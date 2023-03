L’UE se heurte à la Chine sur la voie de l’énergie verte

Sans avoir encore vaincu sa dépendance au gaz et au pétrole russes, l'UE s'est mise à lutter contre la dépendance de la Chine en matière d'énergie verte. Les États-Unis ne s'avèrent pas non plus être des alliés sur le chemin vers une économie zéro émission à laquelle aspire l'UE d'ici 2050.

"Pour l'avenir des technologies propres conçues en Europe, nous avons besoin de renforcer notre compétitivité. C'est précisément l'idée du Plan industriel vert [Green Deal Industrial Plan]. Aujourd'hui, la Commission européenne a poursuivi le débat sur les démarches à venir et comment dans l'ensemble renforcer la compétitivité de notre économie", a écrit sur Twitter la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Elle n'a pas cité de détails, mais son message est accompagné d'informations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) indiquant à quel point les technologies vertes dépendent de la Chine : de la production des matières critiques aux équipements en soi.

Les informations de l'AIE impressionnent. Ainsi, la part de la Chine dans la production de cobalt avoisine 70%, celle de lithium 60% et de cuivre 35%. La production d'aluminium et d'acier représente 35 et 50% respectivement. Sachant que la dépendance mondiale des équipements fabriqués en Chine est encore plus élevée. C'est 75% pour les batteries et les panneaux solaires, presque 60% pour les éoliennes et presque 40% pour les pompes à chaleur et les électrolyseurs.

La situation relative aux turbines éoliennes en mer activement développées par les pays de l'UE est révélatrice. Par exemple, 80% des hélices d'éolienne, 75% des gondoles et 55% des piliers sont construits en Chine. La dépendance en termes de plaquettes de silicium pour les panneaux solaires et les batteries de voitures électriques est encore plus élevée. Dans cette situation les pays de l'UE ne peuvent que modestement parler de piliers d'éoliennes (40%), de voitures électriques (30%) et d'électrolyseurs (plus de 25%).

"Avec le temps, les compagnies européennes et d'autres pays installant des batteries solaires ont commencé à compter sur les équipements bon marché de Chine et d'autres pays d'Aise, y compris la Corée du Sud, la Malaisie et le Vietnam. Le développement de l'énergie solaire et donc la mise en œuvre des plans de transition verte n'auraient pas pu avancer au rythme auquel cela se passe aujourd'hui. Cependant, la crise de Covid-19 a montré que l'UE était vulnérable face aux perturbations dans les chaînes internationales de production et de logistique. La guerre en Ukraine est un autre rappel brutal que l'énergie et la géopolitique sont indivisibles. Dix ans après que l'UE n'a pas réussi à défendre son industrie de production de panneaux solaires contre le dumping et les subventions de la Chine, la dépendance globale des équipements chinois est devenue une sérieuse source d'inquiétude", indique un document du Parlement européen sur l'énergie solaire en tant que source de la sécurité énergétique de l'UE.

Le document note que l'UE risque de passer d'une dépendance, de la Russie, vers une autre. "L'Europe importe 80% de ses panneaux solaires de Chine, et la dépendance se déplacera simplement du pétrole ou du gaz vers les équipements des centrales solaires."

La crise énergétique mondiale et le conflit en Ukraine ont incité l'UE à passer rapidement à l'énergie verte. Mais il s'est avéré que durant cette période la production européenne était devenue non compétitive et dépendante de la Chine. Sachant que les États-Unis ne jouent pas un rôle d'allié, car ils ont adopté un plan d'aide scandaleux vis-à-vis de l'Europe pour inciter à localiser la production d'équipements pour l'énergie verte sur leur propre territoire.

"Les députés du Parlement européen invitent la Commission européenne à adopter une position plus ferme pour lutter contre la concurrence mondiale déloyale, telle que celle causée par des aides d’État injustifiées. Ils expriment l'inquiétude que lui inspirent les dispositions de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), qui soumettent les entreprises de l'Union à un traitement discriminatoire", indique une résolution du Parlement européen de mi-février.

Cette situation a poussé l'UE à élaborer son propre plan industriel dans le cadre du Plan industriel vert afin de renforcer la compétitivité européenne. Comme l'a déclaré Ursula von der Leyen, ce plan repose sur quatre piliers. Le premier est la régulation simplifiée pour un déploiement rapide des capacités de production et de livraison de matières premières critiques. Le deuxième est l'accès au financement afin que les projets puissent recevoir des investissements de l'UE et des pays de l'UE. Le troisième est la formation de cadres. Et le quatrième porte sur les chaînes logistiques. La Commission européenne souhaite diversifier les sources de livraison en signant des accords de libre-échange avec les pays fournisseurs et créer un club des matières premières critiques incluant des pays riches en ressources.

Ce document a suscité l'enthousiasme mais aussi des doutes auprès des experts. Ainsi, par exemple, le financement national des projets pourrait conduire à une situation où les pays riches de l'UE recevraient tout, alors que les pays pauvres se retrouveraient sans rien. Les syndicats et la gauche, de leur côté, ont exigé de prévoir une hausse des salaires et la protection des droits des spécialistes.

Sachant que l'UE n'a toujours pas réglé le problème stratégique d'hydrocarbures nécessaires pour la future production. Par exemple, les pays de l'UE ont augmenté les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et ont été contraints de réduire la consommation de 19%. Sachant que les prix du combustible sont toujours plus de deux fois supérieurs à ceux d'avant crise et aux prix auxquels la Chine importe la majeure partie du gaz. Sachant que les consommateurs de gaz américains le paient encore moins cher.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4678