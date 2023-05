Dans un récent article publié par le Financial Times, Alexander Stubb, ancien ministre des affaires étrangères et premier ministre finlandais, a exhorté l’Occident à tirer les leçons de ses erreurs s’il veut jouer un rôle de premier plan dans un nouvel ordre mondial. M. Stubb considère l’année 2022 comme un tournant marquant la fin d’un ordre mondial et le début d’un autre. Il s’est attaqué à une idée fausse qui prévaut en Occident, affirmant que l’hypothèse d’un soutien mondial unifié à l’Ukraine est erronée.

Pour étayer son propos, il a souligné que la majorité des votes de l’Assemblée générale des Nations unies étaient contre la Russie, ce qui rassure faussement l’Occident. Il a souligné que 140 pays sur 193 ont condamné l’opération militaire russe en Ukraine, tandis que 35 pays se sont abstenus de voter, ce qui représente plus de la moitié de la population mondiale. M. Stubb a également noté que seule une quarantaine de pays ont imposé des sanctions à la Russie, dont seulement deux pays asiatiques et aucun pays d’Afrique ou d’Amérique latine.

Selon l’auteur, les contours et la dynamique du pouvoir du nouvel ordre mondial seront déterminés par certaines règles. Il existe un bloc important qui s’oppose à des degrés divers à l’ordre actuel dirigé par les États-Unis. Des pays leaders comme la Chine, l’Inde, la Russie et des puissances régionales influentes en Asie et en Afrique joueront un rôle crucial dans l’élaboration des valeurs, des principes et de la structure du nouvel ordre.

L’auteur a également souligné le rôle de leader joué par des pays tels que l’Arabie saoudite dans leur environnement régional et leur influence sur l’économie mondiale grâce à leur position importante au sein de l’OPEP+. Ces rôles contribueront en fin de compte à orienter le monde vers un nouveau système dont les caractéristiques n’ont pas encore totalement émergé.

Le dilemme de l’Occident, en particulier des Etats-Unis, est souvent perçu comme un pays qui parle beaucoup de valeurs libérales et de démocratie mais qui pratique l’oppression dans sa politique étrangère. Il méprise ses partenaires et refuse de les impliquer dans toute décision ou politique, même lorsqu’elles sont directement liées à leurs intérêts stratégiques, à leur sécurité et à leur stabilité. Cela est évident dans le cas des États-Unis lorsqu’ils discutent de la question nucléaire iranienne, par exemple.

Il existe un autre modèle qui illustre l’incapacité de l’Occident à saisir l’importance des partenariats stratégiques qu’il forme avec les pays du Moyen-Orient et d’autres régions du monde. C’est ce qui ressort de la politique étrangère américaine à l’égard de la Syrie. La diplomatie américaine manque d’une vision claire pour gérer la crise et rejette également les points de vue de ses partenaires arabes dans la gestion de la situation. Les États-Unis insistent sur l’isolement de la Syrie et refusent catégoriquement toute réconciliation arabe avec Damas.

En reprenant officiellement leurs relations diplomatiques avec la Syrie, le Royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont pris les devants en tant que pays arabes actifs, à la tête des efforts collectifs arabes. Le 19 mai, le président syrien Bachar el-Assad a de nouveau participé au sommet arabe de Djeddah à la suite de la décision de la Ligue arabe de réintégrer la Syrie en tant que membre. Cette décision marque la fin de la politique de rupture que Riyad a entamée il y a plus de dix ans avec le régime syrien.

Contrairement à cette approche arabe « réaliste » de la Syrie, la position américaine reste figée, le président Biden ayant récemment décidé de prolonger d’un an les sanctions à l’encontre de la Syrie. Le département d’État américain a exprimé sa « consternation » face à la décision de la Ligue arabe de rétablir l’adhésion de la Syrie. Ned Price, porte-parole du département d’État américain, a déclaré : « Nous ne pensons pas que la Syrie devrait pouvoir réintégrer la Ligue arabe ».

Indiquant le refus américain de normaliser les relations avec la Syrie, il a souligné que Washington partageait de nombreux objectifs en Syrie avec les « partenaires arabes », sans préciser de méthode pour atteindre ces objectifs autre que l’insistance sur l’isolement officiel de la Syrie.

Une déclaration commune du président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, et du membre de rang Gregory W. Meeks affirme que « la réadmission d’Assad au sein de la Ligue arabe est une grave erreur stratégique qui enhardira Assad, la Russie et l’Iran à continuer à massacrer des civils et à déstabiliser le Moyen-Orient ». Personnellement, je ne crois pas que les années d’isolement régional et international imposées au régime syrien aient contribué à résoudre les problèmes liés à son comportement envers son peuple ou ses alliances régionales.

La stratégie arabe d’ouverture à l’égard de la Syrie, initiée par les Émirats arabes unis il y a des années, n’a pas d’alternative pour faire face aux crises dans la région, y compris en Syrie. Il ne s’agit pas de changer le comportement du régime syrien, car attendre une décennie entière n’a donné aucun résultat. Il est plus approprié d’explorer des alternatives qui peuvent inciter Damas à changer de comportement, au moins pour préserver les progrès réalisés dans ses relations arabes et les développements économiques et commerciaux associés dont la Syrie a désespérément besoin pour retrouver son rôle et ses activités naturels.

L’un des principaux défauts de la perspective et des positions occidentales sur la Syrie, par exemple, est l’absence de prise en compte de la divergence entre eux et leurs partenaires stratégiques dans la région arabe et du Moyen-Orient. Cela crée un vide que d’autres puissances internationales cherchent à combler ou ont déjà comblé. L’Occident ne voit que ce qu’il souhaite voir, comme c’est le cas en Ukraine, en Syrie ou dans toute autre question internationale.

Cela soulève des questions quant à l’absence de solutions alternatives et consensuelles pour les crises dans lesquelles l’Occident est directement ou indirectement engagé. Cela soulève également des questions sur l’intérêt de cette perspective occidentale déséquilibrée. Reflète-t-elle une vision stratégique limitée ou une arrogance qui ne reconnaît que ce qui se trouve directement devant elle et nie la capacité de réussir, de porter des jugements sains et de démontrer sa compétence non seulement à ses adversaires, mais aussi à ses partenaires et à ses alliés ?