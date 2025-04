L’UE prépare un nouveau plan d’aide pour l’Ukraine

@GoldoBlack

Quelle ingérence russe ? Moi je vois surtout l’ingérence US et de l’UE ! surtout d’ailleurs les US experts en déstabilisation des pays pour leur propre profit.

Les Russes sont intervenus en Ukraine pour défendre des Russes qui étaient attaqués depuis 2014 sous la pression des US et de l’UE.

Vous écrivez ruSSe, mais vous semblez ignorer que nombre de militaires ukrainiens se réclament du nazisme, arborent les mêmes insignes, et on aide ces gens qui vénèrent les nazis ?

A noter actuellement que si les Ukrainiens avaient le choix ils arrêteraient certainement cette guerre stupide, mais les peuples ne sont pas consultés.

L’Ukraine est divisée en 2 : à l’est russe, à l’ouest européen. Avant 2013 tout se passait bien, il y avait même eu un référendum, jusqu’à ce que les US et l’UE interviennent pour tenter de rattacher l’Ukraine à L’UE et l’OTAN. La partie russe n’était pas d’accord, mais au lieu de faire un référendum sur ce sujet, les US et l’UE ont tout fait pour que la violence entre en jeu pour imposer ce rattachement par la force.

Puis il y a eu les accords de Minsk censés régler le problème mais pas du tout respectés, Merkel et Hollande on avoué que ce n’était que pour gagner du temps pour s’armer contre les Russes. Début 2022 il devait y avoir une attaque massive contre les Russes, d’où l’intervention de Poutine.