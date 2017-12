L’origine de l’islam politique

@njama « Aux mêmes causes les mêmes symptômes ... »

À travers son périple en Galilée, Jésus Christ, Parole de vérité, Parole vivante, Parole de Dieu incarnée sur Terre, installe un dialogue permanent avec les personnes qu’il rencontre (pauvres, riches, femmes, romains, juifs, infirmes, enfants, ...), et par des Paraboles, les invite à se questionner, à se libérer et à s’exhorter à trouver la justice par la Foi intérieure en Dieu.

Cette Parole trouve son aboutissement dans la Trinité : une définition extrême de l’Amour, une fusion Père, Fils, Saint Esprit, qui ne font plus qu’UN, et déclinée par exemple dans l’Eucharistie ou encore dans la relation de confiance entre un homme et une femme :

« N’avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l’homme et la femme et qu’il dit : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont UNE SEULE CHAIR. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. »

Matthieu 19:4-6

« Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »

Jean I 4:8

Le Christianisme est l’exact opposé de l’Islam, religion où Allah est inconnaissable, à une distance infinie des hommes et ne dialogue pas avec eux. Il ne parle qu’au Prophète Mohamed, un bédouin illettré, qui ne fait que retranscrire les lois divines d’Allah auxquelles tout musulman doit obéissance stricte, sans questionnement ni réflexion, sous peine d’avoir la main coupée, être écartelé, ou être fouetté en public (ne bois pas d’alcool ! ne mange pas de porc ! fais le Ramadan ! fais tes cinq prières quotidiennes ! voile ta femme ! ne prends pas pour alliés les juifs et les chrétiens ! Au voleur et à la voleuse coupez la main ! À la femme adultère, cent coups de fouets !, etc...), dans le but de discipliner les musulmans afin de les préparer aux conquêtes militaires. (lire par exemple la sourate VIII du Coran « le butin »(al-Anfal)), où le Prophète Mohamed explique quand il faut attaquer, quand il faut défendre, comment gérer le butin et les otages, etc...).

Le mot « amour » n’est pas prononcé une seule fois dans le Coran.