L’ultradroite fait peur mais l’ultragauche pas moins : quand Fatima Ouassak appelle à tout brûler !

Le patron du renseignement intérieur mettait en garde, il y a quelques jours dans une interview (1), vis-à-vis des différentes formes de violences susceptibles de menacer les fondamentaux de notre démocratie : du djihadisme en situation de résilience à l’ultradroite en passant par l’ultragauche et le rôle de l’écologie radicale. Il pointait du doigt le risque terroriste à l’ultradroite, avec un procès qui vient de s’ouvrir contre des individus s’en réclamant qui préparaient un passage à l’acte. C’est essentiellement cette dernière information qui a été relayée par une certaine presse, tendant à faire oublier le reste.

De l’ultradroite à l’ultragauche, le piège identitaire

On parle de 2000 membres de l’ultradroite, qu’il faut prendre au sérieux bien évidemment, en matière de sécurité intérieure. Il n’a pas manqué pour autant de souligner des risques du côté de l’ultragauche, moins directement concernant l’action terroriste, sans totalement l’écarter, mais vecteur d’une violence de plus en plus radicale, à l’image de la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, prétexte pour venir « casser du flic ». On n’a pas entendu de voix de ce côté pour appeler au calme, voire condamner les violences des émeutes urbaines, donnant ainsi quitus à une multiplication d’attaques contre des commissariats, jusqu’à celle de la prison de Fresnes par des individus habillés tout en noir, rappelant certains groupes violents bien structurés dans les manifestations. Plutôt que l’acte terroriste visant un coup d’éclat, on est plus dans une logique de subversion, avec submersion par la violence de masse, cherchant l’embrasement et le chaos.

Dans l’interview, est mis en évidence un tournant dans la radicalisation d’une partie de l’extrême droite depuis 2015 glissant vers l’ultradroite, avec « la survenance d’attentats terroristes sans précédent sur le sol européen et l’exposition de notre continent à d’importants flux migratoires. » . Ainsi, certains ont « basculé dans la conviction que, pour protéger l’Europe du risque terroriste et de ce qu’elle désigne comme le « grand remplacement », face à un Etat présumé incapable, il fallait « précipiter l’affrontement […] tant qu’il était encore temps ». Mais à l’inverse, le discours d’une l’ultragauche, et pas que, réclamant un accueil inconditionnel des migrants, la nation du fait même d’avoir des frontières qu’elle fait respecter étant dénoncée comme raciste, ne nourrit-il pas l’idéologie de cette ultradroite ? Ce discours ne colle-t-il pas comme frère ennemi à celui de la peur d’un « grand remplacement », à quoi il donne du crédit ? Ultradroite et ultragauche se rejoignent en tous cas dans la volonté d’abattre l'État, chacune pour ses raisons, des extrêmes qui finalement se nourrissent entre elles.

Mélange entre écologie, entrisme religieux et recherche du chaos

Dans ce constat de risques qui courent, il y en a un préoccupant, qui participe de cette mouvance de la gauche radicale à l’ultragauche, où se mélange combat politique et religion. Fatima Ouassak, issue du courant indigéniste, nouvelle égérie influente de cette mouvance, présentée comme « politologue », elle est de cette nouvelle génération qui racialise la question sociale, et surenchérit sur les violences urbaines. Lors d’une interview publiée par le média écologiste radical en ligne Reporterre (2), elle donne un rôle central à sa religion dans son combat, l’islam, qui serait tourné contre « la prédation capitaliste et impérialiste », car selon elle « Le péché premier en Islam, c’est le crédit »… Ou comment, sous couvert d’écologie et d’antiracisme, on peut justifier l’entrisme religieux. On l’a vue à la tribune en compagnie de Marwan Muhammad, de feu le Collectif Contre "l'islamophobie" en France (dissous après avoir été accusé d’être « une officine islamiste » par le ministre de l’intérieur), lors de la 4ème édition du forum Vivre Ensemble "Faire face aux inégalités Femmes – Hommes » (Interdit de rire !) On la retrouve partout, comme dans Alternative économique (3) où elle déroule son schéma idéologique : Les mouvements écolos seraient majoritairement portés par les classes moyennes supérieures blanches, et il y aurait urgence à y associer les classes populaires, en y intégrant pour cela les questions raciales et coloniales. Elle est à l’origine de la création du « Front des mères », syndicat de parents de Seine-Saint-Denis qui dénonce une école discriminatoire en faveur des blancs, et une laïcité de l’école au service de l’islamophobie, rien que ça, y mêlant une écologie radicale (4). Elle est co-fondatrice de Verdragon, la Maison de l'écologie populaire à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) (5), avec Alternatiba, association décriée pour sa radicalité, qui organise des formations à la « désobéissance civile » et débat publiquement sur le thème « Débat mouvant, actions violentes/non-violentes », au nom d’un combat « citoyen pour le climat et la justice sociale » (6). Association qui est signataire du collectif de soutien à la dernière manifestation interdite contre les violences policières en raison des risques de désordre. Une militante qui est aussi l’un des soutiens de l’association les Soulèvements de la Terre, dissous en raison des « agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque ce groupement. » (7). Elle participait le 31 mai dernier, à « l’Université Libé », sous le signe de « faire débattre les différents courants progressistes », sur la même table ronde, entre autres, que Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Education. Elle a rejoint le conseil citoyen du nouvel observatoire des discriminations, associé au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (8) Quelle bonne idée ! Elle est un soutien indéfectible du Comité Adama.

Voilà sur quoi débouche ce mélange des genres, lorsqu’elle s’exprime au lendemain de deux jours d’émeutes dans une nouvelle interview (9) : « Front des mères […] lutte contre les crimes policiers que subissent les jeunes hommes, ados et enfants racisés dans les quartiers populaires », qui « sont « étouffés » tant par les crimes policiers que par la crise écologique. ». Et pour bien y donner sa marque identitaire, d’avoir « d’abord vécu cela en tant que mère d’un garçon arabe, qui a sept ans »… Plus avant, que le rôle de la police serait d’intimider « Pour pouvoir spoiler les quartiers populaires, y implanter des déchetteries et les infrastructures les plus polluantes ». Il fallait y penser ! Tout cela pour conclure par un appel à mettre le feu : « nous ne sommes pas là pour tempérer les colères de nos enfants, au contraire. S’ils ne se bougent pas, s’ils ne brûlent pas aujourd’hui, ils vont crever ! Se défendre tient de l’obligation. ». Qui dit mieux !

La violence, exutoire à toutes les frustrations, une invitation à se tromper de combat

Tout cela passe par un coin à enfoncer, faire endosser à la police le rôle de gourdin d’un régime autoritaire, d’inspiration post-coloniale, raciste. Des « tueurs blancs », par plaquage des arguments du mouvement Black Lives Matter après la mort de Georges Floyd aux Etats-Unis. Sauf que, la police américaine tue 13 fois plus qu’en France où une vingtaine de décès sont constatés par an dans les interactions avec la police (10), aucun ne pouvant être qualifié de crime raciste. La diversité dans ses rangs n’a rien à voir avec une couleur de la peau contre une autre. Elle reste la digue qui assure, avec les défauts du pouvoir auquel elle obéit, le cadre de la loi, première des libertés, car sans la sécurité, rien n’est viable. Loin de l’impunité dénoncée la concernant, il faut laisser la justice faire son travail, comme dans le cas du policier incarcéré après le décès tragique du jeune Nahel par un tir mortel, lors d’un refus d’obtempérer. Elle ne doit jamais se penser au-dessus de la loi, mais à son service, comme c’est le cas de l’essentiel de ses membres.

Rappelons que la ghettoïsation sera d’autant plus forte qu’il y aura violence plus pillage, que la délinquance y sera banalisée faisant fuir toute mixité sociale, tout commerce, et que l’on ne reconstruira pas non plus indéfiniment les écoles, bibliothèques, trams, brûlés, isolant un peu plus ceux qui, sous l’alibi colonial sont encouragés à se complaire dans l’identitaire, l’enfermement communautaire, le victimaire, la marginalité, le ressentiment sinon la haine de tout. On les fait se tromper de combat, pour le plus grand malheur des simples citoyens, des familles, de ces quartiers. Tous les plans de la politique de la ville ne suffiront pas à résoudre le problème, si la même loi pour tous ne repasse pas devant, si l’égalité n’est pas le point de ralliement qui seul peut permettre l’émancipation. C’est d’elle qu’il faut se réclamer sous le signe de la restauration des valeurs et principes républicains, comme conviction commune et projet politique démocratiquement défendu.

