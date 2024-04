L’ULTRA-VIOLENCE à l’école : Samara, Shemseddine, et tant d’autres ! Où SONT LES LIMITES ?

Non Mme #Belloubet,

l'école n'est plus un sanctuaire dans lequel il règnerait une autorité républicaine, ni les hôpitaux d'ailleurs (brancardiers, infirmières, médecins agressés), ou toutes autres administrations en permanence défiées.

Samara 14 ans, violemment agressée devant le collège Arthur-Rimbaud à Montpellier au point qu'elle finisse dans le coma, Shemseddine 15 ans passé à tabac le jeudi 4 avril, et mort le lendemain pour une affaire de textos envoyés à une fille dont les frères étaient prétendument protecteurs au point de commettre un crime d'honneur. Il y a quelques jours, le Proviseur du lycée Parisien Maurice-Ravel a dû précipitamment quitter son établissement, ayant été menacé de mort pour avoir demander à une lycéenne d'enlever son voile, retraite anticipée gracieusement offerte par Madame la Ministre Belloubet. Faut-il aussi parler des nombreuses menaces d'attentat contre plusieurs écoles qui ont récemment suscité la plus grande inquiétude ?



Non Mme #Belloubet,

l'école n'est plus un sanctuaire dans lequel il règnerait une autorité républicaine, ni les hôpitaux d'ailleurs (brancardiers, infirmières, médecins agressés), ou toutes autres administrations en permanence défiées.



DES FAITS DIVERS ? VRAIMENT ?

Certains minorent ce qu'il se passe en parlant de faits divers, sans vouloir comprendre probablement, qu'il s'agirait plutôt de faits de société puisque ces soi-disant faits divers se répètent inlassablement et se ressemblent terriblement.



Durant ces 10 derniers jours des séquences incroyables de défiance à l'autorité se sont ainsi répétées, jusqu'au meurtre entre jaunes. #Viry #Montpellier #Tours..., et tant d'autres villes dont les médias n'ont même plus le temps de parler tant les faits s'accumulent.



Certains proposent l'édification d'une société de l'ultra-vigilance dans laquelle il y aurait des caméras à chaque coin de couloir, mais cela est-il bien raisonnable ?



Ne faut-il pas traiter le problème en amont ? Il y a donc cette perte de contrôle des autorités face à cette violence endémique qui devient impossible à enrayer. Comment faut-il donc faire pour stopper cette hémorragie ? Changer de politique peut-être ? Assumer l'autorité sans crainte d'être extremdroitisé peut-être ?



LE RETOUR DE L'#AUTORITE

SANCTIONNER ! Ah oui, le fameux mot que l'on criminalise désormais, et que l'on veut à tout prix remplacer par une éducation positive, douce, compréhensive, tolérante, bienveillante,...



Attention : ce désir de douceur et de compréhension envers des jeunes qui veulent tuer le père, risque ne nous jouer de sacrés tours.

POUR COMPRENDRE COMMENT POSEZ DES LIMITES A VOS ENFANTS SUIVEZ LE GUIDE PARENTAL en lisant l'extrait gratuit :

>> EXTRAIT GRATUIT ICI https://lnkd.in/eAmBc5Mw <<