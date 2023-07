L’ONU prévoit d’accaparer des pouvoirs d’urgence mondiaux, grâce au « Pacte pour l’avenir »

L’ONU prévoit de s’arroger des pouvoirs d’urgence à l’échelle mondiale avec le soutien de Joe Biden

Les Nations unies s’apprêtent à présenter un plan d’envergure visant à obtenir des pouvoirs d’urgence qui permettraient à l’organisation mondiale de mener un « programme commun » pour toutes les nations en cas de « chocs mondiaux complexes », tels qu’une nouvelle pandémie.

The Federalist rapporte que le plan doit être finalisé lors d’un « Sommet du futur« en septembre 2024, au cours duquel les Nations unies adopteront un « Pacte pour l’avenir« , qui inclura les politiques décrites dans le rapport « Our Common Agenda« (Notre agenda Commun) de l’organisme mondialiste.

L’une de ces politiques est une « plate-forme d’urgence » pour tout événement ayant un impact mondial, qui donnerait aux Nations unies l’autorité nécessaire pour « promouvoir et conduire activement une réponse internationale qui place les principes d’équité et de solidarité au centre de son travail ».

Le rapport note que certains détails de la plate-forme d’urgence ont été esquissés dans un document datant du mois de mars, dans lequel le secrétaire général des Nations unies déclarait :

« Je propose que l’Assemblée générale donne au secrétaire général et au système des Nations unies une autorité permanente pour convoquer et rendre opérationnelle automatiquement une plate-forme d’urgence dans le cas d’un futur choc mondial complexe d’une échelle, d’une gravité et d’une portée suffisantes. » – Rapport « Notre Agenda Commun »- Nation Unies- Mars 2023

Le document donne plusieurs exemples de ce qui pourrait déclencher l’autorité d’urgence, notamment :

Un « événement climatique majeur » ,

, Des « risques de pandémie future » ,

, Une « perturbation de la connectivité numérique mondiale » ,

, Un « événement majeur dans l’espace » ,

, et des « risques imprévus (événements de type « cygne noir ») » génériques.

Il poursuit en suggérant que l’ONU aurait le pouvoir de superviser les « parties prenantes » du monde, y compris les universitaires, les gouvernements, les acteurs du secteur privé et les « institutions financières internationales », afin de garantir une réponse unifiée et mondiale à toute crise déclarée.

Le document suggère en outre qu’une telle autorité « garantirait que tous les acteurs participants prennent des engagements susceptibles de contribuer de manière significative à la réponse et qu’ils soient tenus de rendre compte du respect de ces engagements ».

Il précise également que l’autorité d’urgence aura une durée de vie initiale limitée, mais que les Nations unies pourront la prolonger indéfiniment si elles le jugent nécessaire.

Le rapport du Federalist note que l’administration Biden a soutenu la proposition à plusieurs reprises, ce qui a poussé le journaliste Justin Haskins à avertir que « si la plate-forme d’urgence est approuvée, les États-Unis tels que nous les connaissons pourraient cesser d’exister ».

Source : Steve Watson via Summit News

