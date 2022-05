L’OMS avertit que la variole du singe pourrait « s’accélérer » pendant l’été

Les autorités sanitaires d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie ont commencé à enquêter sur une épidémie de variole du singe, faisant craindre qu’une épidémie plus large de l’infection virale ne soit en cours en Occident.

La variole du singe est une maladie virale généralement endémique d’Afrique centrale et occidentale, mais depuis le début du mois de mai, des dizaines de cas confirmés ont été signalés dans plusieurs pays en dehors du continent. De nombreux autres cas suspects font l’objet d’une enquête.

Une photo de 1971 du document du Center For Disease Control montre des lésions ressemblant à la variole du singe sur le bras et la jambe d’une fillette à Bondua, au Libéria. (CDC/Getty Images)

Au moment d’écrire ces lignes, Nicholas Dolinger d’Epoch Times rapporte que la variole du singe a été signalée dans 13 pays : Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Israël, Belgique, Pays-Bas et États-Unis. Parmi ceux-ci, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni ont confirmé le plus grand nombre de cas, les autres n’ayant confirmé que des cas à un chiffre.

L’Europe devrait s’attendre à une vague de cas de variole du singe dans les mois à venir, selon Hans Kluge, le plus haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé sur le continent.

« Alors que nous entrons dans la saison estivale… avec les rassemblements de masse, les festivals et les fêtes, je crains que la transmission [de la variole du singe] ne s’accélère », a déclaré Kluge vendredi.

La propagation actuelle du virus en Europe occidentale est « atypique » car il était auparavant confiné principalement à l’Afrique centrale et occidentale, a ajouté le directeur régional de l’OMS pour l’Europe.

« Tous les cas récents, sauf un, n’ont pas d’antécédents de voyage pertinents dans des régions où la variole du singe est endémique », dit Kluge.

Les préoccupations de Kluge ont été partagées par le conseiller médical en chef de l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni, Susan Hopkins, qui a déclaré qu’elle s’attendait à ce que « cette augmentation se poursuive dans les prochains jours et que davantage de cas soient identifiés dans la communauté au sens large ».

Le CDC a noté que dans le cas du Royaume-Uni, il y avait un « groupe de cas regroupés dans le temps impliquant quatre personnes qui s’identifient comme homosexuelles, bisexuelles ou ayant des rapports sexuels avec des hommes ».

« Certaines preuves suggèrent que les cas parmi [les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes] peuvent être épidémiologiquement liés ; les patients de ce groupe ont été identifiés dans des cliniques de santé sexuelle », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’une enquête en évolution et les autorités de santé publique espèrent en apprendre davantage sur les voies d’exposition dans les prochains jours. »

Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) a publié vendredi un avis demandant aux médecins des États-Unis d’être à l’affût de la variole du singe.

Le CDC demande aux médecins de « faire preuve de vigilance à l’éruption cutanée caractéristique associée à la variole du singe » et décrit l’éruption cutanée comme impliquant « des vésicules ou des pustules profondément enracinées, fermes ou dures, et bien circonscrites », ajoutant que les lésions « peuvent ombiliquer ou devenir confluentes et progresser au fil du temps vers les croûtes ».

« Les lésions peuvent être disséminées ou situées sur la seule région génitale ou périanale », a également déclaré le CDC dans son avis. « Certains patients peuvent présenter une proctite, et leur maladie pourrait être cliniquement confondue avec une infection sexuellement transmissible (IST) comme la syphilis ou l’herpès, ou avec une infection par le virus varicelle-zona », ajoute l’agence.

La proctite est une inflammation de la muqueuse du rectum et peut causer des douleurs rectales, de la diarrhée, des saignements et des écoulements.

Le 18 mai, l’administration Biden a passé une commande de millions de doses d’un vaccin destiné à protéger contre la variole et la variole du singe auprès de Bavarian Nordic, une société de biotechnologie basée au Danemark. Le vaccin est approuvé sous le nom de Jynneos aux États-Unis, disponible pour les personnes à haut risque de variole et de variole du singe.

Mimi Nguyen Ly écrit à The Epoch Times que, selon le CDC, parce que le virus de la variole du singe est lié au virus qui cause la variole, le vaccin peut protéger les gens contre la variole du singe.

« Les données antérieures en Afrique suggèrent que le vaccin contre la variole est efficace à au moins 85 [pour cent] dans la prévention de la variole du singe », a déclaré le CDC. « L’efficacité de [Jynneos] contre la variole du singe a été conclue à partir d’une étude clinique sur l’immunogénicité de Jynneos et des données d’efficacité provenant d’études animales.

« Les vaccins contre la variole et la variole du singe sont efficaces pour protéger les gens contre la variole du singe lorsqu’ils sont administrés avant l’exposition à la variole du singe. Les experts pensent également que la vaccination après une exposition à la variole du singe peut aider à prévenir la maladie ou à la rendre moins grave.

