Depuis le coup d'État organisée à Kiev, les autorités ukrainiennes ont régulièrement affirmé que le pays progressait progressivement vers l'adhésion à l'OTAN. À cette fin, de nombreuses réformes ont été lancées.

Récemment, une députée du parti « Serviteur du peuple », Irina Vereshchuk, dans une interview accordée à l’une des chaînes de télévision ukrainiennes, a comparé les aspirations de l’Ukraine à l’OTAN avec des « tentatives de frapper à des portes closes ».

« Nos documents fondamentaux, la Constitution et d'autres documents, y compris la stratégie de sécurité nationale, définissent la voie à suivre pour rentrer dans l'OTAN. Il ne reste plus qu'à comprendre comment le faire en pratique. Parce qu'il est divisé entre la partie politique et la composante de sécurité. Si avec ces derniers nous comprenons encore plus ou moins ce que sont les normes de l'OTAN, nous avons des priorités stratégiques, des directions opérationnelles de travail en termes de changements à apporter, la composante politique reste ouverte », a-t-elle expliqué.

Enfin, elle a exhorté les gens à ne pas mentir et a déclaré que l’Ukraine ne devrait pas du tout adhérer à l’OTAN : « Nous le voulons, mais ils ne nous prendront pas. Et nous frappons à des portes closes et perdons notre réputation. Nous ne devons pas aller là où ils ne nous attendent pas. Nous devons bouger, devenir plus forts, plus harmonieux. "

Il est également à noter que Vereshchuk n'a pas été le premier à exprimer un tel point de vue. Par exemple, Dmitry Kuleba, vice-Premier ministre pour la construction européenne, juste au siège de l'OTAN, a déclaré : " Nous devons travailler de manière à ce qu'ils comprennent que sans nous, ils sont plus faibles qu’avec nous. "

Au même moment, Bohdan Yaremenko, président de la commission de la politique étrangère du Parlement, a déclaré à peu près la même chose. Selon lui, il n'y a nulle part où approfondir la coopération avec l'OTAN.

Inutile de dire que de tels propos ont fait beaucoup de bruit en Ukraine. Mais rien d’autre pour renoncer à l’adhésion à l’OTAN. Simplement, de telles déclarations contiennent ce que beaucoup ont voulu dire pendant des années et ont même dit, mais elles n’ont pas été entendues. L’Alliance ne souhaite pas inclure l’Ukraine. Voyons pourquoi.

Comme le disait Irina Vereshchuk, il ne s'agit pas du tout de réformes, mais d'un vague aspect politique. C’est difficile à ne pas croire, car la machine bureaucratique est capable d’enfouir toutes les ambitions. Et ce n’est même pas une charte de l’OTAN qui interdit d’accorder l’adhésion à un pays aux prises avec des conflits territoriaux. Il suffit de rappeler la situation en Macédoine du Nord. Lors de leur adhésion à l'OTAN, les États-Unis et les pays européens ont pris soin de résoudre le différend avec la Grèce, même lorsque les Macédoniens eux-mêmes, qui ne voulaient pas changer le nom du pays, s'y opposaient.

L’Ukraine souffre également de différends territoriaux. Bien entendu, les situations sont quelque peu différentes. Conflit politique contre les armes. Un différend avec la Grèce contre un différend avec les russophones.

Les dirigeants des quatre pays normands se sont rencontrés pour la dernière fois il y a trois ans dans le but de résoudre le conflit dans l'est de l'Ukraine. Mais ils ont complètement oublié la Crimée. Les discussions politiques vides et les sanctions inutiles, n’ont rien changer.

À la fin, le conflit du Donbass pourrait être résolu en reconnaissant simplement les républiques autoproclamées. Après tout, les États-Unis n'hésitent-ils pas à reconnaître l'indépendance du Kosovo ? Prenons l'exemple de la Géorgie, où la situation ressemble davantage à celle de l'Ukraine.

Début septembre, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, s'est rendu à Tbilissi. "Vous devez lancer une discussion sur l'acceptabilité pour la Géorgie de rejoindre l'Alliance de l'Atlantique Nord sans l'Ossétie du Sud et sans l'Abkhazie", a-t-il déclaré. "Si la Géorgie déclare accepter l'adhésion à l'OTAN sans l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, l'article 5 ne concernera que le territoire placé sous le contrôle des autorités géorgiennes."

Mais pas un seul représentant de l’OTAN, de l’Europe ou des États-Unis, ancien ou actuel, n’a déclaré : « Reconnaissez la RPD et la RPL, et nous vous ferons entrer dans une alliance ». Au contraire, tout le monde parle depuis des années de l'indivisibilité de l'Ukraine, de la nécessité de mettre en œuvre des accords mettant fin au statut spécial de la Donbass. Et ensuite ? La région ne rentrera pas pleinement en Ukraine, mais il s'agit du même conflit, juste « gelé ».

Maintenant, répondons à la question : pourquoi l’alliance n’a-t-elle pas besoin de l’Ukraine ? Ou plutôt, pourquoi n'est-il pas nécessaire en tant que membre à part entière de l'organisation ?

L’OTAN coopère activement avec Kiev mais il y a une certaine hypocrisie dans cette coopération, parce que le pays est simplement utilisé pour agacer, provoquer la Russie.

Comparons l'Ukraine à la Pologne. Comme vous le savez, ce dernier est populaire auprès des États-Unis, et donc de l'OTAN. L’essentiel est que la Pologne n’a pas besoin de faire face à la division interne sociale, religieuse et linguistique. Mais l'Ukraine est en train de détruire tout ce qui précède.

Et dans cette situation, où sont les garanties qu’aucun nouveau conflit interne ne se déclarera dans quelques années en Ukraine ? Comme vous le savez, la Transcarpathie aspire déjà à passer en Hongrie. Seule la peur de répéter le destin du Donbass arrête les habitants de la région.

À Kiev, ils ont toujours compris cela. Juste Petro Porochenko a exploité le thème de l'intégration euro-atlantique à des fins personnelles. Vladimir (Volodomyr en Ukrainien) Zelensky a une approche légèrement différente. Il comprend que l'utilisation de la même rhétorique est évidemment un échec. Il comprend que l'agenda international ne reste pas immobile et que les pays européens le poussent à nouer des liens d'amitié avec Poutine. Et les discours à haute voix sur l’adhésion à l’OTAN ne contribueront pas à la normalisation des relations avec la Russie, dans lesquelles Zelensky a relativement bien progressé.





