L'or est partout autour de nous, dans le sol, les fleuves, les océans et même dans les égouts ! L'étude réalisée par l’Institut suisse de recherche sur l’eau rendue publique le 19 octobre 2017 évaluait la quantité de métaux précieux après avoir analysé l'eau provenant de 64 stations d'épuration, à trois tonnes d’argent et à quarante-trois kilos d’or par an soit une somme représentant une valeur de 2,6 millions d’euros. Ce métal marque notre quotidien : voix d'or, noces d'or, règle d'or, livres d'or, pour tout l'or du monde, etc. L'or fascine, en posséder symbolise : la puissance, le luxe, la richesse, mais peut aussi être source de malheurs, de drames ou conduire à la folie. Le roi Midas qui avait demandé à Dionysos, fils de Zeus, la faculté de transformer en or tout ce qu'il touchait, le regretta dès qu'il porta un morceau de pain à sa bouche, celui-ci se transforma en or.

Pourquoi cet attrait pour l'or ? L'aurum (symbole chimique Au) des Latins est un métal neutre et brillant pratiquement indestructible et inaltérable qui se laisse facilement couler (point de fusion 1064°) et façonner (dureté 2,5 à 3) pour en faire des pièces de monnaie, des bijoux, des lingots, et embellir tout ce qu'il pare. Une trentaine de grammes d'or peut être laminé pour former un fil de 0.2 millimètre d'une longueur de cinq kilomètres ! Six kilogrammes du précieux métal ont suffi pour en revêtir le dôme des Invalides d'une fine pellicule (10 grammes peuvent donner une feuille de 3,5 m²). Associé au cuivre il devient rouge, à l'argent, jaunâtre, au palladium, l'or blanc, et à l'aluminium il donne l'or violet. Tout l'or extrait depuis sa découverte, environ cent mille tonnes, correspond à un cube de 17 mètres de côté qui tiendrait sous l'Arc de Triomphe ! L'or, poids spécifique 19,32 grammes au centimètre cube, présente une forte valeur sous un faible volume, une boîte à chaussures peut contenir une cinquantaine de kilogrammes de métal précieux.

L'or allait conduire à de nombreuses applications. En 1908, le prix Nobel de médecine fut attribué à Paul Ehrlich pour l'utilisation de sels d'or dans un traitement contre la tuberculose. Soixante pour-cent de l'or extrait est utilisé pour faire des bijoux, 20 % pour battre monnaie, 9 % dans l'électronique (conductibilité électrique et thermique), l'optique (les vitres des cockpits sont recouvertes d'une pellicule d'or de cinq millionièmes de millimètre), et pour sa biocompatibilité dans : la dentisterie, la chirurgie, l'acupuncture. Aux États-Unis, des chercheurs expérimentent des traitements anticancéreux par photothermie, thérapie qui consiste à échauffer localement les tumeurs « tapissées » de nanoparticules d'or. Leur taille, cent fois plus petite que les cellules, leur permet de circuler librement dans le système sanguin et de pénétrer à l'intérieur de la tumeur où elles se concentrent. Autres essais en cours dans les cancers de la tête et du cou, la vectorisation, cette technique fait appel aux nanoparticules pour y libérer des molécules pharmacologiques après avoir atteint les cellules cancéreuses ciblées !

L'homme extrait l'or depuis la haute antiquité. L'or, symbole d'immortalité chez les Égyptiens, fut longtemps réservé aux rois et aux grands prêtres. L'attrait pour ce métal précieux allait conduire les Romains à envahir la Transylvanie (Hongrie et Roumanie) pour se l'approprier au titre de trésor de guerre..., et pousser Jules César à envahir la Gaule pour faire main-basse sur l'or extrait par les Gaulois des filons et des alluvions aurifères des Pyrénées et du Massif central notamment, pour financer ses campagnes militaires. Après la capture de Vercingétorix, chacun des cinquante mille légionnaires romains reçut deux cents pièces d'or, et la Gaule fut contrainte de verser plusieurs dizaines de millions de sesterces d'or par an !

Les grands explorateurs, Marco Polo, Colomb, Cortes, Cabral, suivirent la route de l'or, et Pizarro allait piller les Aztèques dont une de leurs légendes disait qu'un homme dieu-roi poudré d'or de la tête aux pieds avait pour habitude d'offrir ses joyaux dans un lac sacré, l'eldorado (le doré). Les conquistadors massacrèrent deux millions d'hommes pour une vingtaine de tonnes d'or ! L'appât de richesses allait pousser l'Angleterre à lancer leur flibustier Sir Francis Drake s'approprier les trésors transportés par les flottes espagnoles ou portugaises. Si l'abondance de l'or allait permettre aux Espagnols de pouvoir tout s'offrir et ne plus rien fabriquer, leur économie allait en pâtir. Ses sujets paieront de plus en plus cher les produits qu'ils ne cultivent pas ni ne fabriquent, et l'Espagne ne parviendra pas à combler son retard. En 1557, l'Espagne se déclara en banqueroute, ni les compagnies commerciales, ni les armateurs ne purent rembourser leurs prêts auprès de la banque d'Anvers ! L'or en trop grande quantité avait fini par écrouler les marchés du précieux métal. Une hausse des matières premières et des produits manufacturés s'en suivie et allait atteindre le royaume de France. Le rêve de l'eldorado pris fin en 1650.

Les alchimistes ont tenté pendant des siècles de transformer un vil métal en or sans y parvenir, mais leurs travaux ont contribué à fonder la chimie moderne (la classification périodique date de 1869). C'est en cherchant à fixer le mercure qui a la propriété de dissoudre l'or, que le moine Konstantin Ancklitzen découvrit la poudre noire ! On doit aussi aux alchimistes la découverte de l'aqua dissoluta (acide nitrique) qui permet de différencier l'argent de l'or, et l'aqua regis (eau régale) capable de dissoudre l'or. C'est également tout à fait fortuitement qu'un jeune apothicaire découvrit la porcelaine la porcelaine de Saxe en réalisant une teinture à base d'antimoine censée permettre la fabrication de l'or. Des imposteurs ou « faiseurs d'or » allaient profiter de la crédulité humaine. Le pape Jean XXII dut rédiger une bulle interdisant la possession d'instruments de chimie en France. Le comte Alexandre de Cagliostro, taxé d'hérésie et emprisonné à perpétuité, décrivit peu avant sa mort (1790), comment il s'y était pris pour mystifier ses adorateurs...

Si la pierre de touche permettait de contrôler la teneur en or d'un amalgame et l'usage des poinçons au XIII° siècle, il faudra attendre le XIX° siècle pour voir la garantie du titre de l'or fixée. Selon la proportion d'or pur présent dans un amalgame, on détermine le titre de l'or en millième de carat. L'or pur vaut 1000 millièmes ou 24 carats. Le taux d'alliage varie selon le pays, en France c'est 18 carats, c'est à dire 750 parties d'or pur et 250 appartenant à d'autres métaux. Dans certains pays on y travaille l'or à 9 carats (375 millièmes) ! Tous les objets en or doivent porter un poinçon officiel qui en garantir la pureté, ne peuvent être appelés plaqué or que les objets recouverts d'une couche d'or d'une épaisseur d'au moins huit millièmes de millimètre. Les « arnaques » sont nombreuses... A noter que le poids de l'or ne représente pas le prix de l'objet. Il faut prendre en compte, le titre, le cours, le coût de fabrication, de création, la rareté, sans oublier les taxes.

L'année 1848 allait inaugurer la ruée vers l'or après la découverte de quelques pépites sur les rives de l'American River proche de l'affluent du Rio Sacramento. Les orpailleurs affluèrent de tous les pays du monde. On passa de 1500 chercheurs d'or à 100 000 en dix-huit mois ! Les mineurs à la recherche du moindre filon vinrent s'installer aux côtés des orpailleurs. Ces mouvements de populations donnèrent naissance à des villes et les cabanes des chercheurs d'or ne tardèrent pas à se transformer en bazars, saloons, hôtels, bordels, églises, sans oublier le bureau du shérif. Des compagnies de transports relièrent les villages par diligences et bateaux puis par chemin de fer. La Californie fut annexée après une guerre contre le Mexique. En 1852, on avait extrait 122 tonnes d'or. La fièvre de l'or allait atteindre le Klondike (Canada), là où l'oncle Picsou fabriqua son sou N°1 qui allait constituer le socle de sa fortune, avant de s'étendre à d'autres pays lointains (Australie, Afrique du sud,etc.). Au début du XIX°, la Russie produisait quelques dizaines de tonnes d'or par an et figurait au premier rang mondial des réserves. Avec l'essor de l'industrialisation au XX° siècle, la production d'or en URSS atteindra plus de cent tonnes par an, or extrait d'une vingtaine d'endroits disséminés sur le territoire soviétique.

Si nos ancêtres parvenaient à extraire une dizaine de tonnes d'or par an, l'extraction et l'exploitation du précieux métal en France ont cessé pendant le Moyen-Age. Au XVIII° siècle, la France produisait à peine une soixantaine de kilogrammes d'or. L'industrie aurifère française va se réactiver vers la fin du XIX° siècle avec la création d'une vingtaine de sociétés dont la plupart d'entre-elles aura disparu entre les années quarante et cinquante !

L'or servit d'étalon jusqu'en juillet 1944, mille représentants appartenant à 44 Nations se sont réunis à Brent-Wood pour instituer le Fond monétaire international et instaurer un nouveau système monétaire adossé au dollar... En 1976, le FMI décida de démonétiser l'or qui ne devenait plus une monnaie de réserve ! L'or devint une marchandise comme une autre capable de satisfaire le plus offrant et de susciter toujours autant de convoitise. Une employée travaillant dans un atelier de bijouterie de New York a volé 227 kilos d'or gramme par gramme en six ans. Plus proche de nous, l'or comme mobile de l'assassinat de la famille Troadec. Preuve que l'Or peut conduire certains individus à la folie.

La prospection aurifère et l'orpaillage sont devenus un loisir pour certains. L'or sous forme de filons, de paillettes, de grains, de pépites, ou de poussière, s'accumule dans le sous-sol et les rivières. Pour avoir une chance de localiser le précieux métal, le prospecteur peut consulter les relevés des prospections alluvionnaires du Bureau des Recherches Géologiques et Minières, les cartes d'état-major de l'IGN afin de localiser les anciennes mines dont les puits principaux ou entrées ont souvent été comblés pour éviter les accidents, ou s'en remettre à la toponymie. Cette discipline étudie l'étymologie et l'origine des noms de lieux ; Ariège vient de Aurigera (qui transporte de l'or), Aucelle de Auricella (riche en or), et en Haute-Vienne, on désigne sous le nom d'aurières des excavations inondées creusées par les Gaulois.

L'extraction de l'or conduit à de graves atteintes à la nature. L'or ne se trouve quasiment jamais à l'état pur dans la nature, il y est mélangé avec d'autres minéraux ou métaux : argent, cuivre, fer, plomb, zinc. L'électrum par exemple, est l'alliage d'or et d'argent (20 à 45 %) le plus courant. L'or est séparé des autres matériaux par amalgamation. Le minerai est mélangé à du mercure qui a la propriété de fixer l'or, en filtrant le mélange à travers un petit sac en toile fine, on obtient un amalgame qu'il suffit de chauffer pour en extraire le métal précieux (tout morceau d'or fondu s'appelle bouton), manipulation qui a pour effet de relâcher des éléments très toxiques. Les garimperos qui opèrent au Brésil et en Guyane contribuent à la déforestation de zones entières et à l'empoisonnement de la faune, source de nourriture des amérindiens. Le borax, un fondant meilleur marché plus respectueux de la nature et d'un emploi très facile, reste très peu utilisé...

Si les compagnies aurifères ne commencent à s'y intéresser qu'à partir d'une teneur d'une dizaine de grammes à la tonne, un orpailleur du « dimanche » se satisfait lui d'une teneur de 0,2 gramme d'or / tonne. Si l'aventure vous tente, n'oubliez pas d'obtenir l'accord du propriétaire du terrain, l'avis favorable des Services des Mines, des Eaux et Forêts et celui de l'Environnement. Sans vouloir vous décourager, on parle de pépite à partir d'un grain d'or supérieur à 0,1 gramme et il faut près de vingt mille paillettes pour obtenir un seul gramme d'or !