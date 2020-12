L’UE, c’est : « Maduro NO, Sisi SI »

@bouffon(s) du roi

Ou ça ?

« so es el amor yes Milord

Je t’adore o yes !

I love you o my darling !

Si, si, si, si, si, si, si, tu t’explique

En britannique c’est magique !

Si, si, si, si, si, si, si,

Pour te plaire je ne peut faire

Que me taire

Si, si, si, si, si, si, si,

Good night darling mi amor

Mon trésor yes Milord. »