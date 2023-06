Responsible Statecraft rapporte que l'Otan a préparé un plan secret en cas de guerre avec la Russie. C'est la première fois qu'un tel document est créé depuis la guerre froide.

L'Otan a préparé un plan secret au cas où un affrontement militaire avec la Russie se produirait. C'est ce qu'a découvert le chroniqueur de Responsible Statecraft Ian Davis.

Selon le journaliste, lors du prochain sommet de l'Otan à Vilnius, "des milliers de pages de plans militaires secrets" seront proposées pour approbation. Pour la première fois depuis la guerre froide, ils décrivent en détail un scénario de confrontation directe avec la Russie.

Ces documents ont été élaborés par des représentants militaires permanents au siège de l'Otan à Bruxelles à huis clos. Ce travail a été mené sans aucune étude préliminaire par des législateurs ou des experts indépendants.

Selon l'observateur, le manque de transparence caractérisant les processus de planification militaire à long terme au sein de l'Alliance pose un sérieux problème pour le contrôle démocratique. Ian Davis a également cité les propos du président du Comité militaire de l'Otan, l'amiral Rob Bauer, qui a déclaré le 10 mai que les pays de l'Alliance devaient être prêts à un conflit à tout moment.

L'Alliance atlantique se réfère à toute une "collection" de plans militaires, note Responsible Statecraft. Par exemple, la Concept pour la dissuasion et la défense de la région euro-atlantique (The Concept for Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area, DDA) définit comment l'Otan agit en temps de paix, de crise et de guerre pour remplir ses obligations de défense collective. Il indique également quels moyens sont nécessaires pour lutter contre les deux principales menaces que l'Otan estime être la Russie et les groupes terroristes.

Les Plans régionaux (Regional Plans, RP) décrivent comment l'Otan protégera une zone géographique donnée. Ce concept unifie les plans de défense nationale des États membres de l'Alliance et vise à optimiser le déploiement des troupes à un moment et un lieu donnés.

Les Plans stratégiques subordonnés (Strategic Subordinate Plans, SSP) sont destinés à gérer plus spécifiquement les forces à l'échelle du théâtre des opérations militaires. Ce concept est en cours de révision par la direction militaire de l'Otan.

Les Exigences en termes de structure des forces (Force Structure Requirements, FRS) définissent la quantité de forces et de moyens nécessaires pour la mise en œuvre du DDA et des RP.

Le Modèle des forces armées (Force Model, FM) calcule ce qui est nécessaire pour créer un plus grand nombre de troupes opérationnelles sur tout le territoire de l'Otan. En particulier, c'est ce concept qui a permis de porter à 300.000 le nombre de militaires en état d'alerte, contre 40.000 un an plus tôt.

Menace de guerre avec la Russie

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré que l'Occident pourrait se retrouver confronté à la menace d'une guerre totale directe avec la Russie et la Chine d'ici 2030. Il a souligné que la préparation à la défense était une priorité nationale pour de nombreux pays occidentaux, raison pour laquelle il a jugé justifiée une augmentation des dépenses militaires annuelles de Londres à 2,5% du PIB.

De son côté, John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a noté que les États-Unis ne souhaitaient pas que le conflit actuel en Ukraine dégénère en une guerre contre l'Occident. Il a souligné qu'une guerre de Moscou contre l'Occident, les États-Unis et l'Otan entraînerait beaucoup plus de souffrances en Europe.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a appelé les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Otan à fournir des garanties de sécurité sur la voie de l'adhésion de Kiev à l'Alliance. De plus, selon lui, les liens institutionnels entre l'Ukraine et l'Otan devraient être renforcés lors du sommet de juillet. Il a publié cette déclaration sur Twitter.

Plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que les pays de l'Otan étaient de jure impliqués dans le conflit en Ukraine. Il a prévenu que cette politique irresponsable augmentait considérablement le risque d'un affrontement militaire direct entre puissances nucléaires.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4956