestataires qu’ils considèrent souvent comme de dangereux fachos et autres intolérants, tel qu’on leur a expliqué dans les journaux tenus incontestablement par les plus grandes fortunes. Qui sont les intolérants ?

Et pendant ce temps l’Obs nous explique qu’il est bon de se masturber pendant l’accouchement parce que ça permet de supporter les contractions…Je ne sais plus quoi penser de ce pays…

Chaque contestataire doit prendre sur soi de ranger son ego. Nous devons faire front tel un bloc robuste prêt à résister contre ces politiques qui nous enterrent et nous empoisonnent. Seul nous serons toujours trop faibles quoi qu’il advienne. Ils veulent clairement que les gens se haïssent et ils y parviennent. Toutes les communautés sont divisées et s’essoufflent dans un combat qui n’est pas le nôtre. Je ne veux pas d’une France islamique, mais tout cela nous n’en discuterions même pas si cela ne constituait pas pour nos élites à la fois un marché rentable et un moyen de semer la discorde dans nos rangs. Ne doutons ni de leur puissance ni de leur capacité à développer des stratégies de contrôle des masses. De qui je parle ? Regardez le classement Forbes des plus grandes fortunes c’est aussi un annuaire !

Ce pays a besoin d’une nouvelle vague, mais il faut bien garder à l’esprit que le traitement réservé aux dissidents actuels n’est qu’une répétition de ceux qu’on subit tous les nouveaux mouvements qui se sont levés dans l’histoire qu’ils soient philosophiques, politiques ou religieux et pourtant certains sont parvenus en partant de rien, à se développer et s’installer si durablement qu’ils ont perdurés et perdurent à travers les siècles. Rien n’est impossible. Ils se sentent invincibles mais ce sentiment est un leurre qui a pour essence de conduire à la chute.

Nous sommes face à une dictature qui avance à grands pas, une dictature qui ferait de nos enfants et de nous-mêmes les esclaves de quelques élites, et cet esclavagisme lui-même n’est pas un phénomène qui arriva d’un coup d’un seul, il est déjà là. Il devient de plus en plus présent et sournoisement nous réduit au silence. Chaque fois que nous laissons par laxisme ou lâcheté, un droit nous échapper, nous perdons du terrain sur cette dictature qui ambitionne ouvertement une domination mondiale. Le phénomène n’est pas mineur et il ne s’agit pas non plus d’un simple phénomène de société, c’est un combat dont l’issue décidera si nos descendants pourront vivre à peu près libres, instruis et souverains ou bien s’ils seront les esclaves d’un système dont ils ne pourront plus se défaire et qui les abrutira par des divertissements toujours plus virtuels et sans intérêt intellectuel.

Il y a tellement de choses à faire, à comprendre, pour l’heure il faut se soutenir, partager, dénoncer et réfléchir « ensemble » à ce qu’il convient de faire pour enrayer la machine et libérer les peuples de cette oligarchie sans nom qui nous conduit à une catastrophe pourtant largement annoncée.

« Pour savoir qui vous dirige vraiment, il faut savoir qui vous ne pouvez pas critiquer » Voltaire, nous pouvons lui faire confiance il était bien placé.

Je vous invite à lire cet article dégueulasse pour comprendre ce qu’est une diabolisation et à la fin vous trouverez des liens qui vous dirigeront vers d’autres articles évoquant d’autres condamnations parmi les nombreuses qui ont étaient infligées à Alain Soral, toujours pour s’être exprimé ! Voilà où nous en sommes.

