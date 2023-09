L’Ukraine qualifie le pape « d’instrument de la propagande russe »

Le bureau de M. Zelensky a affirmé que le pape François était devenu un « instrument de la propagande russe » en raison des commentaires qu’il a émis cette semaine par vidéo aux catholiques russes dans une église de Saint-Pétersbourg.

Mardi 29 août, nous avons présenté les commentaires de François et la controverse qu’ils ont déclenchée.

Le Vatican a par la suite cherché à clarifier que le pontife entendait simplement :

« Encourager les jeunes à préserver et promouvoir ce qui est positif dans le grand patrimoine culturel et spirituel de la Russie, et certainement pas à exalter des logiques impérialistes et des personnalités gouvernementales, citées pour indiquer certaines périodes historiques de référence. »