L’UE doit mettre fin à l’horrible pratique des tests de produits de beauté sur les animaux

Par la Dr Julia Baines

Au lieu d’explorer des prairies luxuriantes et de creuser des terriers douillets, une lapine terrifiée se blottit dans une cage métallique froide sous des lumières éblouissantes. Son cœur commence à battre de plus en plus vite quand un homme en blouse blanche ouvre la porte de la cage et l'attrape par la peau du cou. Un long tube est enfoncé dans sa gorge, jusqu'à son estomac. Elle se débat, mais cela ne sert à rien : il n’y a pas d’échappatoire. Une main gantée appuie sur un piston, qui dépose dans le tube un produit chimique qui la brûle comme du feu. Elle est ensuite à nouveau confinée dans la cage métallique froide, où elle se recroqueville dans un coin, courbée par l'agonie alors que la substance commence à parcourir son corps, ne sachant pas si elle ou ses bébés à naître survivront. Toute cette horreur lui est infligée simplement pour qu'une entreprise de maquillage puisse commercialiser une nouvelle teinte d'eye-liner.

Il y a plus de dix ans, l’Union européenne a pris une décision louable – une première au niveau mondial – en interdisant les tests sur les animaux pour les cosmétiques et leurs ingrédients. Mais ensuite, dans un revirement inattendu, la Commission européenne a saboté l'interdiction en déclarant que des centaines de produits chimiques utilisés exclusivement dans les cosmétiques pouvaient être testés sur des animaux en vertu d'une législation appelée REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) – même si beaucoup d'entre eux sont utilisés en toute sécurité depuis lontemps. En ce 24 avril, alors que nous célébrons la Journée mondiale des animaux dans les laboratoires, des milliers de lapins, rats, souris, poissons et autres animaux sont empoisonnés et tués pour la simple vanité humaine. L’UE doit mettre fin à cette barbarie.

Des entreprises éthiques se sont opposées à ces tests insensés. Le PETA Science Consortium International e.V. a soutenu un fabricant allemand d'ingrédients cosmétiques appelé Symrise AG dans un recours devant le Tribunal de l'Union européenne. Symrise a cherché à annuler une décision l'obligeant à tester des ingrédients cosmétiques sur des animaux, mais le tribunal s'est prononcé contre cette décision, condamnant de fait des milliers de rats, de lapins et de poissons à des souffrances atroces et à une mort certaine lors de tests cruels.

Les citoyens européens ont également clairement indiqué qu’ils s’opposaient fermement à l’utilisation d’animaux pour tester des produits cosmétiques. PETA et d’autres groupes ont lancé l’Initiative citoyenne européenne (ICE) « Sauvons les cosmétiques sans cruauté – S’engager pour une Europe sans expérimentation animale », qui a dépassé son objectif de recueillir un million de signatures, provenant d’individus originaires de 22 pays différents, un chiffre record. L'ICE appelait l'UE à renforcer son interdiction des tests sur les animaux pour les ingrédients cosmétiques, à passer à des méthodes non animales pour les tests de sécurité chimique et à s'engager à éliminer progressivement toutes les expériences sur les animaux.

Mettre fin aux expériences sur les animaux n’est pas seulement une mesure éthique, mais aussi une démarche qui ferait sens du point de vue scientifique. Les expériences sur d’autres animaux produisent des résultats trompeurs et inapplicables aux humains. Les entreprises de cosmétiques adoptent déjà des méthodes modernes d’expérimentation sans animaux – notamment des tests sophistiqués utilisant des cellules et des tissus humains, des techniques avancées de modélisation informatique et des études avec des volontaires humains – qui fournissent des données précises et pertinentes pour l’humain. Les entreprises peuvent également opter pour des ingrédients dont l’innocuité a déjà été prouvée ou choisir de ne pas développer de nouveaux produits si cela signifie que pour cela, les animaux doivent souffrir et mourir. Le sans cruauté est une option pour chaque entreprise.

Les consommateurs disposent également d’un formidable pouvoir pour engendrer du changement. Avant d’acheter un produit, consultez la base de données mondiale de PETA États-Unis qui répertorie les entreprises qui effectuent ou non des tests sur les animaux. Le programme Beauty Without Bunnies ne permet aucune lacune ni exception en matière de tests réglementaires sur les animaux. Les acheteurs peuvent donc être sûrs qu'ils soutiennent des marques véritablement sans cruauté envers les animaux, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Voter avec notre portefeuille montre à l’industrie que la cruauté envers les animaux n’est tout simplement plus tolérée.

Le vent souffle dans notre sens, et alors que de nouveaux décideurs européens se préparent à prendre leurs fonctions après les prochaines élections de juin, les équipes scientifiques des entités PETA les pousseront à répondre aux demandes des citoyens européens. Cela signifie – au minimum – reconnaître la mise en péril de l’interdiction existante, protéger et renforcer ses dispositions, et donner la priorité à la transparence dans les pratiques de test pour les cosmétiques.

L’UE peut et doit reprendre son rôle de leader mondial sur cette question en légiférant pour mettre fin aux tests cruels et peu fiables sur les animaux pour les cosmétiques. Une UE qui refuse de tourmenter et de tuer des êtres vivants sensibles pour du rouge à lèvres, du mascara ou de la crème à raser serait véritablement belle.

La Dr Julia Baines est responsable principale de la politique scientifique chez PETA Royaume-Uni.