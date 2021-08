L’OTAN pour gérer l’approvisionnement en Roumanie… et ailleurs si besoin ?

Cet article (traduit ce jour) est paru initalement le 10 juin 2020 sous le titre :

„NATO URBAN. AGROINTELLIGENCE. MILITARY FOOD. AGRIBUSINESS NATO”,

le reste étant en langue roumaine (lien en fin d’article) ...

Cela laisse à penser que bien avant juin 2020 l’OTAN s’est préparée à une pandémie, à des confinements, et est aussi préparée à gérer nos approvisionnements en cas de „blocus” ; on y trouve même (et pas qu’une seule fois) la fameuse résilience, devenue si chère à nos politiciens pour „nous faire accepter l’inacceptable” !

„OBJECTIF STRATÉGIQUE

Cette analyse vise à définir les orientations clés d'une Planification Agrostratégique pour la Sécurité et la Résilience Agroalimentaire, dans le cadre de la gestion des crises urbaines générées par la pandémie de COVID-19, planification qui sera très probablement la base d'une future Stratégie Nationale de Sécurité et Résilience Urbaine , considérant que la sécurité alimentaire représente une dimension stratégique de la sécurité nationale et, en même temps, l'une des principales infrastructures critiques de la sécurité urbaine.

Bénéficiaires

Nous considérons que les principaux bénéficiaires de cette vision agrostratégique sont : les représentants du gouvernement des institutions et autorités publiques centrales/locales, la société civile, les agriculteurs, les entrepreneurs agroalimentaires et, last but not least, le consommateur/citoyen, auquel l'accès doit être assuré, non seulement pour une alimentation sûre et saine, mais aussi pour des informations agrostratégiques - de type agrointelligence, dans le cadre de la lutte contre la guerre hybride contre les communautés urbaines et le consommateur lui-même.

LE CONTEXTE

La pandémie de Covid-19 a été un défi, notamment pour assurer la sécurité alimentaire, non seulement au niveau national mais également mondial. Cependant, l'expérience de la gestion des crises passées - volatilité des prix agroalimentaires générée par la crise financière de 2007-2008 et les effets d'Ebola - a montré combien il est important d'identifier en amont des mécanismes de réponse tactiques, opérationnels et stratégiques au niveau des communautés urbaines pour prévenir et combattre l'insécurité alimentaire.

VISION AGROSTRATÉGIQUE

Ce qu'il faut retenir, c'est que la dimension de la sécurité agroalimentaire et le fait d’assurer la sécurité urbaine sont interdépendants en état d'urgence/alerte, si l'on prend en compte le fait que la distribution et la commercialisation des produits agroalimentaires dépendent directement de l'infrastructure „critique” de la sécurité urbaine (secteur énergie, communications, services publics, santé, finances, administration, transports, industrie chimique et nucléaire).

Actuellement, l'alimentation est liée à toutes les crises et risques adjacents : climat, énergie, social, économique, cohésion géopolitique, bonne gouvernance, sécurité et défense, etc.

La structure et le fonctionnement des futurs systèmes alimentaires doivent reposer sur les principes généraux de résilience urbaine, qui doivent être cycliques, décentralisés, transparents et socialement cohésifs.

Nous pensons qu'assurer la sécurité urbaine doit avoir comme référence le bien-être du consommateur, assurant ainsi la sécurité agroalimentaire, en créant et en gérant efficacement les infrastructures critiques pour le commerce et les transports agroalimentaires, un suivi permanent de la législation et des réglementations existantes, en facilitant investissements, soutien aux crédits agricoles, information et formation / information du consommateur / producteur sur la culture de sécurité alimentaire.

À cette fin, les solutions d'agrointelligence peuvent s'accompagner d'une série de programmes publics et de stratégies agrostratégiques en sécurité alimentaire, qui pourraient être mis en œuvre en partenariat public-privé/civil-militaire-citoyen au niveau interurbain.

Une telle coopération agrostratégique pourrait accroître l'accès de tous les consommateurs, quel que soit leur niveau de vie, à des produits sûrs et sains, ce qui augmenterait la résilience au niveau urbain et conduirait à un développement durable grâce à des mesures de prévention intégrées. La prise de décision agrostratégique doit désormais s'appuyer sur une analyse de l'agrointelligence, qui devient le principal outil de formulation et d'amélioration des politiques agroalimentaires locales pour accroître la résilience urbaine.

En conclusion, l'agrointelligence devient une solution de gestion de la sécurité alimentaire dans le contexte des crises urbaines générées par la pandémie de COVID-19, mais aussi par la guerre hybride ou d'autres menaces asymétriques.

NOURRITURE MILITAIRE. LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE. AGRICULTURE OTAN

Nous considérons qu'un rôle important dans la consolidation des filières agroalimentaires résilientes, en cas de catastrophes et de catastrophes naturelles, est représenté par la société civile dans le partenariat public-privé-citoyen, auquel s'ajoute la dimension militaire représentée comme un pilier stratégique pour assurer la sécurité et la résilience urbaines et, implicitement, la sécurité alimentaire en tant qu'infrastructure critique pour un développement urbain durable.

Ce que nous voulons noter, c'est que les forces militaires de l'OTAN / des États-Unis sont impliquées, y compris pour assurer la sécurité alimentaire, si l'on considère l'intervention des opérations militaires de l'OTAN en Afghanistan pour faciliter l'accès des communautés touchées par la guerre à une alimentation sûre et saine en soutenant une agriculture durable. et la résilience économique. Dans ce contexte, l'OTAN a appelé l'armée américaine à encourager la sécurité alimentaire dans les communautés touchées par la guerre, ce qui a généré des opportunités économiques durables dans les partenariats civilo-militaires-citoyens.

L'un des objectifs stratégiques de l'OTAN est que les États alliés se concentrent sur la sécurité sociale et sociale, étant donné que la défense collective passe également par le bien-être social / la sécurité alimentaire, etc. Bien que la sécurité alimentaire soit davantage l'apanage des institutions civiles (ex. MADR, etc.), le nouveau paradigme de la sécurité internationale, dans lequel les menaces asymétriques et hybrides impactent directement la sécurité et la résilience urbaines, appelle à un redimensionnement et une réinterprétation de la sécurité alimentaire dans une vision intégrée. - NATO URBAN - en partenariat civil-militaire-citoyen / État-société-citoyen.

Cependant, il est très important de faire la différence entre la sécurité alimentaire - qui est liée à la disponibilité, l'accès et la stabilité des chaînes agroalimentaires, c'est-à-dire à quel point les aliments sont sûrs - et la sécurité alimentaire - qui est liée à l'utilité que ressent le consommateur, c'est-à-dire à quel point son alimentation est saine. D'autre part, la sécurité alimentaire a une dimension stratégique, car sans nourriture le droit à la vie des individus est directement menacé, ce qui présente toutes les considérations d'une implication et d'une intervention militaires, notamment en cas de catastrophes et de catastrophes naturelles. Au lieu de cela, la sécurité alimentaire est davantage une question « civile » car elle fait référence à la qualité des aliments, à la valeur nutritionnelle, à l'hygiène alimentaire, aux effets sur la santé à long terme, aux additifs utilisés dans la production, etc.

La nourriture peut aussi être interprétée comme une « arme » dans le cas du bioterrorisme ou dans une guerre conventionnelle, comme cela s'est produit au début des années 1990 lors de la guerre de Bosnie, lorsqu'une ville a été assiégée, ce qui a entraîné une réduction des approvisionnements en nourriture, ce qui a a eu des implications majeures pour la sécurité alimentaire. Nous avons également été confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire en cas de contamination par la dioxine du lait (« maladie de la vache folle »), mais il n'y a eu aucun problème de famine ou d'approvisionnement, comme dans le cas de la sécurité alimentaire en cas de catastrophe ou de catastrophe naturelle. , ou, dans le scénario le plus pessimiste, en cas de conflit urbain / siège urbain / quarantaine urbaine, etc. Par conséquent, la sécurité alimentaire est l'une des principales composantes humaines pouvant affecter la sécurité nationale et la sécurité sociale, ce qui implique la nécessité de définir des mesures et des stratégies pour assurer la résilience de l'individu, la résilience communautaire et la résilience nationale.

Dans ce cas, l'émergence de la dimension militaire pour assurer la sécurité alimentaire devient utile et pertinente, c'est-à-dire une réinterprétation de l'Alliance de l'Atlantique Nord à travers l'émergence du concept NATO URBAN, intégrant de manière intersystémique et multidimensionnelle en incluant la sécurité alimentaire urbaine dans la vision de „défense". les États alliés à impliquer les militaires dans la surveillance et l'assurance de la sécurité alimentaire en gérant les crises urbaines en partenariat civilo-militaire-citoyen.

Très probablement, l'armée sera activement impliquée dans la défense et la résilience des communautés humaines, ce qui se concrétisera par une réforme militaire urbaine - selon la vision stratégique de NATO URBAN. Dans ce scénario évolutif, très probablement, les autorités locales développeront un dialogue civilo-militaire-citoyen, les dirigeants locaux au niveau des institutions et autorités locales soutiendront l'agrobusiness dans la relation avec les bases militaires OTAN/US, émergeant ainsi un le nouveau marché agroalimentaire militaire basé sur les certifications OTAN NCAGE.

Le secteur agro-alimentaire certifié par l'OTAN rejoindra très probablement les autres entrepreneurs au sein des Clubs d'affaires de l'OTAN, et sera activement impliqué dans la garantie de la sécurité et de la résilience urbaine en les intégrant, en participation, dans les Conseils civiques locaux. En outre, chaque ville définira des clusters agro-industriels de l'OTAN, afin de faciliter des mécanismes intégrés de réponse aux crises agroalimentaires en fournissant une alimentation sûre et saine (les clusters auront des stocks alimentaires, un plan d'affaires adéquat dans les situations d'après-crise, etc.).

Nous proposons, selon le modèle américain, la création de « banques alimentaires » dont l'objectif est d'assurer les stocks alimentaires, en cas de catastrophes et de catastrophes naturelles, en partenariat public-privé/civil-militaire. Étant donné que la Roumanie ne dispose actuellement pas de stocks alimentaires suffisants pour gérer les situations de crise, en l'absence d'une infrastructure critique de sécurité alimentaire intégrée au niveau national, nous venons avec la proposition de développer un système d'aide interurbaine entre « quartiers urbains militaires » de la proximité des bases militaires OTAN/US, afin d'assurer la sécurité alimentaire dans un partenariat civil-militaire-citoyen.

Nous proposons que la nouvelle infrastructure soit gérée au niveau des nouveaux clusters agro-industriels de l'OTAN, qui fonctionneront au sein d'une plate-forme civique nationale, en interconnectant les conseils civiques locaux et les clubs d'affaires de l'OTAN à un niveau tactique, opérationnel et stratégique. En outre, un partenariat stratégique roumano-israélien est recommandé entre la nouvelle plateforme agroalimentaire de l'OTAN et le Centre Manna pour la sécurité alimentaire à Tel Aviv, dont le fondateur est Daniel Chamovit, l'actuel président de l'Université Ben Gourion dans le Néguev/Israël.

Nous recommandons que la structure des clusters agro-industriels de l'OTAN fonctionne de manière intersystémique, avec une stratégie pour chaque secteur agroalimentaire, compte tenu de la possibilité d'affecter de manière disproportionnée un quartier/une ville, récemment touché par une catastrophe/catastrophe. A court et moyen terme, le niveau d'insécurité alimentaire au niveau local doit être mesuré du point de vue de l'accès à la nourriture et de la disponibilité des produits agroalimentaires dans les magasins, les marchés, etc.

Il est également recommandé que les dirigeants municipaux mesurent la capacité de l'environnement des entreprises agroalimentaires à répondre aux situations de crise agroalimentaire et à développer des politiques et des programmes gouvernementaux pour aider l'environnement des entreprises agroalimentaires en Roumanie à devenir résilient dans les situations post- crise / catastrophes naturelles.

Analyse et vision agrostratégique faites par :

M. Victor Aileni, ancien sénateur de Roumanie à la Commission militaire, actuellement coordinateur du département d'analyse stratégique et de planification de MabeInvest LLC USA / Roumanie. Son portefeuille comprend des conseils fournis pour la base militaire de Kogalniceanu (2007) et pour la construction du bouclier antimissile Deveselu.

Dr. NEACȘU STELUȚA MĂDĂLINA est titulaire d'un doctorat en information et sécurité nationale et offre une expertise en sécurité et résilience urbaine, politiques et stratégies OTAN / UE, NATO URBAN, analyse du renseignement, veille concurrentielle, juridico-administratif, GDPR, etc.”

Ne nous étonnons donc pas si en septembre, comme le bruit court de plus en plus, des militaires apparaissent ici ou là pour „nous aider” et „nous gérer” car je ne pense pas que la Roumanie soit le seul pays de l’U.E. à avoir de faibles réserves alimentaires !

Source : https://caravanaurbana.ro/2020/06/10/nato-urban-agrointelligence-military-food-agribusiness-nato/