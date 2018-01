L’orgasme des couguars

Noyade dans une fosse septique

Deux fillettes sont tombées dans une fosse d’égout. Je prie sa famille d’accepter l’expression de ma sympathie. Et aux amis américains, qu’ils reçoivent de même, mes tristes condoléances ! Leurs étoiles montantes palissent depuis un moment !

Les agitateurs du Hirak sont devant le prétoire…Jérada marche sur la noirceur des restes de charbon qui tue les siens de silicose…Le gouvernement peine à terminer sa formation…Les MG sont outragés, malgré qu’ils aient terminé la leur !

Le Sahara nous pousse dans le bras de l’Afrique, alors que Trump nous traite de tous les noms, milliards d’êtres que nous sommes… Arabes et Musulmans sont humiliés par la même…

Et pourtant on aurait pu lui offrir, dans notre Sahara, face aux States, un immense hub anglophone…En partenariat, win win, afin de plus développer les amis d’Afrique, sans les vilipender du haut de la stratosphère…Et lutter par la même contre les récessus du terrorisme…avec l’aide des voisins !

Brumes in situ au ministère

Je ne suis ni ingrat ni incivique ! Comme, il y a des ministres puissants, d’autres travailleurs, très justes et très gentils. D’autres enfin, qu’Allah leur pardonne !

Après avoir bu et vomi ses imprécations, je dirais, qu’il a y a des minus, des maxis et des majuscules, qui ont réussi à percer ! Ils font tout pour éclater et s’illustrer en nous faisant faire haïr, sans distinction, après nous avoir réduits et ignorés. Nos maîtres, séduits les premiers et minorés, ayant vendu leur prestige aux matons, ont miné notre estime et brisé nos chemins, nos us et nos os.

Ce jour, le soleil tel une lune pâle, occupe le ciel brumeux de cet hiver tardif et neigeant. Pénitences et tourments, les nerfs et les ligaments croulent sur les muscles endoloris. Les carreaux du trottoir, qui craquent sous les pas depuis qu’ils sont posés, sont comme les ministres, ils finissent par sauter.

Il y a des forçats en rééducation, d’autres qui déchaînés, sont devenus des cadres vaniteux, par trop bien payés ! Et on les voit dégouliner hors du crâne de ces insanités ! Mon Dieu ! Et pire, voilà que des forcenés éjaculent de leurs bouches les morves de leurs encéphales !

J’en vois un qui mérite les éloges et selon certains de ses critiques peu amènes, la mechnaqa ! La potence ! Non, lui dirais-je, il est libre de son opinion, aussi mesquine et partiale soit-elle ! Ils n’ont qu’à régler les choses à l’amiable, là-haut, et nous laisser respirer, loin des thèses minables et du cannibalisme sanglant, entre gens bien !

Que faire pour rester debout et digne face aux violences ? Ne serait-ce que face à ces bêtises du langage, qui viennent de gens respectables ou criants et qui se croient si haut ! Ta malédiction consœur et tes anathèmes n’arrivent pas aux sources des ostentatoires blessures. Ta réaction logique de vierge politique ne peut ni étancher leur soif vampirique, ni satisfaire encore, leurs ignobles obsessions égocentriques. Locales ou internationales ! Calme ta Palestine et tes orgies politique virginales ! Nous en parlerons plus loin.

Olympe, Zeus nous interpelle

Cruels fauteurs de nos faiblesses, inutiles objets de nos courroux, voici un coup nouveau porté à nos crédos !Ton espèce vit jusqu’à quel âge, vous qui n’êtes jamais vieux ?La peau est sèche et fripée des personnes de ton âge me laisse admirer chez toi, en toi, un aspect des mieux conservés.

J’ignore si tu tiens debout par toi-même ou que les besoins t’enraidissent le corps, tel un pilier de ciment armé d’une barre d’acier au centre, en guise de viscères pleins ! Comme ces vieux qui ont les moyens, il y a tant de médicaments qui leur solidifient le ventre et qui leur gonflent la tête et même le gadget du bas ! J’admire en toi, outre l’amabilité légendaire et la fugueuse politesse des grands rois, une volonté de fer ! L’affabilité du fou et la passion sans frein s’alternent et détonent.

Tu dois bénéficier des avancées thérapeutiques américaines et de celles, morales et intellectuelles, du brave führer, Netanyahou. Des drogues qui agissent sur une zone du cerveau sensible aux anathèmes. Un centre de l’obsession et des pulsions ostentatoires, encore méconnu et si rare, que tu partages seulement avec le même mécène, Nethan Yahoo !

Chez nous, c’est moins brillant et plus policé, quoique discret et plus braillard. Des qualités paradoxales aux antipodes alternatives. Mais aussi maniaques et hystériques que schizophrènes et répressive ! On vous copie, maîtres ! Attention qu’on ne m’entende pas critiquer le Canada et alerter l’Islande…

M le Ministre se souviendra

M le Ministre se souviendra et sourira du dribble. Moscou, attention le Maroc arrive ! Il peut surprendre Paris, Lisbonne et Téhéran ! M. Netanyahou, M. Trump, vous espérez vivre jusqu’à quel âge au fait ? Vous qui êtes bien méchants, tellement injustes et déjà si vieux !

Vous devez ces forces à l’argent ! La religion, la philosophie hermétique, offensives et sans discrétions, digne des Judéo-Croisés et des pousseurs de boutons atomiques ! Les gros et forts comme celui de Trump qui marche plus que le bazar érectile du Nord-coréen ? La suprématie de vos pays vous donne-t-elle tellement de fougues ? Ou que ce ne sont que le sport et l’amour ? Comme nous autres, Primates d’Afrique qui avons appris à prononcer le premier mot de notre existence velue : ‘’Non’’ ! Tout en descendant des arbres, remuant la queue et scandant ‘’Non, non, non !

Comme lors de cette manifestation assise, des toubibs que tout le monde, néglige, utilise loue ou méprise ! Ces omnipathes* que l’on anathématise et que l’on hait, que l’on minimise et écrase, depuis qu’on les fait ! Malgré leur longue gésine et leur pénible formation…Quand on ne les adore pas et qu’on les envie ! Pour rien ! Ils ont contracté le virus du ‘’Hirak’’, variante mutationnelle de ‘’Jérada’’, sans queues ostensibles ni drapeaux kabyles ou autres plaques régionalistes ou sécessionniste !

Merci les gars ! Merci mes jeunes confrères pour votre marche, assise, debout ou pudique, face au ministère, un symbolique SOS. Un message est soldé ! Pas d’échos, car pas de Ministre à l’autre bout du phone. Il n’y en a pas. Le précédent est lâché pour avoir failli, chassé pour ses conneries, ses réussites parallèles, ses trahisons mesquines de nos causes libérales ou ses excès de génuflexions ! C’est une manifestation de praticiens mûrs, digne de gens ouverts et civilisés. Car ce ne sont pas des ingrats inciviques pour répondre à l’autre interniste de ministre !

Ces citoyens du bien, tranquilles sont des sages. Discrets et travailleurs, ils font un travail civique du plus haut point. Ça va de soi, ils sont de nature et par mission intrinsèque soudés aux patients ! Même si vous les voyez rarement politisés, ce sont des militants du savoir, de la technique et du bien social. Sans en faire la pub ni les choux gras ! Je vous approuve pour votre setting, blouses blanches ! Les stéthoscopes, ne manquaient en guise de message que la rondeur du pain ! Il fallait une bannière de ce genre ! Sauf que vous avez oublié d’alerter les hauts décideurs, les légistes, sur les prix des médicaments et sur les taxes indirectes de Douane et de TVA. Ces impôts sur les souffrances et les handicaps ! Ces pénalités partiales, iniques et punitives, qui les frappent sélectivement.

Et je vous envie aussi,

Et je vous envie aussi, moi qui suis des malades neurologiques, en vous disant mon slogan. La dignité et le droit se partagent ! Entre médecins et malades ! Et ce ne sont pas des mots vagues réservés à certains. C’est un credo, un magistère, pour les gens bien. Il est horrible et mesquin de les traiter d’incivisme ou de matérialisme. Monsieur le ministre ! Rendez-leur justice au lieu de les impliquer sur ou dans les autres manifestations ! Celles, zonardes qui ne sont pas sortie des bancs de la Justice ou celle du charbon et de la silicose, et qui toutes deux, ont raison !

Leur classe sociale a terni et a fondu dans ce beau et brillant Maroc. Une patrie pour laquelle ils ont fait de longues études et souvent beaucoup de sacrifices et toujours montré de l’abnégation. Devant leur éthique, leur dévouement, la solitude et les dangers de leur travail, social et prégnant, il faut leur rendre leur estime ! Monsieur ! Il faut leur rendre leurs droits et leur dignité, loin du misérabilisme, des manigances et de la fourberie. La lâcheté perverse où on veut les planquer en les inhibant et en les négligeant.

Il faut leur rendre le métier pour lequel on les a formés, la médecine, et pour lequel partout on a besoin d’eux ! Pour lequel on les a longuement formés ! Pour lequel, ils se sont sacrifiés. Malgré les vicissitudes des profs absents, férus de TPA à plein temps ! Malgré les besoins du Peuple et les sacrifices de l’Etat. Malgré, encore, leur conscience et le dévouement de leurs parents. Les malades, qui en avaient besoin et qui en auront toujours besoins d’eux, sont les stigmates et les meilleurs critères. La dignité, des médecins et des malades, sont leur premier droit. On ne peut pas défendre la vie, la santé, sans l’honneur des gens ! On ne badine pas avec la fierté ni les sciences, madame l’Administration.

Celui-là, vient de les tacler publiquement faute d’exactions légales, en règle ! Une sortie navrante, une hyperbole, un bolus, qui fait sortir les médecins en bien plus déçus de leurs blues et tabliers ! Mais, sans colère ni mots irritants ou blessants envers, la Mère des ministères, le Makhzen, qui n’est pour rien. Les clameurs des médecins généralistes, libéraux et autres, dénoncent les abus des fonctionnaires bien rémunérés, qui sont tombés dans l’escarcelle du secteur libéral.

Le ténor

Le ténor prend les devants, par prévention ou par peur et dénonce la marche avant qu’elle ne se produise et se grille ! Rhapsodie préventive. Hystérie prophylactique, fourberie hygiénique sur masques majeurs ou mise en garde de maître ?

Après leurs services dans les labyrinthes de l’Etat, il leur demande de rembourser à cet Etat, le prix de leur formation. 100 millions de centimes ! J’allais dire de ducats ou d’or, tant que le Seigneur fait le buzz, comme Trump dans le twitt, et lui dans son antique stratosphère !

Et aux autres cadres, formés par l’état, combien le prolixe et volubile ténor, demanderait-il de ristourne ? Et combien lui demanderas-tu, Lecteur, pour en être à la hauteur ? Ce, afin de payer et de se délivrer de sa haine ministérielle, envers les hommes en blanc ?

Combien doit-il débourser, lui le célèbre parvenu, (comme nous tous, merci au Maroc), qui est devenu un si bon Ministre ? Sinistre pour autrui, dans cet état marocain, en cette phase de contraintes, de manifs, d’épreuves pour le pays et de manques ? Maintenant, que vive la liberté, les langues se sont déliées, sans peur et sans reproches craindre ! Mais il n’est pas le seul à sortir des insanités pareilles et si peu amènes. Son cas fait école. Il en a hérité peut-être, chez Ssi Driss ? Ou lors d’un mauvais examen par un remplaçant, dans un cabinet médical qui ne devait pas s’ouvrir au TPA pour un simple Kada !

« Les médecins généralistes qui constituent pratiquement la moitié des médecins au niveau du Royaume et qui font un travail extraordinaire au service de la population, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, n’ont pas eu droit à leur vraie place », a indiqué le Pr Maaouni à l’ouverture du 1er Congrès national de médecine générale, organisé par la Fédération des omnipraticiens de Rabat-Salé-Kénitra (Forsk) »

Alter Ego

Les autres, ce sont des ordures si épaisses, pour lesquelles, faute de cellules convenables en taule, qu’il faudrait les enfermer dans les chiottes publiques. Façon éloquente de les envoyer paître et se rassasier des boissons citoyennes et des purges gratuites que l’on offre aux latrines ! La propreté publique est un vaste chantier. Ainsi me parlait un ingénieur, pas Zarathoustra, que je n’ai pas connu ! Pour la préservation des eaux, des terres, des mers, de l’atmosphère, du climat donc et des flots, il va me préciser encore...

Les déchets, étrangers, SVP, et lubriques, traités ou pas qu’ils furent, et que le pays importe pour économiser un peu du mauvais carbone… Ça avait fait le buzz et l’affiche lors de la Cop22. Tu ne t‘en souviens pas ? Et de sa responsable son hyper labiée ? Si active et de bon aloi, mais qui est partie en fumée, aussi bien ! Donc, aux fins d’économie et pour pallier aux manques d’eau, nous disions, il m’explique que recyclage industriel de ces fientes et ordures est indispensable…D’abord dans les pays techniquement avancés, pour en donner ou vanter l’exemple et pour vendre la technologie ensuite, et créer ‘’le besoin’’, chez les pays sous-développés ! On en fera, me dit-il, en en extraira des eaux de boisson. Tchin, tchin ! J’en ai été stupéfait ! Et plus encore, des produits chimiques, utiles à l’agriculture en premier. Bon app’, les végétariens !

Autant les baigner dans ces piscines (suspectes et glauques) et leur faire tester ces bidons d’eau, en leur faisant boire ces liquides de récupération, eux les premiers et pour l’exemple. Sous contrôle médical de laboratoire prolongé, bien entendu…Virus quand tu nous tiens !

L’exemple édifiant, venu de la part de ces notables, sera plus crédible aux gens les plus simples. Les gens avancés qui nous critiquent, ‘’avant de nous faire boire le calice jusqu'à la lie ’’ et de nous passer à tabac, devraient, eux les premiers, passer à table !

Ce gérant des erreurs et des tares, ô Ministre intègre, ne voit pas tous ces bac-plus-8 ou plus 10, ces médecins généralistes, simplistes dévoués, qui ont fait le service civil, pour la plupart, et tous ces médecins qui chôment et qui traînent la patte parmi le petit peuple…Lesquels, faute de briller dans la licence, (laquelle ?), en droit occidental, en lettres persanes et orientales ou économiquement meilleures et financièrement parlant plus rentables, sont devenus de grands ministres ! A force d’entrisme, de népotisme et de prières dans le bon endroit, la licence (en fac), pas plus de 3 heures de travail par jour, ça paie mieux que ces doctes de quartiers ! Ces toubibs qui se plantent au boulot, pour pas cher, et qui restent bien plus longtemps à l’ouvrage qu’eux ! La retraite, les congés, les horaires et les assurances, en sus ! On suce ! On se sucre bien, chez eux ! Et malgré ça, la grosse gueule, n’guire âla etebba, we ennafkha ! Les râles contre les toubibs et la grosse gueule !

Je croyais qu’au pays on n’en faisait pas d’aussi cyniques et méchantes créatures. Que ferait-il , s’il avait, comme le Daech et nos ados des rues, des machettes et des cimeterres, ce bon ministre de musulman, pour corriger sur ordonnance, ces révoltés du stétho…Scoop ! Ces sunnites d’occident ! C’est vrai que nos dynasties sont d’essence alaouite, de Sidna Ali, même si elles furent Idrissides au départ. Ces réfugiés, poursuivis, proscrits, qui fuyaient les Omeyades ou les Abbassides ? Je ne sais plus ! Allez vérifier ! Ces khalifes et ces saints qui se sont gaillardement entretués, après la mort du Prophète ! En bons musulmans ! Et qui voulaient occire les justes héritiers, jusqu’au dernier !