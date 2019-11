L’Olivier du chameau

"Chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui a brûlé", Cette phrase célèbre est prononcée au cours d'une assemblée générale de l’UNESCO à PARIS au début des années soixante, par Amadou Hampâthé Bâ. Elle est le plus bel hommage à la tradition orale, qu'a pu rendre cet illustre Africain du Mali, qui n'avait que son certificat d'étude primaire indigène.

Il y a un endroit chez nous en Kabylie, appelé "Tazemourt b Oulguame" qui signifie : olivier du chameau. C’est un lieu-dit sans plaque indicatrice, mais connu dans toute la région. A cet endroit, un olivier millénaire se dressait majestueusement sur le bord de la route nationale numéro 30, au sud du village de Taourirt el Hadjadj, commune de Beni-Yenni,"At Yenni", dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en Algérie. Ce bel arbre légendaire n'existe plus hélas maintenant, léché peu à peu par les flammes des feux criminels successifs de ces dernières décennies, est finalement réduit en cendre. Ce qui est encore plus désolant, c'est l'oubli de son nom insolite lieu symbolique, témoin des nobles activités de nos aïeux.

Ces toponymes porteurs de légendes et d'histoires, tombent dans l'oubli pour s'effacer à jamais de la mémoire collective. Ils disparaissent peu à peu, après qu'on les ait modifiés ou changés parfois sciemment pour les détacher de l'histoire et de la culture millénaires. Ajouter à cela, nos vieux sages et cultivés, dotés de tant d'expérience, partent un à un eux aussi, sans trouver à qui transmettre leur savoir. "Chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui a brûlé", Cette phrase célèbre est prononcée au cours d'une assemblée générale de l’UNESCO à PARIS au début des années soixante, par Amadou Hampâthé Bâ. Elle est le plus bel hommage à la tradition orale, qu'a pu rendre cet illustre Africain du Mali, qui n'avait que son certificat d'étude primaire indigène. Même s'il y a une grande rupture aujourd'hui entre générations, nous ne devons pas ignorer les trésors contenus dans ces "bibliothèques avant de brûler". Nous devons utiliser les moyens de la technologie nouvelle, profiter de la présence des personnes âgées pour numériser leurs souvenirs et leurs connaissances qui peuvent nous apprendre plus sur nous-mêmes pour mieux construire l'avenir.

L'olivier du chameau, est une histoire vraie, reconstituée d'après une dizaine de témoignages des anciens du village. Un exemple de pratiques courantes et anciennes dans nos villages, révélatrices de la générosité, de la solidarité, de compassion et de l'hospitalité de la société Kabyle.

Il y a de cela longtemps, des marchands venaient du sud du pays, avec des caravanes de chameaux pour faire du commerce et du troc avec les gens du nord. A cette époque il n'y avait pas ou peu de routes carrossables en Kabylie, c'est par les chemins escarpés et taillés à flans de coteaux, à la largeur d'une ânée, savamment entretenus par les villageois, que passaient les caravanes de chameaux chargés de marchandises à vendre ou à échanger. Ces bêtes du désert ne sont pas adaptées aux sentiers raides et sinueux qui conduisent aux villages. A l'approche du village, à un endroit où le chemin est plus abrupt et rétréci, un chameau trébucha et chuta : patte cassée ! C’est un drame pour les caravaniers. Une détresse incommensurable se lit sur le visage du propriétaire de la bête mal en point. Les villageois sont informés, comme d'ailleurs pour toutes les situations inhabituelles qui se produisaient autour de leur village, sans doute par habitude séculaire et eu égard aux différentes invasions et agressions vécues par le passé. Une rapide décision fut prise et toute la population y adhéra par compassion et générosité. Le chameau est abattu puis, accroché à l'olivier pour être dépecé. Depuis, ce lieu et cet arbre sont désignés sous le nom de : L'olivier du chameau ou "Tazemourt b oulghame". Coupée en morceaux, la viande ainsi obtenue fut équitablement répartie à travers la population du village par les chefs de familles, qui récoltèrent en contre partie une somme équivalent au prix de la bête. Après avoir écoulé leurs marchandises dans les villages voisins, les commerçants voyageurs et leurs montures sont installés à la place du village "ldjama" où fut érigé leur camp d'hôtes pour la nuit.

Les gens du village, par cet élan de solidarité hérité de leurs ancêtres ont transformé la tragédie en fête. Du café, des beignets, puis du couscous garni de viande du chameau, furent servis aux invités, autour d'un feu pour éclairer et chauffer, car en ces temps- là, même les nuits d'été étaient fraîches. Les bêtes qui firent la joie des enfants n’étaient pas oubliées : des litières et du foin leur furent offerts, des figues sèches et des glands étaient happés des petites mains de bambins téméraires par des lèvres baveuses de ces mastodontes. La lumière rouge du feu de bois de chêne et d'olivier projetait sur les murs les ombres des chameaux accroupis qui se mêlaient à celles des fillettes et des grand-mères en des mouvements de va et vient incessants. Elles étaient attirées par la curiosité et ce spectacle inhabituel. "C'est la fête ! " se disaient les responsables de "Tajmaït" et puis il fallait bien voir à quoi ressemblait l'animal qui est dans leur marmite. Une petite blonde accrochée au jupon de sa grande mère dit en parlant du chameau :

- Qu'il est moche, je ne mangerai pas ça !

- Tais-toi ! Répondis sa grand-mère amusée ou agacée par les rires en chœur des jeunes, au sujet de la réflexion. C’était certain que beaucoup ne mangeraient pas cette viande peu connue. Elle allait sans doute être offerte aux chiens plutôt que d’être refusée. Il était de coutume et on ne pouvait se soustraire à cet acte de solidarité envers les petits paysans éleveurs, à qui il arrivait de perdre accidentellement leurs biens. C'était sûrement la première forme de mutuelle ou d'assurance qu nous connaissons aujourd'hui. Les sages du village étaient seuls à décider, en accord avec le propriétaire de la bête de l'opération d'abattage et de répartition de la viande sachant qu'aucun doute ne subsiste sur la santé de la bête et sur la qualité de sa viande.

Le propriétaire du chameau a été totalement dédommagé de la valeur de sa bête et de sa marchandise avec en prime une outre "Ayeudid" d'huile d'olive, une outre "Tayelouthh" de figues sèches et une autre, de glands. Ils repartirent heureux, sachant que, dans cette région l'hospitalité n'est pas un vain mot. Pendant très longtemps chaque année le village reçois la visite de ces commerçants avec leur caravane de chameaux jusqu'au milieu des années cinquante. Un jour, l'un d’eux nous révéla que c'est à son grand père que l'aventure arriva.

Ce qui importe, c'est la vérité. Cette histoire a mis du temps pour arriver jusqu'à vous. Avec l'âge, on devient tous conteurs pour extraire de l'oubli, les péripéties de notre vécu. C’est dire, nos conteurs n'ont pas seulement une mémoire mais aussi une imagination très fertile pour concrétiser l'hospitalité donnée aux enfants des sables et à leurs chameaux. Que reste-il de notre olivier séculaire ? Une gaule oubliée derrière la porte ou une canne qui a dû guider des vieillards vers cette place devenue célèbre, pleine de récits et d'odeurs de chameaux porteurs de toutes sortes d'aliments et d'ingrédients : épices, henné, blé, sel, pierre d'alun "Azarif", l’encens "el djaoui", pignon de pin "Azoumbi", l'huile de cade "kedrane" et de la chaux qui a blanchi les maisons où ont grandi ces hommes et ces femmes à grande moralité hospitalière.

Mohamed Tabeche .