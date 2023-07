L’OMS et ses standards dépravés pour l’éducation sexuelle en Europe

img 269181 left

Avec la crise « sanitaire » qui a sévi dès le début 2020, où presque tous les gouvernements de la Terre ont obéi comme un seul homme à une folie « confinatoire et vaccinale », il apparaît de plus en plus évident que l’OMS, créée en 1948, règne en maître absolu dans l’élaboration des directives mondiales pour la santé.

Aucun État ne songe à remettre en cause ses décisions émanant de spécialistes éminents ou se faisant paraître comme tels. Cette « chasse gardée » de la santé rapporte des milliards de dollars aux puissants laboratoires pharmaceutiques, censés nous vouloir du bien. Financée par les États membres et par la fondation Gates, il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’efficacité réelle de cette organisation, d'autant plus que l'OMS s'immisce discrètement, mais sûrement, dans l'éducation sexuelle des tout petits. (De 0 à 4 ans).

Voici un extrait d'un de ses rapports, publié en 2013, intitulé :

"OMS : Bureau régional pour l'Europe. Standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d’éducation et de santé et les spécialistes. Santé sexuelle".

Page 35 :

1.3 Pourquoi commencer l'éducation sexuelle avant l'âge de quatre ans ?

"Nous l’avons dit à plusieurs reprises : l’éducation sexuelle doit être comprise dans un sens large et holistique, et la sexualité considérée en tant que potentiel positif de l’être humain. L’enfant est un être sexué dès sa naissance, même si sa sexualité est différente de celle des adultes à de nombreux égards, notamment dans son expression, ses contenus et ses

objectifs.

À chaque âge, chaque étape de développement, il aura des questions et des comportements spécifiques (p, ex, découverte et exploration de son corps et de celui de ses camarades en jouant au docteur, se plaire à montrer son corps et à regarder celui des autres, faire preuve de pudeur envers autrui, etc.) auxquels il s’agira de réagir par une pédagogie adaptée.

Le développement psychosexuel pendant l’enfance va de pair avec le

développement de compétences physiques, émotionnelles, cognitives et

sociales. Nous renvoyons au chap. 3.2 pour une description détaillée

du développement psychosexuel de l’enfant."

Page 38 : 0-4 ans

"Le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la

masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales, le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun."

Page 39 : 0-4 ans

"Le droit d'explorer les identités sexuelles."

https://www.sante-sexuelle.ch/assets/docs/Standards-OMS_fr.pdf

L’OMS est assurément un outil bien pratique pour asseoir une suprématie planétaire au service d’une poignée d’individus. Outre le fait que l'OMS a mandaté, il y a peu, des sociétés privées afin d'élaborer dans un futur proche un passeport sanitaire et numérique mondial, ce rapport démontre son implication perverse à vouloir imposer une sexualité débridée à des enfants de moins de quatre ans, afin de détruire les valeurs sociétales et familiales.

Les buts nauséabonds de cette organisation montrent le degré d'abjection, d'amoralité, de dépravation et de débauche de ses dirigeants et de ses maîtres.

Si vous voulez en savoir plus sur cet asile psychiatrique planétaire à ciel ouvert, le livre "Les Démasqués - Qui dirige réellement le monde", KA éditions vient de sortir. Déjà disponible au mois d'août 2023, sa sortie officielle sera programmée à la rentrée scolaire en septembre de cette année. https://kaeditions.com/product/les-demasques-qui-dirige-reellement-le-monde/

Claude Janvier

Écrivain, essayiste et chroniqueur sur TV ADP. - "Libres Paroles", chaque vendredi de 20 h à 21 h.-