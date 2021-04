@titi

Vous parlez d’un coup d’Etat organisé par les Etats Unis en Ukraine - comme en tant d’autres pays : votre idéologie ultra-droitière et vos connaissances lacunaire vous aveuglent, mais ne sauraient convaincre autrui.

Pour notre part, nous estimons, à la suite de l’historien américain Stephen Lendman, qu’il s’agit d’un coup d’Etat fasciste perpétré par les USA, via un Maïdan — avec des snipers amenés ad hoc : on les entend même parler en anglais ! — donc fait pour nos médias, qui s’extasiaient de cette mise en scène.

Estimez-vous légitime un coup d’Etat fasciste ? et un coup d’Etat fasciste organisé par les USA ?

Que la GB, dont le MI6 pilote l’information et organise dans ses plans ( dont on peut trouver des fac similé de lettres de services, je l’ai fait) la désinformation systématique à l’encontre de la Russie, que la GB, donc, ne reconnaissance la Crimée comme russe malgré le statut international reconnaissant le droit à l’autodétemination (à plus de 96%), c’est un fait : ce pays , la GB a pour pratique de violer les lois internationales ’( il refuse de rendre au Venezuela son or, entre autres), Mais dans ce cas, vous-même ne faites qu’allégeance à un impérialisme qui ne vous respecte même pas.

La Crimée, la GB l’a envahie en 1854 ... reconnaissez que c’est loin de Gibraltar et plus encore de Londres.

La GB a aussi envahi la Russie en 1918 ...que je sache, la Russie n’est pas sous souveraineté britannique.

Les exemples abondent : seuls 22 pays dans le monde ont échappé à une attaque ou une invasion de la GB !

Que font les USA en Ukraine, et pourquoi y ont-ils nommé 3 ministres géorgiens ,

Parce qu’ils ont commencé par un coup d’Etat pour pouvoir envahir militairement l’Ukraine !

Que font les USA en Europe ? ils l’envahissent militairement : 116 bases militaires rien qu’en Italie, avec des têtes nucléaires tournées vers la Russie,, capables d’êtres installées sur les F 15 que les USA ont contraint les Italiens à acheter.

Les USA ont-ils une légitimité en Italie ? les a-t-elle menacés ?

Ces têtes nucléaires sont en violation des traités internationaux.

Revenons à la Crimée : on sait parfaitement qu’elle est séculairement russe et que c’est Khrouchtchev qui l’a attribué à la république d’Ukraine, une affaire interne à l’URSS, pour laquelle les Occidentaux et vous-même commettez une ingérence.

Néanmoins, à l’époque, le Sénat US n’avait pas reconnu la souveraineté ukrainienne sur la Crimée !!!

Ce qui a changé la donne est le fait que Ianoukovitch, d’après un député de la RADA, ait refusé l’installation de laboratoires militaires biologiques en Ukraine : or en Crimée, il y en avait un de l’OTAN, et il en existe 14 aujourd’hui en Ukraine, à quelles fins criminelles ?

Les Ukrainiens non fascistes s’en inquiètent, mais n’ont pas la souveraineté sur leur pays. En cas de pépin, c’est pire que Tchernobyl....

Et ces labos, que préparent-ils ?

Mais tout cela ne vous intéresse pas et vous vous contrefichez royalement des Ukrainiens : votre souci pathologique est votre russophobie, qui a besoin de s’exprimer ...

Pour finir, trouvez-vous légitime la tentative de coup d’Etat en Biélorussie ? sans doute ! mais pas les Biélorusses. Vous êtes le premier à légitimer les ingérences, du moment que les Américains en sont les initiateurs er vous allez avoir de l’Occupation, puisque leur pays ne tient que par ces agressions : prenez la peine de regarder la courbe de leur PIB et leurs guerres d’agression : elles montrent que c’est leur modus vivendi.