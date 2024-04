L’UE sanctionne l’IRAN, un comble !

L’Iran c’est le bon p’tit diable d’Israël...

L’ennemi est complétement nécessaire à Israël (comme aux États-Unis) pour alimenter son idéologie sioniste, pour justifier sa militarisation, son complexe militaro-industriel, l’occupation du Golan de la Cisjordanie, l’appui des US,...

L’ ennemi d’Israël serait la paix qui interdirait la poursuite de la colonisation

Qui ne connait pas la méga fake news que l’Iran voudrait « rayer Israël de le carte »... une citation incorrecte (misquote en anglais), de l’aveu même de Dan Meridor, vice-Premier ministre israélien chargé du Renseignement et de l’Energie atomique sur l’antenne d’Al Jazeera.

Il m’a fallu aller dans les archives internet pour retrouver les articles. C’est étonnant tous les liens qui deviennent invalides ! Qui fait le ménage pour les glisser sous le tapis ... ?



Nucléaire iranien : Israël reconnait, enfin, son gros mensonge



un mensonge qui a duré plus de 7 ans, de 2005 à 2012 !

https://web.archive.org/web/20120504045858/http ://www.europalestine.com/spip.php ?article7130

Meridor : Iran never called to wipe out Israel

Speaking to Al Jazeera, deputy PM admits Ahmadinejad was misquoted, never said Israel must be wiped off the map. US : Iran caving under paralyzing sanctions

https://web.archive.org/web/20120504002644/http ://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4216986,00.html

