L’UE l’annonce : les Européens vont souffrir et doivent l’assumer !

L’Europe fatiguée va devoir assumer ses positions jusqu’au bout

Le haut représentant de l’UE et chef de la politique étrangère, Josep Borrell, a dressé un bilan surprenant de la guerre en Ukraine et de la position précaire de l’Europe dans une interview à l’AFP publiée mardi, admettant que le président russe Vladimir Poutine fait le pari de fracturer une réponse unie de l’UE dans la situation actuelle de crise, de flambée des prix et d’extrême incertitude énergétique à l’approche d’un long hiver.

Les paroles de Borrell semblaient être proches d’admettre que la tactique de Poutine fonctionne à un certain niveau, ou du moins qu’elle ébranlera la détermination européenne à court et à long terme, étant donné qu’il a choisi des mots comme les populations de l’UE devant « endurer » la profonde douleur économique et la grave pénurie d’énergie.

Il a cité la « lassitude » des Européens tout en appelant les dirigeants ainsi que les gens ordinaires à « supporter les conséquences » avec une détermination constante.

Borrell a expliqué à l’AFP que Poutine voyait « la lassitude des Européens et la réticence de leurs citoyens à supporter les conséquences du soutien à l’Ukraine ».

Mais Borrell a suggéré que l’Europe ne reculerait pas, quel que soit l’effet de levier que Moscou pourrait avoir, en particulier en ce qui concerne la « militarisation de l’énergie » – et a appelé les citoyens à continuer à en assumer le coût. Qui clignera des yeux en premier ? … semble être le sous-texte ici.

Il a insisté :

« Nous devrons endurer, répartir les coûts au sein de l’UE » Borrell a déclaré à l’AFP, avertissant que maintenir les 27 États membres ensemble était une tâche à accomplir « jour après jour ».

Et pourtant, comme certains – comme le Hongrois Viktor Orbán – l’ont constamment soutenu depuis le début de l’invasion du 24 février, il est inévitable que certains soient obligés de supporter les « coûts » bien plus que d’autres. Cela se voit déjà avec des initiatives en dehors de Bruxelles comme le rationnement de la consommation de gaz, ce qui a conduit à des scénarios tels que les villes allemandes et même les résidences mandatées pour éteindre les lumières ou les ressources pendant des périodes désignées la nuit. « Plus de douches froides » – beaucoup ont également dit.

» Prends ça Poutine ! «

Alors que nous approchons du début de l’automne et entrons dans les mois les plus glaciaux, nous verrons probablement de plus en plus de gros titres comme celui-ci : les villes allemandes imposent des douches froides et éteignent les lumières au milieu de la crise du gaz russe.

De manière alarmante, l’AFP, en commentant le bilan de Borrell, va jusqu’à suggérer que les Européens doivent supporter les coûts d’une action punitive anti-russe et des sanctions, même s’ils sont confrontés à la perspective de récessions profondes. Selon le rapport :

La semaine prochaine, Borrell accueillera des réunions des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l’UE à Prague, dans l’espoir de consolider ce qui a été jusqu’à présent un front diplomatique remarquablement uni contre l’agression de la Russie. Les États membres de l’UE, dont la plupart sont également des alliés de l’OTAN, ont convenu d’une série de mesures de sanctions visant le cercle restreint de Poutine et les secteurs de l’économie, y compris les principales exportations de pétrole. Mais maintenant, les prix de l’énergie et l’inflation montent en flèche et plusieurs membres, y compris la puissance économique allemande, sont confrontés à la perspective de profondes récessions.

Bien sûr, l’appel de Borrell aux citoyens ordinaires pour qu’ils « sourient et le supportent » – même si tout, des sanctions énergétiques aux milliards d’expéditions d’armes occidentales à Kiev, n’a conduit jusqu’à présent qu’à une situation d’impasse sur le champ de bataille – n’est pas nouveau.

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique…

US TO ANNOUNCE $3B IN ARMS PACKAGE TO UKRAINE : AP



To enforce all of this spending, the US is bulking up IRS audits on citizens. Enjoy — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) August 23, 2022

Traduction : « Les USA annoncent du matériel militaire d’un montant de 3 milliards de dollars envoyé en Ukraine. Pour mettre en œuvre toutes ces dépenses, les États-Unis renforcent les audits de l’IRS sur les citoyens. Réjouissez-vous ! »

Les responsables de l’administration Biden et le président américain lui-même, ainsi que des alliés du Royaume-Uni à l’Allemagne, en passant par la Pologne et les alliés baltes, ont depuis longtemps dit la même chose.

C’est fondamentalement le même message à chaque fois : les élites politiques appellent au « sacrifice »… alors même que la crise auto génératrice ne frappe que les classes inférieures et moyennes.

