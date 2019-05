L'ONU contre la laïcité ! / La religion l'outil chéri du mondialisme

Ce matin, 23 mai 2019, on rapporte dans nos grands journaux que trois "experts" à l'ONU enfourchent le cheval de Troie des "droits de « l'homme » et expriment leur "préoccupation" à l'égard du projet de loi sur la laïcité de l'État. Un projet de loi québécois proposé par notre gouvernement Legault !

Depuis quand l'ONU a-t-elle pour mandat de s'ingérer dans les politiques internes des Pays souverains ?

Il est totalement inadmissible que l'ONU fasse de telles remarques.

Qui de nos journalistes va dénoncer l'ONU ? Et qui va lui donner raison ?

Observons, entre autres, les purs de Radio-Canada qui sont maîtres en moralité et prêchent la vertu.

Il y a près de dix ans (10 ans), je disais que le voile servait d'outil contre le nationalisme.

Le voile contre le nationalisme [1]

On nous conditionne constamment à accepter l’inacceptable.

Je disais dans Le Devoir du 28 janvier 2010 [2] :

« Je crois aussi que cette lutte mondiale pour le maintien des gouvernements laïcs est récupérée à des fins de dénigrement du nationalisme.

Le nationalisme, que ce soit en France, en Suisse, en Amérique latine, en Afrique ou ici au Québec est une menace pour les visées "libre-échangistes" des prédateurs économiques néolibéraux.

On nous fait condamner le choix des Suisses contre la construction des minarets.

( 2009 : Les Suisses votent l'interdiction des minarets.[3] )

On nous fait condamner la France qui veut légiférer contre le port du voile intégral,

on traite de racistes et de xénophobes ceux qui sont contre le port du voile pour les agentes de l'État au service des citoyens.

On nous inculque habilement, à l'aide des médias, ce sentiment profond.

Étrange comment on peut rapidement oublier ou, disons, mettre de côté ce principe important de l'égalité Femme – Homme.

Étrange comment on nous fait oublier un principe pour lequel nous nous sommes tant battus lors de la Révolution tranquille, celui de la séparation de l'église et de l'État (ou plutôt, de la religion et de l'État).

Étrange comment, subtilement, on nous fait défendre le voile islamique. Le voile qui est aujourd'hui le plus grand symbole religieux actuel.

Le voile qui est le symbole indéniable de la soumission des femmes. Le voile qui est le signe le plus évident de la résistance à vouloir s'intégrer dans une société d'accueil telle que la nôtre.

Le néolibéralisme tente par tous les moyens de miner les sentiments de nationalisme des populations.

Une population nationaliste est trop fière et trop consciente de ses ressources et de ses richesses. Elle ne laisse pas aller facilement vers la prédation économique de ses richesses (bois, pétrole, eau, minerais, etc.). Une population nationaliste est plutôt favorable (et avec raison) à la nationalisation (pensons aux bienfaits que nous avons pu récolter suite à la lutte de René Lévesque pour la nationalisation de l'électricité et voyons le désastre des forêts données au privé ou d'Alcan vendue aux étrangers, etc.).

Les accusations de racisme et de xénophobie contre la population québécoise qui rejettent l'idée de remettre en question des valeurs fondamentales comme l'égalité Femme – Homme et la laïcité de l'État, visent à diminuer, sous le prétexte de la vertu de l'acceptation des libertés individuelles, leur sentiment nationaliste et ainsi subtilement "internationaliser" libre-échanger notre société afin de l'ouvrir sur les merveilles (sic) de la "globalisation" du monde néolibéral.

C'est tiré par les cheveux, vous dites-vous…

Possible, mais prenez un respire et analysez posément vos valeurs et vos sentiments.

Voyez aussi ce monde dans lequel nous baignons. Un monde bipolaire, non pas comme du temps de la guerre froide, mais une bipolarité ayant le pôle capitaliste libre-échangiste néolibéral contre le pôle, socialiste, environnementale, humaniste.

Pour en revenir à la laïcité, je vous invite à lire un survol sommaire de cette lutte pour la laïcité des États à travers plusieurs pays. (France, Suisse, Égypte, Turquie).

Un survol rapide effectué au lendemain de ce colloque sur la laïcité de l'UQAM, ce vendredi 22 janvier dernier (2010). À lire : L'haïcité... [4]

Il faut toujours être conscient de ses sentiments et voir d'où ils viennent et vers où ils nous mènent. »