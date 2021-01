L’oligarque : La plèbe qu’il abhorre et détruit

Dick Cheney avouait un jour « En dessous d’1 million de dollars de revenu annuel, on ne parle plus d’êtres humains ». Ca avait au moins l’avantage d’annoncer la couleur…Du billet vert. Oligarchie , venant du grec oligos (peu nombreux) et arkhê (commandement), un mode de gouvernement où le pouvoir est exercé par une caste très restreinte d’individus, les oligarques – à noter que l’oligarchie est une forme de dictature qui ne dit pas son nom… Oligartature ?

Depuis la « révolution » industrielle au 19ème siècle, l’oligarchie, appelée bourgeoisie se composait principalement de protestants anglo-saxons, de catholiques conservateurs et de juifs venus de l’est européen, et qui d’ailleurs se méprisaient et ne se fréquentaient pas. Cependant, depuis 20 ans, l’émergence de russes, de chinois, de sud américains, d’arabes et de quelques africains, sans oublier les nombreux milliardaires résidant en Europe de l’ouest fait que, cette oligarchie hyper dominante s’est mondialisée, interconnectée et a menée une guerre sans pitié contre les classes moyennes. Comme l’a si bien dit en tout cynisme Warren Buffet « C’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner » [1] ; Belle vérité dite en 2012, et comme 9 années ont passé, alors imaginez aujourd’hui ? Les pauvres ont totalement perdu cette guerre ! En exemple la France : en 2008 une dizaine de milliardaires, en 2020, ils sont 41… [2] Même le nombre de millionnaires a explosé grâce à la Bourse, à l'immobilier, aux cadeaux fiscaux et à l’évasion des capitaux : le pays comptait fin 2019 plus de 700.000 millionnaires. [3] Les ultras riches de plus en plus riches et surtout de plus en plus nombreux, particulièrement en France, pays dois-je le rappeler de la fraternité et de l’égalité… Lorsqu’il ne s’agit pas de gros pognon.

Etre dans la tête d’un oligarque

Le journal Les Echos dresse le succinct portrait de l’un d’eux : « Au premier abord, il a l'air avenant, posé et sérieux. Son calme apparent dissimule un caractère vindicatif qui trahit une forte propension à l'agressivité. Maître de ses émotions, il n'en est pas moins susceptible et rancunier. En affaires, il a tendance à choisir des partenaires moins capables que lui. Pour sa sécurité, il n'a jamais fait confiance qu'à lui-même ». [4] Franchement, auriez-vous envie d’aller au pub et de trinquer au verre de l’amitié avec ce genre de psycho-killer ?… En fait ce sont des bellicistes, va-t-en guerre, obsédés maladivement par le pouvoir et le contrôle qu’il peut donner ; L’argent et sa monnaie d’échange qu’est « chacun a son prix » et la jouissance d’avoir l’impression d’être le maître du monde. Chaque matin, l’oligarque en sortant de son lit et en posant le pied à terre focalise dans la seconde : « comment vais-je étendre mon empire ? », « comment vais-je être plus malin sur ce deal et bouffer mon concurrent ? », « comment vais-je engranger un milliard de + aujourd’hui ? » (Oui, il ne compte qu’en milliards). Voilà donc les sociopathes qui gouvernent la planète - Des grands malades à grands projets destructeurs… Et pas de ceux qui vont dans le sens de l’humanisme, de l’écologie, de l’empathie et du cœur. L’oligarque est flamboyant, étale sa fortune en yacht de 100 mètres (car, celui de l’autre à quai n’en fait que 90), il (presque tout le temps un homme), aime s’entourer de belles-grandes-chirurgisées esthétisées-venues de l’est, de gardes du corps et d’un autre coté, il marchandera comme un ladre jusqu’aux derniers centimes le salaire de la femme de chambre, du chauffeur ou de son assistant. Générosité bien organisée s’adresse à ceux qui possèdent déjà ; La valetaille doit être bridée, sait-on jamais… Des envies de devenir milliardaire à son tour… L’oligarque accumule, possède, achète sa femme, ses gosses, ses amis et se méfie de tous, il ne compte que sur lui-même et met en concurrence son entourage : pendant que son aréopage se dévore entre eux, sa quiétude oligarchique connaît un répit. La paix pour lui, c’est quand les autres sont en guerre.

L’impact oligarchique

A réussi le tour de force de rendre 50% de la population active, les 20% d’ouvriers et les 30 % d’employés totalement invisibles et inaudibles des débats, ceci par le biais d’un contrôle médiatique sans partage : 9 milliardaires possèdent 90 % de ce qui se lit, s’écoute et se regarde en France. Les classes laborieuses sont donc mises sous l’éteignoir et repoussées hors des centres des grandes agglomérations, pendant qu’au contraire la classe dominante, vivant dans un entre-soi dans les centres villes, est sortie du bois, s’est mise en avant, et est devenue pour la jeunesse des écoles de commerce, de sciences Po et autres fabriques à cadres soumis, l’exemple à suivre d’ambitionner d’être « milliardaire avant 40 ans - De posséder une Rolex ou sinon c’est une vie ratée ». Ces oligarques se pavanent à longueur de couvertures de magasines qu’ils possèdent, accompagnés de leur famille et même du clébard (il est vrai que l’animal à bien des aspects a une vie plus enviable que bien des citoyens qui travaillent et produisent). Les paparazzis à coups de « photos chocs », veulent nous faire envier ce type de vie sur papier glacé, tout en nous susurrant « toi mon gars tu n’y arriveras même pas en rêve ». Beaucoup dans les classes populaires sont convaincus que les riches sont nécessaires, car ils consomment… L’appareil à marteler et à décerveler tourne à plein pots actionné par les nervis en service commandé de cette oligarchie prédatrice : être méga-ultra riche n’est pas indécent, mais noble, comme seraient des chevaliers de la bourse ronde ; la devise "assez n'est jamais assez". Toutes ces fausses valeurs assénées depuis des lustres, colportées même dans les petites écoles où « tu dois réussir pour mener ta vie, la vie c’est comme une jungle ! », fait, que les sociétés « développées » économiquement sont devenues invivables pour toute personne ayant gardée son bon sens, sa générosité, sa spontanéité et son envie d’être un être éduqué et éveillé pétrie de savoir (qui objectivement ne sert à rien, mais participe à l’épanouissement personnel). L’oligarque au fil du temps a modelé notre monde à son image, et tel celui dépeint dans Les Echos : « un caractère vindicatif - une forte propension à l'agressivité – la maîtrise de ses émotions - susceptible et rancunier - faire confiance qu'à soi-même ». Ce sont les « qualités » requises de nos jours afin de survivre et avoir du succès dans ce marigot peuplé de requins et de crocodiles ; Le menu fretin quant à lui s’est fait dévorer depuis belle lurette ou a vendu son âme au moloch.

Au final, car un jour nous partirons tous, cette fois-ci égaux devant la faucheuse et le grand saut : L’oligarque transmettra à ses descendants des réseaux et du pognon, plein de pognon de quoi glander pendant des générations, quant au quidam lui ? Un grand RiEN, d’un vide sidérant/sidéral où au lieu de concevoir des enfants, abrutis de TV et à qui il ne transmet plus rien (je parle de savoirs et de valeurs) ; Adopter un chien serait plus constructif : donner la papatte, rapporter nonos, l’emmener pisser, donner des croquettes…

Finissons par une citation de Etienne de la Boétie : « Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. » Ce maître oligarque vous a déjà détruit en votre âme, la conscience envolée… Il ne lui reste plus qu’à vous faire disparaitre, car, vous ne lui êtes plus utile, un poids, qui met en péril sa propre survie et ceux de sa caste : Nous appellerons cela « the great reset », car après lui, le néant !

Georges Zeter/ janvier 2021