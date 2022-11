L’UIT-QI apporte son aide aux cheminots de Zaporiyia

Une délégation de l'UIT-QI est arrivée en Ukraine avec une aide pour la gauche et les secteurs syndicaux combatifs. Une première délégation avait été reçue au mois de mai. Cette nouvelle délégation comprenait M. Esther del Alcazar de Lucha Internacionalista, section espagnole, Sedat Durel, secrétaire général du Syndicat de télécommunication et du Call Centre et leader du Parti pour la Démocratie Ouvrière, section turque, et l'auteur de ce rapport.

Ci-dessus photo de la première délégation.

La délégation est arrivée à Kiev, la capitale de l'Ukraine, le 19 novembre où nous avons été de nouveau reçus par Sergei Movchan, porte-parole du réseau volontaire des combattants ukrainiens.

Nous avons apporté de l'aide aux mineurs et aux cheminots de Kyvy Ryh.

La délégation s'est rendue de Kiev, la capitale, au sud-est de l'Ukraine en train de nuit pour rejoindre Kyvy Ryh, une ville minière et métallurgique, l'une des plus importantes d'Ukraine. Là, nous avons remis au syndicat des mineurs indépendants, l'aide matérielle avec des radios et des vêtements thermiques d'hiver qu'ils voulaient envoyer à leurs camarades au front. La mine compte 6 000 mineurs, dont 1 000 sont en première ligne sur le front. Ils nous ont dit que, quelques jours aupravant, deux mineurs étaient morts sur la ligne de front. Maintenant, il y a 42 mineurs morts sur la ligne de front. Simultanément, le syndicat a du travail dans la grande usine d'acier de la même ville et ils ont également des camarades au front.

Ils nous ont fait comprendre que leur lutte mettait la défaite russe au premier plan, mais qu'elle ne faisait pas oublier qu'ils étaient toujours confrontés à une oligarchie propriétaire des mines et au gouvernement de Zelensky, qui appliquait des lois restreignant les droits syndicaux en raison de la guerre. Ils ont souligné cette double lutte, « le centre est au front, mais nous n'oublions pas, nous n'abandonnons pas la lutte ». Ils ont également dénoncé le fait que le gouvernement ne fournissait pas assez de fournitures d'hiver aux soldats du front. Ainsi, il était donc très nécessaire de s'approvisionner, car il faisait vraiment très froid et la situation était compliquée aux portes de l'hiver.

La deuxième livraison a également été effectuée au Syndicat libre des cheminots de Kryvy Rih, où l'on nous a expliqué l'importance du poids des cheminots, puisqu'ils sont 200 000 en Ukraine. C'est une entreprise d'État et probablement la plus grande entreprise publique d'Europe. De plus, ils nous ont dit que simultanément, ils essayaient d'empêcher les projets du gouvernement de privatiser les chemins de fer. Parce qu'il y a une partie qui est actuellement très rentable, qui est toute la partie transport de marchandises, qu'ils veulent commencer à privatiser. Puis, ils nous ont montré les ateliers où ils réparent les locomotives.

A 40 km de le ligne de front

Ensuite, nous avons voyagé quelques heures en bus jusqu'à la ville de Zaporiyia, qui est la ville aux mains des Ukrainiens. À Zaporiyia, nous étions dans l'endroit le plus proche de la ligne de front. La ville est située sur la rivière Dnipro. Au sud, à 40 km, se trouve la ligne de front et la fameuse centrale nucléaire occupée par les Russes de l'autre côté de la rivière.

Nous y avons rencontré le syndicat local des chemins de fer. Nous avons contribué à l'aide alimentaire au « Fonds de résistance » dont dispose le syndicat. Il y avait 79 familles qui étaient dans le besoin à qui nous allions fournir de l'aide, que nous avons achetée dans un centre d'approvisionnement en gros de la ville. Nous nous sommes conformés à la liste des produits demandés par le syndicat. Nous avons donc fait 79 lots avec, dans chacun d’eux, de la farine, de l'huile, du sucre, des boîtes de viande, puis nous avons mis des pâtes, des lentilles et pour les familles qui avaient des enfants, des concentrés de lait. Ceci a été acheté avec l'argent que nous avions apporté des sections de l'UIT-QI.

Tout cela a été immédiatement transporté par camion jusqu'aux bureaux du syndicat à l'intérieur du dépôt de locomotives, où se trouve le terminal ferroviaire de Zaporiyia. Immédiatement, les camarades qui étaient sur une liste sont arrivés et chacun a signé la réception de la livraison. Tout le monde a reçu la même quantité, la seule différence étant que nous avions mis des produits laitiers pour les familles avec de jeunes enfants. Mais, tout le monde a reçu le même montant et un reçu a été signé. L'urgence de la nourriture est évidente et la situation est, de ce point de vue, difficile.

Au début de la distribution, des batteries anti-aériennes ont intercepté un missile russe juste à l’endroit où nous étions. Il y a eu des applaudissements quand le missile russe est tombé. C'était un moment de grande émotion. Puis, en guise de remerciement pour l'aide apportée, on nous a donné des morceaux d'un missile russe tombé à proximité quelques jours auparavant, et des morceaux de fer ont été découpés dans le missile. Tout cela fait partie des vagues de missiles criminels qui ont frappé principalement la partie orientale du pays. Le soir, nous avons pris le train pour rentrer à Kiev. Tout au long de ce voyage, nous avons été accompagnés par notre collègue Sergei, qui nous a servi de guide et nous a aidés pour traduire.

Outre ces livraisons de matériel, l'ensemble du voyage a servi à approfondir les relations avec la gauche ukrainienne et les syndicats indépendants et militants. Apprendre à connaître plus profondément les secteurs de la jeunesse qui sont autour de la campagne de solidarité avec laquelle nous travaillons depuis la première livraison en mai, apprendre à connaître leurs expériences et le travail qu'ils font. C'est un collectif qui se dit anti-autoritaire, où il y a des secteurs anarchistes et antifascistes et qui participe également avec des camarades du front militaire. Simultanément, cela nous a également permis d'approfondir la discussion avec le Mouvement social, qui a récemment organisé son premier événement national. C'est un mouvement qui veut se construire comme un parti de gauche, de travailleurs et pour le socialisme. Il a commencé à définir son programme, non seulement pour soutenir la lutte contre l'invasion russe, mais également la future reconstruction du pays. Parce que cette question de la reconstruction est à l’ordre du jour. Quel genre de reconstruction va avoir l'Ukraine ? Est-ce que ce sera une reconstruction qui remettra les mêmes oligarques aux postes de contrôle dans du pays ? Ou bien est-ce que ce seront les travailleurs qui ont souffert et se sont trouvés en première ligne qui verront leurs besoins satisfaits quand viendra le temps de la reconstruction ? Ce dilemme est fondamental, il ne s'agit donc pas seulement de la question de la guerre maintenant, mais aussi de la reconstruction et cela fait partie de l'échange que nous avons avec les camarades du Mouvement social.

Josep Lluís del Alcázar

Membre de la direction de Lucha Internacionalista de l'État espagnol et de l'UIT-QI.