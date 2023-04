L’Otan fait valser l’Ukraine dans un tango menteur

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, -ancien acteur-réalisateur et humoriste- n'a pas simplement accepté les paroles de l'invité de marque avec un sourire joyeux sur son visage. Il a aussi fait savoir ce qu’il attend de la réunion du groupe de contact sur l'assistance militaire à l'Ukraine au format Ramstein 11. En fait, la visite de Jens Stoltenberg à Kiev a immédiatement précédé cette rencontre.

Le 19 avril, après un éclair dans le ciel de Kiev, que certains ont pris pour un OVNI, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, est discrètement arrivé à l'improviste dans la capitale, qui, contrairement à de nombreux dirigeants mondiaux, n'est pas allé en Ukraine depuis le début du conflit.



Les visites des officiels occidentaux ne sont plus annoncées à l'avance, mais, seulement, annoncées après coup. Tout d'abord, les médias ukrainiens ont rendu compte de l'arrivée de Jens Stoltenberg, publiant ses photographies dans les rues de la ville, et, quelques heures plus tard seulement, des représentants de l'Otan ont confirmé ce fait. « Cette visite de Jens Stoltenberg est la première depuis la guerre à grande échelle - nous l'interprétons comme un signe que l'alliance est prête à entamer un nouveau chapitre dans les relations avec l'Ukraine - un chapitre de décisions ambitieuses », a déclaré Volodymyr Zelensky lors de leur conférence de presse conjointe.



Les phrases prononcées par le secrétaire général de l'Otan à Kiev ont eu un goût de miel dans les bouches des responsables ukrainiens, mais sans le miel. Les pays de ​l’Alliance de l'Atlantique nord ont fourni à l'Ukraine plus de 150 milliards d'euros d'aide. Ils augmentent la fourniture d'avions, de chars et de véhicules blindés pour les forces armées ukrainiennes, et le fonds de l'Otan pour l'Ukraine fournit un soutien urgent. Tout cela fait aujourd'hui changer, selon Jens Stoltenberg, la situation sur le champ de bataille. Volodymyr Zelensky a pressé l'Otan d'inviter Kiev à rejoindre l'alliance et à envoyer davantage d'avions de chasse et d'armes à longue portée.



« Je comprends que le président Zelensky au sommet de l'Otan à Vilnius soulèvera les questions de l'adhésion de l'Ukraine et des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ce sera parmi les priorités de l'ordre du jour. Cependant, pour l'instant, l'objectif principal de l'Otan devrait être de faire en sorte que l'Ukraine gagne, car c'est la seule façon d'avoir une discussion significative sur la future adhésion de l'Ukraine », a poursuivi Jens Stoltenberg.



Mais là aussi, le dirigeant ukrainien avait quelque chose à reprocher au chef de ​l’Alliance de l'Atlantique nord. « Nous avons besoin de quelque chose de plus que le type de relation que nous avons actuellement », a déclaré Volodymyr Zelensky. « Nous voulons que des garanties de sécurité très spécifiques soient approuvées à Vilnius, s'il y a une opportunité de le faire, nous serons prêts de notre côté », a-t-il continué réclamant une date précise pour devenir membre de l’Otan car c’est, selon lui, la garantie pour la sécurité de l’Ukraine.



Le fait d’admettre l'Ukraine dans l'Otan maintenant, alors que les hostilités se poursuivent sur son territoire, signifierait l'activation du principe de défense collective rappelle CNN. L’ opération militaire russe spéciale en Ukraine serait interprétée comme une attaque contre l'ensemble de l'Otan et le reste de ses membres devrait entrer en guerre contre la Russie. Mais, ils ne veulent pas du tout de ce scénario.



L’Otan se trouve dans une impasse. Elle ne peut pas pour le moment accorder l'adhésion à l'Ukraine, car les pays de l'Otan ne sont pas prêts à déclarer la guerre à la Russie, mais en même temps ils ne sont pas prêts de dire ouvertement à l'Ukraine qu'ils ne le feront pas. A Kiev, Jens Stoltenberg a tenté, en jouant le rôle d’un acteur, de montrer sa solidarité avec l'Ukraine et en même temps de ne pas la rassurer. « L'Otan est aux côtés de l'Ukraine », a commencé Jens Stoltenberg son speech à Kiev.

Mais, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius a exclu la livraison d'avions de chasse [modernes] à l'Ukraine tout comme l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan dans un proche avenir et, également, celle à l’UE.

Comme Observateur Continental le rapportait, les attentes de Kiev concernant la fourniture d'avions de combat et les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Otan ne se sont pas réalisées à la réunion de Ramstein 11. En outre, Viktor Orbán, en apprenant que Jens Stoltenberg, affirmait l’admission proche de l’Ukraine dans l’Otan a, au final, tweeté dans un « quoi ?! », la réponse négative à cette demande du président ukrainien.



Philippe Rosenthal

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4856