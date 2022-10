L’OPEP+ entre calculs politiques et économiques

Au moment où les responsables de l’administration Biden accusaient l’OPEP+ de se ranger du côté de la Russie dans sa décision de réduire la production de pétrole d’environ deux millions de barils par jour, le ministre allemand de l’Économie Robert Habeck s’est exprimé, accusant les États-Unis et l’Union européenne de gonfler et d’exagérer les prix du gaz sur le marché.

Certains pays, y compris des pays amis, tentent de gonfler les prix du gaz et, bien sûr, ces prix ont à voir avec les problèmes dont nous devons parler, a déclaré un journal citant le ministre allemand, appelant Washington et Bruxelles à travailler ensemble pour réduire les prix du gaz sur les marchés.

Il a également appelé Bruxelles à mettre au pas les pays européens et à introduire les mécanismes de marché nécessaires pour empêcher la flambée des prix des carburants dans l’Union européenne. Nous ne discutons pas ici des motivations d’une quelconque partie dans la fixation des prix des produits de base, qu’il s’agisse de pétrole ou de gaz.

Mais nous attirons l’attention sur le fait que chaque partie de l’équation d’achat et de vente a ses propres intérêts en tête. Il s’agit d’une pratique commerciale avec ses propres règles et calculs, visant le profit et le gain, dont les États bénéficient pour financer leurs budgets, etc.

L’Allemagne, contrairement à la Maison Blanche, n’est pas allée jusqu’à accuser les États-Unis de se ranger du côté de la Russie et de mettre le peuple allemand dans l’embarras en augmentant le prix du gaz américain, même si cette pratique s’apparente à un modèle de cupidité et d’exploitation économique qui n’a pas sa place dans de telles circonstances, surtout entre deux nations alliées, et qui est incompatible avec les calculs des marchés pétroliers mondiaux, qui sont basés sur l’offre et la demande et qui examinent l’état des marchés sur différentes périodes de temps.

La réaction des États-Unis à la décision de l’OPEP+ de baisser la production de pétrole semble sans doute très exagérée. Le pourcentage de réduction de la production vise uniquement à maintenir des prix raisonnables pour les pays producteurs et exportateurs. Il ne s’agit pas d’inclinations politiques.

La décision n’a pas été prise alors que les prix étaient élevés. Tout le monde se souvient que le prix plafond au plus fort de la crise ukrainienne était de 140 dollars le baril. Et tout le monde connaît les raisons de l’augmentation à cette époque.

L’OPEP n’était pas impliquée, c’était la situation géopolitique mondiale. Personnellement, je ne vois pas le lien entre la hausse des prix du pétrole et l’évolution des relations américano-saoudiennes et pourquoi Washington veut que ces relations tournent autour des prix de l’énergie.

C’est-à-dire que Riyad doit faire des concessions majeures impliquant les intérêts du peuple saoudien et les plans de développement du pays afin de plaire aux États-Unis et de soutenir leurs plans et politiques contre la Russie. Mais si le conflit ne surgissait pas avec la Russie mais avec un pays qui n’est pas un grand producteur de pétrole, la position américaine changerait-elle ?

La réponse est un non catégorique. Au lieu de cela, nous aurions entendu des accusations et des allégations d’une nature différente, adaptées aux circonstances. Washington est bien conscient que la décision de l’OPEP+ n’a rien à voir avec le soutien de la position de la Russie dans le conflit géostratégique croissant avec l’Occident.

Elle sait aussi que répondre à sa demande de plus de pétrole et de prix plus bas n’est pas dans l’intérêt des pays de l’organisation. Mais elle continue à demander quelque chose qui défie les calculs économiques et commerciaux et qu’elle ne fait pas même à son alliée l’Allemagne, qui souffre des prix élevés du gaz et pour laquelle il existe une surproduction de gaz totalement insupportable.

Mais cela n’a pas d’importance pour les États-Unis, même s’il s’agit d’un contretemps temporaire et que la fourniture de gaz à l’Allemagne est circonstancielle. Cette organisation internationale a un statut qu’elle veut conserver sur les marchés internationaux.

Un autre problème est que les prix du pétrole n’ont pas encore atteint un niveau que l’on peut considérer comme surévalué, et que le principal facteur sur les marchés pétroliers n’est pas seulement les prix, mais aussi la sécurité de l’approvisionnement, une question qui est prise très au sérieux et de manière stricte par les principaux pays producteurs de pétrole, notamment les pays du Golfe.

Les milieux politiques américains en particulier et occidentaux en général accusent la Russie d’utiliser le gaz comme arme dans le conflit ukrainien en cours. Ce sont les mêmes pays qui politisent le pétrole lorsqu’ils critiquent les producteurs et exportateurs de l’OPEP+ pour avoir pris une décision que certains milieux politiques américains considèrent comme un « acte hostile » contre leur pays.

Les membres de l’organisation sont accusés de provoquer un ralentissement de l’économie mondiale, alors que tout le monde connaît les véritables causes de la crise que le monde traverse actuellement.

Les mêmes raisons et conséquences sous-tendent la décision de réduire la production de pétrole parce que la demande s’effondre en raison de la situation économique mondiale et pour protéger les revenus des pays exportateurs qui dépendent fortement des recettes pétrolières pour financer leurs budgets.

Il faut admettre que les États-Unis ont un comportement irrationnel sur de nombreuses questions internationales. Ils font pression pour plafonner les prix du pétrole russe afin de priver Moscou de l’accès aux prix élevés du pétrole.

Mais en même temps, ils se mettent en colère lorsque les pays exportateurs plaident pour le maintien d’un prix minimum du pétrole face à une éventuelle récession sur les principaux marchés importateurs de pétrole.

En vérité, les pays producteurs ont connu depuis longtemps des conditions de marché antérieures dans lesquelles il y a eu un glissement important des prix qui n’atteignaient même pas dix dollars il y a seulement quelques années. Leur désir de maintenir les niveaux de prix dans des limites raisonnables n’est pas une surprise si l’on dépasse la pensée conspirationniste et que l’on fait fi de la logique et de l’objectivité pour évaluer ce qui se passe.