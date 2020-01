L’oursinade...

@raymond

il y à un bémol quand à la ressource comme pour les ormeaux.

cela fait un moment que la bouillabaisse n’est plus faite avec des poissons de France

l’on vend AUSSI des conserves d’œuf d’oursin,une aberration.

et aussi :

En divisant la surface du plateau continental par la longueur de côtes totale, on peut en déduire que le plateau continental est relativement étroits, avec une largeur moyenne de 17 km, soit environ 9 miles marins. Cinq pays se partagent près de 75% de la surface totale du plateau continental, tandis que douze pays possèdent chacun moins de 2% de la surface totale.

de vintimille à Hyéres c’est que dalle ,en face du Négresco ,à 20 m du bord tu as déja 50 m de fond et à 500 ,5000m .



du 1er nov au 15 avril limitée à 4 douzaines personne à pied et 10 dz en bateau par jour,ce qui est beaucoup si tout le monde s’y met.Heureusement ça pique et les noirs à long piquants ça cassent comme du verre et pénètre bien profond.

pour éviter de prendre des vides il y à une technique,mais pour les plongeurs seulement.et aussi pour ceux qui on un goût deux à trois fois meilleurs (inoubliable) que le tout venant .Mais je dirait rien.