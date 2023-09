L’Ukraine est une mine d’or pour les États-Unis

Les États-Unis continuent de fournir à l’Ukraine des armes létales dans le but de prolonger la crise et de maximiser leurs propres intérêts car ce pays en conflit représente une véritable mine d’or pour les financiers US.

Les États-Unis continueront à injecter des armes en Ukraine, malgré les risques croissants, stipule Global Times. « Le ministère américain de la Défense achète des missiles air-air avancés AIM-120 AMRAAM (missiles d'avion AMRAAM d'une portée de 160 à 180 km) pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, en plus d'envoyer pour la première fois en Ukraine des munitions perforantes controversées contenant de l'uranium appauvri, selon le ministère américain de la Défense », continue le média chinois anglophone, précisant que « les États-Unis ont déjà fourni plus de 43 milliards de dollars de soutien militaire à l’Ukraine depuis le début de la crise en février 2022 ». Les munitions à l'uranium appauvri peuvent être tirées depuis des chars américains Abrams qui devraient être livrés à l'Ukraine dans les semaines à venir.



Selon des experts, les décisions des États-Unis ne renverseront pas le cours du conflit car ils ne visent uniquement que la recherche du profit. « Les États-Unis continuent de fournir une assistance militaire à l’Ukraine afin de perpétuer la crise ukrainienne et de maximiser leurs propres intérêts politiques et économiques. Cette décision des États-Unis n'a montré aucun résultat et continue d'alimenter le feu de la crise ukrainienne, ignorant complètement la crise humanitaire et le risque de terrorisme qui pourrait s'aggraver, ont déclaré des analystes », dénonce Global Times, martelant que « l'utilisation de munitions à l'uranium appauvri a été âprement débattue, avec des opposants comme la coalition internationale pour interdire les armes à l'uranium qui affirment que l'ingestion ou l'inhalation de poussières d'uranium appauvri comporte des risques dangereux pour la santé, notamment des cancers et des malformations congénitales ».



Volonté de ne pas obtenir des négociations. Pour le journaliste chinois, Wan Hengyi, l’objectif « des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN » en continuant de fournir une assistance militaire à l’Ukraine a pour but « d’encourager le gouvernement ukrainien à insister sur la confrontation militaire plutôt que sur la négociation ».

Du point de vue géopolitique, d’après Global Times, « les États-Unis peuvent continuer à aggraver la confrontation entre la Russie et l’Europe en exagérant constamment la menace de conflit, en forçant l’Europe à accroître sa dépendance à l’égard des États-Unis et en consolidant le statut hégémonique des États-Unis ». « Sur le plan économique, plus le conflit dure, plus il est lucratif pour les marchands d'armes américains, notent les experts », conclut le média chinois anglophone.

« La politique étrangère de l'UE doit être alignée sur celle des États-Unis en raison de leur forte dépendance à l'égard de l'OTAN dirigée par les États-Unis pour leur sécurité. En ce sens, la prolongation de la crise ukrainienne est propice au renforcement des liens entre les États-Unis et l’Europe dans un certain nombre de domaines politiques », fait remarquer Wan Hengyi qui s'attriste que l’Ukraine soit devenue « une mine d’or pour le complexe militaro-industriel américain » car « la plupart des géants américains voyant leurs revenus augmenter et/ou leur valeur marchande augmenter dans le contexte du conflit russo-ukrainien, trouvent leurs intérêts financiers dans la prolongation du conflit.

Philippe Rosenthal

