L’OTAN c’est comme les testicules …

ça participe, mais ça ne s’engage pas !!!

Je me suis permis ce titre du fait que désormais nous avons un Héros international spécialiste du piano à queue … « La politique c’est du show-business » (L’Aventure c’est l’Aventure – 1972)

Quelques remarques à la suite de cet article de Boris Karpov

(lien https://rusreinfo.ru/fr/2022/03/lotan-attaquera-la-russie-sauf-si/

L'OTAN n’attaquera probablement pas la Russie ... mais on a quand même un paquet de comiques troupiers parmi nos dirigeants qui ne connaissent rien dans le domaine du nucléaire, ni l'arme (ou les armes), ni la chaleur dégagée, l’effet de souffle, la durée de nocivité, ni le problème de la sécurité (sécurisation) des centrales ! Imaginons par exemple qu’une bombinette, ou mieux une centrale « pète » en France, nos ministres connaissent-ils le périmètre de sécurisation, les effets directs et indirects ? Qui ira gérer la maintenance dans ces centrales devenues dangereuses pour l’humain ? Et en cascade combien de populations à déplacer ? Et malgré cette grave défaillance de connaissances de la part de nos ministres, nous avons l’inestimable Le Drian qui claironne que la Russie ne doit pas oublier que nous avons not’bombinette bien à nous, ouvrant ainsi le sujet « guerre nucléaire » bien avant que le président russe n’en parle !!! Pour ma part, si guerre nucléaire il y a, il ne restera personne pour en raconter la fin !

Dans ce lien nous avons la carte des centrales en France https://www.picbleu.fr/page/carte-des-19-centrales-nucleaires-france-usines-stockage

Par ailleurs la façon dont "les masses" sont manipulées en ce moment (russophobie) n'a comme but (à mon sens) que de nous faire valider toutes les conséquences néfastes qui nous attendent (ce que l’Ami Vincent Gouysse appelle à juste titre "le déclassement") en nous ayant mis comme justification ce "bouc émissaire idéal" ... on nous a déjà désigné le coupable sans avoir compris, pour la très grande majorité, ce qui nous attend ! en Mars 2020 Vincent a écrit cet article : https://reseauinternational.net/covid-19-de-lampleur-de-leffondrement-economique-de-lempire-atlantiste-a-venir/

…et concernant ce qui nous attend, la liste est longue ... pénuries en tous genres dans le domaine alimentaire et équipements, gestion de cette pénurie par l'OTAN (en lien l'article que j'ai traduit l'an dernier à ce sujet et qui était un rapport publié en juin 2020 et lié alors à la célèbre pandémie) https://reseauinternational.net/lotan-pour-gerer-lapprovisionnement-en-roumanie-et-ailleurs-si-besoin/ ), avec en prime contrôle et limitation des déplacements (méthode testée grâce à la pandémie), utilisation de la population comme moyen d’information (délation), coupures de gaz et d'électricité et donc aussi des moyens de communication, blocage des comptes et cartes bancaires, envolée des prix de l’essence, des tarifs de voyages ... et aussi risque d’émeutes, révoltes, délinquance notamment la nuit (villes plongées dans l'obscurité), groupes d’auto-défense ... tout un programme !!! D’ailleurs le traçage des armes de guerre, distribuées par le gouvernement ukrainien à la population, va devenir un sport européen, car parmi ces réfugiés ukrainiens il n’y a pas que des braves gens. Ne ratant jamais une occasion de se faire remarquer, le locataire de l’Elysée, partisan d’armer l’Ukraine, a aussi parlé de chèques alimentaires …

… on peut bien entendu s’attendre donc à ces tickets de rationnement, passe-droits, contrôles dans les fermes pour vérifier qu'il n'y a pas de système parallèle d'alimentation, pas de « coulage » (combien de poules, de coqs, de cochons, de moutons, de vaches, d’arbres fruitiers, … quelle production « normale » ?) ... les roumains de plus de 40 ans s'en rappellent !

Pour finir nous ne pouvons que saluer la création de cette “task force” qui semble confirmer que l’Ukraine a fourni la chair à canon, au nom de l’OTAN, pour réduire notre dépendance de la Russie et la remplacer par une dépendance « ricaine », qu’il reste très peu de temps pour disposer de terminaux « gaz de schiste » et remplir les cuves en Occident dans le but de préparer l’hiver prochain, et que le litre d’essence à la pompe va très certainement flamber … cet article nous y prépare « mentalement » https://www.francesoir.fr/politique-monde/biden-et-von-der-leyen-creent-une-task-force-pour-decider-de-notre-politique

Je rappelle que cette apparente impréparation de l’UE (de fait il fallait choquer nos mentalités de petits européens vivant dans un monde de bisounours) est à mettre en phase avec l’anticipation de la Chine et de la Russie qui, contrairement à ce que des analystes et des journalistes ont annoncé comme une décision très récente, ont lancé le fameux gazoduc „Force de Sibérie 2” en 2015, comme ce lien l’indique https://insolentiae.com/la-chine-confirme-la-construction-du-gazoduc-force-de-la-siberie-2/

Bref : les pénuries, la flambée des prix sont des facteurs d’explosion sociale, un petit virus survenant rapidement serait un moyen de limiter ce risque … bon, je sais, c’est comploteur, mais comme la plupart des prévisions des comploteurs ont été validées ensuite …

Photo de présentation : Mircea Geoana, roumain et numéro 2 de l’OTAN, fils du Général Geoana qui a fait tirer sur la foule à Bucarest en 1989, et manifestement aussi doué que notre ministre français des Affaires qui lui sont étrangères, pour dévoiler le pot aux roses ….

Nota : merci Anne et Marie-Luce pour la participation à ce petit travail !