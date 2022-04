L’Otan veut établir des bases permanentes en Europe de l’Est

L'Otan passe actuellement par un processus d'examen de l'architecture de sécurité en Europe. Le Pentagone, à l'occasion d'une réunion interne a envisagé l'avenir de la présence américaine sur le flanc est de l'Otan. Le général Mark Milley, le chef d'état-major américain et le secrétaire à la Défense Lloyd J.Austin III ont témoigné mardi dernier devant le comité sur la demande de budget de la défense pour l'exercice 2023. A cette occasion, la mise en place de bases permanentes américaines en Europe de l'Est a été envisagée.

Et, c'est surtout la déclaration de guerre des Etats-Unis contre la Russie qui saute aux yeux des observateurs. L'Ukraine n'apparaît qu'être un proxy pour les projets des Etats-Unis et de l'Otan. Avec l'investissement militaire américain énorme en Ukraine depuis 2014- comme le général Mark Milley le déclare- nous y découvrons aussi la stratégie de communication employée par les services secrets dont Volodymyr Zelensky apparaît en être le porte-parole essentiel.

La décision sera finalisée en juin. « Notre objectif est de nous assurer que nous continuons à rassurer nos alliés et partenaires, en particulier ceux qui se trouvent sur le flanc oriental, et surtout nos alliés qui se trouvent dans la zone baltique ou la région baltique », a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin qui pense que la décision sera annoncée lors du sommet de Madrid en juin prochain. Le Pentagone fait savoir que « les Etats-Unis emploient déjà des unités tournantes dans les républiques baltes et en Pologne » et que « depuis l'invasion russe de l'Ukraine, d'autres ont été déployés dans les pays baltes, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie ». Lors du dernier sommet de l'Otan en mars, les dirigeants ont convenu d'étudier la position des troupes de l'alliance en Europe.

L'Ukraine partenaire inofficiel de l'Otan. Le secrétaire à la Défense, Lloyd J.Austin III a déclaré, à cette occasion, qu'il parlait souvent avec son homologue ukrainien, le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov. « Nous voulons nous assurer que nous répondons à leurs besoins, et nous leur fournissons les choses les plus utiles … à leur combat », a-t-il déclaré, signalant que l'armée des Etats-Unis apportent des armes et d'autres moyens pour faire la guerre. Il a, d'ailleurs, précisé que « les choses que nous leur avons fournies ont été très, très utiles dans leurs efforts pour freiner l'avancée d'une force russe écrasante ».

Ainsi, les Etats-Unis et l'Otan utilisent les forces ukrainiennes comme proxy pour faire la guerre à la Russie. Lloyd J.Austin III a fait savoir que « les capacités antiblindées et antiaériennes ont été efficaces, tout comme l'utilisation de véhicules aériens sans pilote ». Il a rajouté qu' « une capacité non annoncée est l'utilisation de radios tactiques sécurisées qui a permis aux Ukrainiens de maintenir le commandement et le contrôle pendant les batailles avec les forces russes ».

Depuis 2014, les Etats-Unis forment l'armée et les renseignements en Ukraine. La communication est le nerf de la guerre contre la Russie. Il se trouve que l'armée américaine est derrière les actions militaires de l'Ukraine et de sa stratégie en communication. Le général Mark Milley a souligné « l'importance du renseignement et du partage de renseignements », c'est à dire aussi de la communication. Il a - ce qui informe sur le rôle réel de Volodymyr Zelensky - « félicité le président ukrainien pour son leadership dans la crise ».

Volodymyr Zelenskya, en effet, fait le tour des parlements de la plupart des pays occidentaux, en passant par le Parlement européen et l'Onu et des télévisions pour soutenir l’entreprise de communication contre la Russie. A chaque étape, Volodymyr Zelensky a adapté son discours selon l'Histoire du pays concerné afin de toucher les auditeurs. Celui-ci apparaît comme le porte-parole du service de communication de l'armée américaine et de l'Otan.

Le général Mark Milley a également souligné le rôle des « capitaines, lieutenants et sous-officiers au niveau tactique », rappelant un point très important : « L'Ukraine est entraînée par les Etats-Unis depuis 2014 » ; « Et ils m'ont personnellement fait part de leurs commentaires en disant que cette formation a été assez efficace en termes de concepts de commandement de mission, de leadership réparti au niveau subalterne et de développement d'un corps de sous-officiers ».

Le plus étonnant dans tout cela est de constater que le Pentagone en personne publie ses relations et liens avec l'Ukraine sur son site ce qui permet de comprendre l'action de la Russie.

Pierre Duval

