L’on sait qui aurait collaboré !

Et pourtant ils sont restés longtemps cachés avant de se décomplexer comme ils disent.

En cette période de fortes propositions discriminantes sur les droits des uns et des autres en fonction de sa culture, sa couleur, son origine et sa religion, il me paraît peut-être nécessaire de rappeler la déclaration universelle des droits de l'homme.

Entre autre aussi, que la laïcité qui fonde notre République Laïque depuis 1905 ne remet pas en cause ces droits.

Il en découle le principe suivant pour tous les citoyens.

Tous établissements publics et privés ouverts à tous citoyens, conformément aux principes de la déclaration des droits de l'homme, se doivent de respecter celle-ci.

En dehors de cela dans sa sphère privée chacun convie qui bon lui semble, sans exiger de lui un renoncement aux droits que lui confère la déclaration.

Également tout citoyen peut Fantasmer comme bon lui semble, pourvu qu'il ne réalise pas ceux qui contreviennent aux droits de l'homme.

La France en a déjà fait massivement l'expérience sous l'occupation, sans compter celles au cours de son histoire depuis 1789.

Or ce principe est remis en cause plus qu'il ne le faudrait par des propositions politiques du RN et LR, je passe sur Zemmour tant c'est une évidence.

La fin des 30 glorieuses et l'abandon de la souveraineté monétaire ont engendré une vague d'insécurité Sociale qui s'est caractérisée de 70 à 84 par une monté en parallèle du chômage, d'une perte de pouvoir d'achat, du consumérisme qui ont développé une évolution proportionnelle de la délinquance jusqu'en 1984.

Cette situation a fini par toucher toutes les classes Sociales, plus particulièrement la classe ouvrière, composée en grande partie d'immigration et des plus faibles et pauvres regroupés dans des banlieues dont certaines sont ghettoisées et ont formé des communautés de survie.

La fluctuation stable jusqu à nos jours du chômage, du pouvoir d'achat, de là délinquance malgré une augmentation spectaculaire de l'offre de consommation, ont été les seules raison du débat politique après 1989.

Ce débat politique a été soumis à l'influence mensongère du FN qui stigmatisait les faits divers, et les immigrés comme source de nos mots par un discours populaire qui a trouvé preneurs dans la classe ouvrière émotionnelle puis la classe moyenne et au delà.

Au fils du temps la main mise par les financiers sur l'économie mondiale a tenu en échec toutes tentatives de redressement économique.

Cela a participé à la recherche de boucs émissaires que le fascisme du FN désignait ; l'immigration et la délinquance qu'elles nourrissaient par ses débats.

Dans cette voie Sarkozy s'etait glissé à partir de 2002 avec une ambition politique et l'a renforcé, la faute de cette racaille. Ces successeurs n'ont pu inverser cette tendance et leurs incapacités face à une économie qu'ils ne dirigent pas à accéléré l'adhésion des citoyens à des thèmes et critères fascisants qui se lisent dans l'étude de l'evolition de l'opinion des citoyens que le CEVIPOF publie depuis 2009.

Dans cette situation a l'appel du FN, l'arabe et le musulman ont été ostracisés plus que d'autres, qu'ils soient français ou immigrés.

Cela a entraîné chez eux, en dehors de l'économie souterraine, une réaction et augmentation de réminiscences du conflit d'indépendance, par une jeunesse qui y trouve là un exutoire et un idéal politique.

Elle s'affranchit ainsi des souffrances de la ghettoîsation et "renacle" à s'intégrer face à l'ostracisme, pour trouver soutien et réconfort dans le communautarisme, accentué à partir de 90 par des conflits au moyen Orient, sans parler de celui israélo-palestinien qui a été toujours présent.

De nombres partis et citoyens se sont engagés dans la voie ouverte par Sarkozy qui accréditait que les thèses du FN pouvaient convenir à la droite.

La République elle avait interdit sous Jospin aux agents de l'état d'avoir des signes extérieurs d'apartenances.

Ceci au non d'une neutralité fantasmée par les laïques, qui est une neutralité de façade, ce qui n'a pas arrangé les choses.

Mais cela a réconforté tous les xénophobes et racistes.

Cette imbécillité Macron l'a étendu maintenant au port de matériel politique en dehors des manifestations.

Cet état d'esprit a justifié biens des incivilités qui ont fait naître un climat d'insécurité imaginaire quant aux faits réels mesurés, entretenu par la jeunesse irrévérencieuse et la vélocité du FN à s'en saisir, suivi en cela par l'UMP/LR dont Ciottit en est l'illustration.

A tout cela il faut ajouter les incendies de voitures festifs, qui n'ont rien arrangé non plus.

Tout ceci a justifié à son tour des lois discreminantes, comme l'interdiction de cacher son visage, (dont l'on se souvient de la mascarade des voleurs de distributeurs habillés de burka pour faire passer la loi).

Comme autoriser les employeurs à appliquer des principes de neutralité laïque pour le port du voile dans leurs entreprises en plus des interdits liés à l'hygiene et sécurité.

Tous ces débats prenait en otage la laïcité issue de 1905, alors qu'aucun texte de cette loi ne le dit, la laïcité s'est prêtée à ce jeu.

Car il n'existait aucune loi qui dise que les citoyens doivent être aseptisés. Sans goût sans odeur et sans idées pour servir la République.

Allons demander aux hauts fonctionnaires comme C. Gueant s'ils sont aseptisés.

Quelle loi dit que les agents du service public ne peuvent pas remplir leurs fonctions, leurs missions, même si on connaît par signe distinctif ou non leurs obédiences politiques, philosophiques ou religieuses.

C'est tout le contraire dans l'article 21 ci dessous.

Quand nous disons que ces fonctions doivent s'exercer sans signe distinctif nous restreignons la porté de la déclaration et nous tombons sous le coup de son article 30.

Cette neutralité réclamée à cors est à cris, est la preuve tangible que des communautés religieuses, groupes politiques ou philosophiques sont incapables de se respecter, de vivre ensemble tant qu'un vers comme le FN existera pour stigmatiser nos "démons". Son ancêtre le GUD avait été dissous.



Qui ne savais pas que Chirac était chrétiens et Jospin protestant etc.

Si les américains ont eu un président métis et un maire de New York musulman ce n'est pas prêt d'arriver au pays des droits de l'homme dont nous nous gaussons.

Nos centres de rétention s'opposent à la liberté des personnes et ils contreviennent à l'article 13 sur la circulation des personnes.

Cela n'a choqué que peu de citoyens.

Aussi Pourquoi ne pas continuer, quand on rencontre des difficultés d'enfermer les gens comme des criminels.

Pécresse propose des Camps de concentration pour les radicalisés quand ils auront purgé leurs peines.



Puis, pourquoi pas y retenir les politiques, les radicalisés, les séparatistes, s'ils posent des difficultés.

J'ai expliqué souvent que la fascisation conduisait à la Nazification, l'abîme à franchir n'est pas si large, un bon pas a été fait.

En matière de justice aussi toute mise en garde à vue et détention provisoire contrevient à la déclaration article 11.

Et la liste va s'allonger avec les restrictions sociales de Pécresse et de Marine. Article 22

Je ne parle pas de Zemmour il devrait dire qu'il dénonce la déclaration.

Ce cours laïus pour toucher du doigt que lentement le fascisme des le PEN c'est infiltré dans nos cerveaux en prenant à l'appuie des faits divers réels et des situations concrètes de citoyens exaspérés par l'échec économique récurant qu'ils ont eux mêmes déclenché en 76, 84 et 2005 par leurs choix politiques.

Et à part 2002, Sarkozy n'a pas eu peur de jouer sur le même tableau que le FN pour se gagner ses voix et n'a pas eu peur de stigmatiser des groupes.

Sans parler de l'animosité développée par l'attaque de la Libye sur ordre.

Son successeur a eu peur d'inverser sa ligne.

La fois où il l'a fait avec Taubira à la justice, tous les fachos étaient déjà bien assis, ainsi que ceux du LR ou FN. Et ont crié au laxisme.

Ce qui a dû effrayer son successeur Macron qui a remis une couche.

Était-il indigne que les citoyens soient servis par des agents voilés ???

Que font les services de sécurité et de polices dans les magasins ou quartiers sensibles, n'y envoient-ils pas leurs homologues au même faciès.

C'est bien le contraire qu'il aurait fallu faire, nous nous serions habitué à voir la République servie par des femmes voilées ou portant un signe, et respectueuses de la laïcité.

Dans nos écoles elles auraient aussi appris les valeurs de la République et des droits de l'homme, elles auraient appris l'histoire de France.

Qui peut dire que les citoyennes d'origines magrhebines ne servent pas bien la République dans les services publics.

Était-il Impensable de songer à cela ???

Nous n'aurions pas eu des lois et des arrêts de cour autorisant qu'on les licencie pour le port du voile.

Ceux qui croient que la laïcité est une religion devraient s'interroger.

Car nous en arrivons à un apartheid religieux, auquel les musulmans participent inconsidérément en justifiant de leurs pratiques.

Non il n'y a pas de piscine pour les hommes et les femmes, ni de bus, ni de train, ni de cinéma, ni de restaurant etc. Mais il n'y a pas de raison qu'on leur impose notre nourriture ni nos modes vestimentaires

Allons demander à une femme inuite de ne pas manger du cochon ou de porter un foulard, on ne leur voit même pas le bout du nez.

Remarquez le foulard elles pourraient se le mettre au fesse comme queue de phoque pour les surprendre.

C'est ainsi que se sentant ostracisé et se sentant rejeté, est apparu l'islam politique souvent revendiqué par des jeunes, qui avaient raison de se révolter (moi j'aurais préféré qu'ils aillent dans un parti politique ou un syndicat.,)

Sauf que cela nous a conduit à ce que nous avons vécu, que ça serve de terreau au terrorisme.

Ils auraient mieux fait d'aller au NPA ou à la CGT.

Alors, allons nous les mettre dans des camps puis les brûler.

Allons nous faire comme le sénat considérer qu'il y a un lien de causalité avec le port du voile cultuel et le terrorisme.

Nous nous sommes laissés manipuler par les le Pen, parce que au fond de nous, là où se trouve dans chacun la violence, était toujours tapis ce racisme viscéral et cette haine latente de l'arabe comme d'autres l'avaient des juifs.

Au moins aujourd'hui c'est clair, et l'on voit tout aussi clairement quels partis auraient collaboré sous l'occupation.

A croire que toutes les démarches du souvenirs, des mémoriaux, des documentaires de cet épisode qui fut la honte de l'Europe, que même les barbaries du moyen âge n'ont pas égalé, ne nous a servi à rien si non à y prendre goût.

A quoi sert-il d'honorer un mémorial si c'est pour suivre la VOIX qu'il recouvre.

Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activé ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.