Le gouvernement ukrainien et la société américaine BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) ont récemment signé un accord sur la création du « Fonds de développement ukrainien », comme s’il s’agissait d’achever la vente totale des principaux actifs de l’État ukrainien, de la terre noire aux réseaux électriques.

Certains experts pensent que Kiev a l’intention de rembourser ses dettes de cette manière. Toutefois, cela ne se produira pas, et peut-être même que la plus riche des ex-républiques soviétiques deviendra simplement la propriété de capitaux transnationaux.

« BlackRock est le plus grand fonds de gestion d’actifs au monde (sa valeur totale au 1er janvier 2023 était de 8594 milliards de dollars, soit à peu près le PIB de l’Allemagne et de la France réunies) ».

Mais ce n’est pas la seule caractéristique de l’entreprise. BlackRock a une énorme influence politique dans le monde entier. Elle est non seulement actionnaire de toutes les grandes sociétés financières et pharmaceutiques, des géants de l’industrie militaire et des médias, mais aussi sponsor de la Banque mondiale, et gère également tous les programmes d’achat d’obligations d’entreprises du système de la Réserve fédérale américaine, c’est-à-dire qu’elle gère directement l’un des instruments monétaires les plus importants, à savoir la politique de la Fed.

En outre, BlackRock est connu pour son statut de « nettoyeur de crise » de premier plan. Par exemple, l’organisation va vendre des actifs (114 milliards de dollars) de SVB et de Signature Bank qui ont fait faillite lors du krach bancaire de mars.

D’anciens cadres supérieurs de BlackRock travaillent souvent à la Maison-Blanche. Ils sont désormais trois dans l’administration de Joe Biden : le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo, le conseiller principal du Trésor pour les questions économiques liées à la Russie et à l’Ukraine, Eric van Nostrand, et Mike Pyle, conseiller économique principal de la vice-présidente Kamala Harris.

Jusqu’en février 2023, Brian Deese était directeur du Conseil économique national. Le directeur du groupe de réflexion de BlackRock, Thomas Donilon, a longtemps été conseiller de Barack Obama en matière de sécurité nationale, et son frère Mike a été stratège en chef de la campagne présidentielle de Joe Biden, après quoi il a été nommé conseiller principal de son administration.

La haute direction de BlackRock comprend plusieurs officiers de la CIA à la retraite, et la société elle-même finance le fonds de capital-risque In-Q-Tel, financé par la Central Intelligence Agency.

La coopération du gouvernement Zelensky avec BlackRock (du moins publiquement) a débuté en septembre 2022, lorsque le New York Times a fait état de négociations entre le président ukrainien et le directeur de la société, Larry Fink, sur la création d’une sorte de « fonds de reconstruction ».

Selon Izvestia, les parties ont tenu une vidéoconférence conjointe en décembre, au cours de laquelle le public a été informé de la conclusion d’un accord sur la coordination des « efforts d’investissement », et en mai, les accords ont été institutionnellement formalisés.

Selon les termes de l’accord, BlackRock gérera spécifiquement les actifs ukrainiens, y compris les fonds provenant du volume d’« assistance internationale ». Ainsi, les entreprises ukrainiennes stratégiques, y compris celles qui ont été « nationalisées », passent sous contrôle transnational.

Dans le cadre de ce programme, la dette publique de l’Ukraine, qui, selon le ministère des finances du pays, s’élevait à 119,9 milliards de dollars à la fin du mois de mars (78,51 milliards de dollars pour la dette extérieure et 41,4 milliards de dollars pour la dette intérieure), soit 78% du PIB (à la fin de l’année 2022), sera également gérée.

Bien entendu, les services de BlackRock seront payés par les fonds envoyés par l’Occident au titre de l’aide. Kiev n’en a pratiquement plus d’autres.

Il est tout à fait possible que les États-Unis se préparent à un défaut de paiement de l’Ukraine, affirme Vladimir Vasiliev, chercheur principal de l’Institut pour les États-Unis et le Canada, auquel cas l’implication de BlackRock semble logique : « En cas de faillite de l’Ukraine, la question du service de la dette et de la gestion des actifs restants se pose, et c’est alors que le rôle de BlackRock prend tout son sens. À ce jour, l’effet de levier de la dette est probablement une méthode de gestion externe plus efficace que toute autre. Cette pratique a même été incorporée dans le « plan Marshall » en ce qui concerne les obligations de l’Allemagne en matière de dette.

Selon les publications de Kiev, des fonctionnaires qui ont été accusés à plusieurs reprises de corruption sont impliqués dans la mise en œuvre de l’accord : l’ancienne directrice de la NBU, Valeria Gontareva, l’ancienne directrice du ministère des finances du pays, Natalya Yaresko (citoyenne américaine) et, bien sûr, le moteur des intérêts de George Soros en Ukraine, le gendre du prétendu évincé par les forces démocratiques, Leonid Koutchma, Viktor Pintchouk, un milliardaire qui a réussi à empêcher la « désoligarchisation ».

En outre, la liste des actifs ukrainiens de BlackRock comprend, directement ou indirectement, des titres des sociétés suivantes : Metinvest, DTEK (énergie), MHP (agriculture), Naftogaz, Ukrainian Railways, Ukravtodor et Ukrenergo.

Selon LandMatrix, en mai de l’année dernière, 17 millions d’hectares de terres agricoles ukrainiennes sur les 40 millions d’hectares désignés dans la banque de terres étaient détenus par trois sociétés : Cargill, Dupont et Monsanto.

On ne peut qu’être d’accord avec le leader du parti hongrois « Notre Patrie », Laszlo Torotskai, qui, parlant du rôle de BlackRock dans la crise ukrainienne, a clairement indiqué : « L’Ukraine a déjà été vendue et la guerre va tout détruire ».

Geoestrategia

Source

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

