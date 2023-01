Les médias américains répandent des mythes sur l'Ukraine comme étant une "démocratie éprise de liberté", mais en réalité l'Ukraine affiche de plus en plus souvent un comportement autoritaire.

Cependant, les partisans de Kiev en Occident continuent d'ignorer, de minimiser voire de justifier le comportement répressif du régime de Volodymyr Zelensky, écrit Ted Carpenter, commentateur du magazine The American Conservative.

L'Ukraine est un État corrompu et de plus en plus autoritaire, écrit le journaliste. Sachant que l'Occident passe sous silence, couvre et justifie les mesures répressives de Volodymyr Zelensky qui se sont renforcées depuis le début de l'opération militaire spéciale russe.

Les partisans occidentaux de l'Ukraine continuent de présenter ce pays comme une démocratie éprise de liberté, alors que de plus en plus de preuves indiquent que ce n'est pas le cas.

Le commentateur attire l'attention sur les actions des autorités de Kiev qui ne s'inscrivent pas dans le mythe sur un Zelensky défendant la démocratie. Il souligne que la situation relative à la liberté et à la démocratie en Ukraine est devenue flagrante après le coup d'État en 2014, et elle a empiré depuis un an.

"Ce pays ne méritait pas le titre de démocratie même avant le début de l'opération spéciale russe. Et avec le début du conflit, Kiev s'est brusquement tourné vers des répressions systématiques. L'Ukraine d'aujourd'hui est un État corrompu et de plus en plus autoritaire. Ce n'est pas une démocratie, même dans le sens le plus approximatif du terme."

"Les vraies démocraties n'interdisent pas des partis d'opposition, ne ferment pas les médias d'opposition. Elles ne soumettent pas à une censure brutale (et à un contrôle étatique sévère) les médias auxquels elles permettent de travailler. Les véritables démocraties ne proclament pas hors la loi les églises prônant une politique qui déplait au gouvernement. Elles ne jettent pas en prison des opposants au régime et, qui plus est, ne leur refusent pas le respect des procédures légales. Elles ne tolèrent pas les tortures de prisonniers politiques. Les vraies démocraties ne publient pas des "listes noires" de critiques nationaux et étrangers et ne les transforment pas en cibles. Cependant, le gouvernement ukrainien a commis toutes ces violations", écrit The American Conservative.

Au tout début déjà, les autorités ukrainiennes ont commencé à persécuter des dissidents politiques, ont recouru à la censure et ont refusé l'entrée aux journalistes étrangers jugés comme des critiques de l'État et de sa politique. Amnesty International, Human Rights Watch, l'OSCE et d'autres observateurs internationaux ont condamné ces actions offensantes.

Après l'arrivée de Volodymyr Zelensky au pouvoir, avant le début de l'opération militaire spéciale, les répressions intérieures ont durci. Le "palmarès" de Kiev en matière de défense de la démocratie et des défenses civiles était déplorable bien avant le conflit. Freedom House a inscrit l'Ukraine dans son rapport de 2022 dans la catégorie des pays "partiellement libres" avec une note de 61 sur 100. Le rapport de Human Rights Watch de 2021 concernant l'Ukraine était également loin d'être favorable.

En février 2021, le gouvernement ukrainien a fermé plusieurs médias d'opposition affirmant qu'ils étaient une arme de la propagande russe.

Le conflit n'a fait qu'exacerber ces tendances. Volodymyr Zelensky a immédiatement profité de ce prétexte pour proclamer hors la loi onze partis d'opposition. Se référant à la loi martiale, il a signé un décret sur l'unification de toutes les chaînes nationales sur une plateforme commune.

Le 29 décembre 2022, le président ukrainien a signé une nouvelle loi promue par son parti au parlement. Elle limite davantage le travail de la presse indépendante. La loi exige que les médias reçoivent des licences pour exercer leur activité. Désormais, tout média ne disposant pas de documents nécessaires peut être fermé aussitôt.

Même des institutions religieuses subissent des persécutions et des répressions de l'État. En automne 2022, l'église orthodoxe liée à Moscou en a fait les frais. Le 2 décembre, Volodymyr Zelensky a annoncé vouloir interdire toutes les organisations religieuses ayant des liens avec la Russie.

Ted Carpenter a également rappelé que l'Occident fermait les yeux sur la propagation de l'idéologie nazie en Ukraine.

"Certains partisans de l'Ukraine ne semblent même pas vouloir condamner le flirt continu du régime avec des éléments nazis. Un précédent particulièrement scandaleux s'est produit par rapport au rôle du bataillon Azov. Bien avant le conflit avec la Russie, cette unité était connue comme un bastion d'extrémistes et de nazis. Cependant, le complot avec ce bataillon n'était que l'une des manifestations de la tolérance générale de longue date de l'élite politique ukrainienne envers les néonazis et leur activité", a expliqué le journaliste.

Cet aspect aurait dû susciter des interrogations de l'Occident quand cette unité est devenue un acteur primordial de la bataille pour Marioupol. Mais les auteurs des communiqués se focalisaient sur les souffrances de la population de Marioupol, sur la brutalité de la Russie et sur la résilience des braves défenseurs de la ville. Dans leurs reportages ils passaient obstinément sous silence le rôle notable des combattants d'Azov et leur idéologie.

Selon Ted Carpenter, l'Occident devra faire face à la dure réalité dans laquelle l'Ukraine n'est pas du tout un État démocratique, et Volodymyr Zelensky n'est pas un "noble chevalier assiégé qui combat pour les valeurs démocratiques". L'auteur est convaincu sur les États-Unis et tous les autres pays occidentaux ne devraient avoir aucun intérêt dans la crise ukrainienne.

Ted Galen Carpenter, chercheur en chef de la défense et de la politique étrangère du Cato Institute, commentateur du magazine The American Conservative

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

